Calendrier économique : dans l'attente des chiffres de l'inflation aux États-Unis (09.06.2026)

L'apaisement des tensions au Moyen-Orient permet aux investisseurs de se recentrer sur les données macroéconomiques des grandes économies. Toutefois, le début de la semaine n'est pas particulièrement chargé à cet égard, et les publications de données les plus importantes de la journée sont déjà derrière nous. Données macroéconomiques Lundi Les commandes industrielles allemandes ont fortement déçu, enregistrant une forte baisse de 3,8 % en glissement mensuel en avril. Il s'agit là d'un élément supplémentaire qui n'incite pas à l'optimisme quant à la croissance économique au sein de l'Union européenne.

ont fortement déçu, enregistrant une forte baisse de 3,8 % en glissement mensuel en avril. Il s'agit là d'un élément supplémentaire qui n'incite pas à l'optimisme quant à la croissance économique au sein de l'Union européenne. La décision de la BCE sur les taux d'intérêt et la conférence de presse de la présidente Christine Lagarde sont prévues jeudi. Si elle met en avant les goulots d'étranglement économiques, l'euro pourrait subir des pressions.

et la conférence de presse de la présidente Christine Lagarde sont prévues jeudi. Si elle met en avant les goulots d'étranglement économiques, l'euro pourrait subir des pressions. Selon une enquête menée par la Fed de New York, les anticipations d'inflation à un an aux États-Unis ont légèrement baissé, passant de 3,6 % à 3,5 %. Cependant, les marchés attendent déjà avec impatience le rapport sur l'IPC de mercredi. Mardi Les données sur la production industrielle allemande se sont révélées légèrement meilleures que le consensus, apaisant les inquiétudes suscitées par les chiffres des commandes industrielles d'hier. La baisse en glissement annuel n'a été que de 0,5%.

se sont révélées légèrement meilleures que le consensus, apaisant les inquiétudes suscitées par les chiffres des commandes industrielles d'hier. La baisse en glissement annuel n'a été que de 0,5%. La Chine a enregistré un rebond étonnamment fort de son commerce extérieur. Les exportations de mai ont bondi de 14,1% en glissement annuel. Malgré une croissance encore plus dynamique des importations (27,4% en glissement annuel), la balance commerciale s'est améliorée. Calendrier macroéconomique Mardi Time (BST) Country Indicator Period Consensus Previous 10:00 South Africa GDP Q1 1.7% YoY 0.8% YoY 13:00 Mexico CPI Inflation May 4.03% YoY 4.45% YoY 15:00 USA Existing Home Sales May 4.07M 4.02M Mercredi (matin) Time (CET) Country Indicator Period Consensus Previous 02:30 China CPI Inflation May 1.3% YoY 1.2% YoY 07:00 Norway CPI Inflation May 3.1% YoY 3.4% YoY 07:00 Sweden GDP April -0.1% MoM 1.9% MoM Calendrier des résultats Europe Bellway PLC (BWY.LN) – BMO (avant l'ouverture du marché)

– BMO (avant l'ouverture du marché) Oxford Instruments (OXIG.LN) – AMC (après la clôture du marché) États-Unis J.M. Smucker Co. (SJM.US) – BMO (avant l'ouverture du marché)

– BMO (avant l'ouverture du marché) Casey’s General Stores (CASY.US) – AMC (après la clôture)

– AMC (après la clôture) Cracker Barrel (CBRL.US) – AMC (après la clôture) 3 marchés à surveiller Euro (EUR) La monnaie unique attend la réunion de la BCE de jeudi. La banque centrale devrait prendre une décision concernant la première hausse des taux d'intérêt du cycle actuel. Les marchés ont déjà pleinement intégré cette hausse, l'attention se portera donc sur la conférence de presse de la présidente Lagarde.

La monnaie unique attend la réunion de la BCE de jeudi. La banque centrale devrait prendre une décision concernant la première hausse des taux d'intérêt du cycle actuel. Les marchés ont déjà pleinement intégré cette hausse, l'attention se portera donc sur la conférence de presse de la présidente Lagarde. US100 Après la baisse de vendredi, les indices américains commencent à se stabiliser. Les investisseurs restent préoccupés par la perspective d’une correction plus profonde. L’actualité au Moyen-Orient reste cruciale.

Après la baisse de vendredi, les indices américains commencent à se stabiliser. Les investisseurs restent préoccupés par la perspective d’une correction plus profonde. L’actualité au Moyen-Orient reste cruciale. Couronne norvégienne (NOK) La devise scandinave reste fortement dépendante des fluctuations du sentiment des marchés et de la forte volatilité des prix des matières premières énergétiques. Demain matin, elle devra relever un nouveau défi avec la publication des données sur l’inflation du mois de mai. — Michał Jóźwiak, analyste des marchés financiers chez XTB

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