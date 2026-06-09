Le cours du pétrole Brent se stabilise à un peu plus de 93 $ le baril après l'effacement des gains initiaux.

63 360 $. C'est le niveau autour duquel oscille Bitcoin ce mardi en séance, alors que l'apaisement des tensions militaires au Moyen-Orient modifie la trajectoire du cours de la bourse mondial. La décision d'interrompre les frappes réciproques entre Israël et l'Iran permet aux investisseurs de se tourner à nouveau vers les actions internationales. Les indices boursiers majeurs profitent de cette accalmie pour effacer une partie des pertes enregistrées en fin de semaine dernière.

Accalmie géopolitique et sursaut des indices boursiers

Wall Street et l'Asie se redressent nettement

La pression diplomatique de Washington a gelé l'escalade militaire au Moyen-Orient ce début de semaine. Ce dénouement temporaire libère les actifs risqués de la prime de risque géopolitique qui pesait sur les portefeuilles. À New York, le S&P 500 s'adjuge 0,3% en clôture tandis que le Nasdaq Composite gagne 0,9%. Les investisseurs se repositionnent sur les grandes capitalisations américaines en amont de la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI), l'indicateur d'inflation américain prévu mercredi.

En Asie, le soulagement se traduit par des mouvements d'une ampleur rare sur les marchés financiers de la région. L'indice sud-coréen KOSPI affiche une hausse spectaculaire de 8%, compensant son repli de la veille. Cette volatilité historique est amplifiée par l'arrivée récente de fonds indiciels listés (ETF) à levier sur des valeurs phares comme Samsung et SK Hynix. Au Japon, le Nikkei 225 progresse de 1,9% en séance, alors que la Chine reste mieux orientée avec un gain de 0,4% pour le Hang Seng et de 0,7% pour le Shanghai Composite.

La tendance asiatique s'appuie également sur des statistiques macroéconomiques locales encourageantes. Les exportations chinoises du mois de mai ont bondi de 14,1% sur un an, surprenant positivement les prévisions du marché. Malgré une hausse marquée des importations de 27,4% sur la même période, l'excédent de la balance commerciale de la deuxième puissance mondiale s'élargit. Ces flux commerciaux soutiennent directement le yuan face aux principales devises internationales.

L'Europe progresse en ordre dispersé

La situation se révèle beaucoup moins homogène sur les places financières européennes. Les indices du Vieux Continent avaient mieux résisté vendredi dernier lors des tensions, ce qui limite leur potentiel de rattrapage immédiat. En séance, le FTSE MIB italien progresse de 0,6%, le FTSE 100 de Londres prend 0,1% et le WIG20 polonais s'octroie 0,6%. À l'inverse, le DAX allemand abandonne 0,6%, le CAC 40 cède 0,2% et l'IBEX 35 espagnol recule de 0,7%.

La prudence des opérateurs en Europe s'explique par la publication de données industrielles moroses en Allemagne. Les commandes d'actifs industriels outre-Rhin affichent une baisse de 3,8% sur un mois pour le mois d'avril. Ce recul marqué alimente les doutes quant aux perspectives de croissance économique au sein de la zone euro. Seule l'annonce d'une production industrielle en baisse limitée de 0,5% sur un an ce matin apporte un léger contrepoids aux craintes de récession.

Les volumes d'échanges sur les actions restent mesurés à l'approche de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) ce jeudi. La conférence de presse de Christine Lagarde sera analysée de près par les salles de marchés. Si la présidente de l'institution insiste sur les fragilités économiques de la zone, l'euro pourrait subir des dégagements face au dollar. Pour l'heure, la monnaie unique affiche une hausse marginale de 0,2% en séance.

Orientation du cours de la bourse et des matières premières

Stabilisation du pétrole et des métaux précieux

Le secteur des matières premières enregistre un net reflux après un pic d'activité lundi matin. Les cours de l'énergie avaient bondi de près de 4% à l'ouverture des marchés suite aux échanges de tirs au Proche-Orient. La quasi-totalité de ces gains s'est évaporée au fil des heures avec la confirmation de la trêve. Le baril de Brent se négocie actuellement juste au-dessus des 93 $, tandis que le WTI américain reflue autour des 90 $.

Le gaz naturel suit une trajectoire descendante similaire sur la plateforme hollandaise TTF, référence du marché européen. Le prix du mégawattheure (MWh) repasse sous le seuil des 50 $, éloignant la perspective d'un choc énergétique à court terme. Aux États-Unis, le contrat NATGAS se stabilise à un niveau proche de 3,15 $. La baisse de la prime de risque sur l'approvisionnement via le détroit d'Ormuz pénalise la couronne norvégienne, qui cède du terrain face à ses pairs.

Du côté des métaux précieux, l'heure est à la consolidation des cours après les records récents. L'once d'or s'établit à 4 347 $ en séance, affichant une progression modérée sur la journée. L'argent suit le mouvement et s'échange à 68,5 $ l'once troy. Ces actifs conservent un plancher technique élevé en raison de l'attentisme global entourant la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Attentes d'inflation et marché des devises

Aux États-Unis, les investisseurs intègrent les dernières données de l'enquête de la Réserve fédérale de New York. Les perspectives d'inflation à un an des ménages américains reculent légèrement, passant de 3,6% à 3,5%. Le chiffre offre un répit aux autorités monétaires avant la publication officielle de l'indice CPI mercredi. Une inflation plus faible que prévu validerait les anticipations de baisse des taux directeurs cette année.

Sur le marché des changes, le dollar néo-zélandais progresse de 0,7% par rapport à l'ouverture de lundi. La couronne suédoise gagne 0,5%, bénéficiant du retour de l'appétit pour le risque sur les places mondiales. En dehors des pays du G10, le won sud-coréen s'apprécie de 3,2% en raison de l'afflux de capitaux étrangers sur la bourse de Séoul. Le rand sud-africain et le forint hongrois figurent aussi parmi les plus fortes hausses des pays émergents.

Les grandes capitalisations du secteur des cryptomonnaies ne profitent pas du rebond des actions technologiques. Bitcoin se maintient à 63 360 $, tandis que l'Ethereum s'échange à 1 689 $. Les deux jetons restent ancrés à proximité de leurs plus bas locaux récents. Les volumes d'échanges sur les crypto-actifs diminuent, illustrant un transfert temporaire des liquidités vers les marchés d'actions traditionnels. Le rendez-vous macroéconomique de la BCE jeudi dictera la tendance de la fin de semaine.

❓ FAQ

Quels facteurs influencent le cours de la bourse cette semaine ? L'évolution des indices boursiers dépend actuellement de l'apaisement des tensions géopolitiques entre Israël et l'Iran au Moyen-Orient. Les investisseurs se focalisent également sur les rendez-vous macroéconomiques, notamment l'annonce des taux de la Banque centrale européenne ce jeudi et les chiffres de l'inflation CPI aux États-Unis.

Pourquoi le cours de la bourse en Asie progresse-t-il plus vite qu'en Europe ? L'indice sud-coréen KOSPI intègre un rebond technique important de 8% lié au secteur des technologies et à l'effet de levier de certains fonds indiciels. À l'inverse, les places européennes subissent le contrecoup de statistiques industrielles décevantes en Allemagne, où les commandes d'actifs industriels ont reculé de 3,8% en avril.

Comment s'exposer aux variations des matières premières sur les marchés financiers ?

Un investisseur particulier peut s'exposer aux fluctuations du pétrole ou des métaux précieux comme l'or en achetant des actions de sociétés productrices (compagnies minières, groupes pétroliers intégrés) ou en sélectionnant des fonds indiciels cotés (ETF) spécialisés sur les ressources de base ou l'énergie.

Quel est l'impact de l'inflation américaine sur les devises ? Les anticipations d'inflation influencent la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Si l'indice des prix à la consommation (CPI) montre des signes de ralentissement, cela pourrait affaiblir le dollar américain au profit d'autres devises comme l'euro ou les monnaies des pays émergents, en raison des perspectives de baisse des taux d'intérêt aux États-Unis.

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Michał Jóźwiak, analyste des marchés financiers chez XTB