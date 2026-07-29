Aperçu Microsoft : l'IA doit prouver qu'elle justifie ces investissements massifs

Microsoft publiera aujourd’hui, après la clôture du marché, ses résultats pour le quatrième trimestre de l’exercice 2026. La société reste l’une des plus importantes entreprises technologiques au monde et l’un des principaux bénéficiaires du développement de l’intelligence artificielle. Cette fois-ci, cependant, sa position de leader dans le domaine de l’IA pourrait ne pas suffire à convaincre les investisseurs.

Le marché n’attend plus seulement des résultats solides, un dépassement des estimations consensuelles ou la poursuite d’une forte croissance du chiffre d’affaires.

Microsoft doit démontrer que ses investissements massifs dans les centres de données, l’infrastructure cloud et la capacité de calcul commencent à se traduire par une accélération manifeste de la monétisation de l’IA.Le rapport publié aujourd’hui servira donc avant tout à évaluer le retour sur investissement.

La question n’est plus de savoir s’il existe une demande en matière d’intelligence artificielle. La question que se posera le marché est de savoir si le taux de croissance du chiffre d’affaires généré par Azure et les produits d’IA est suffisamment élevé pour justifier la poursuite d’une expansion agressive des dépenses d’investissement.

Source: XTB Resaerch

Principales prévisions financières

Chiffre d'affaires : 87,72 milliards de dollars, soit une croissance d'environ 15 % par rapport à l'année précédente Chiffre d'affaires de Microsoft Cloud : 58,71 milliards de dollars Chiffre d'affaires du segment « Intelligent Cloud » : 38,17 milliards de dollars Chiffre d'affaires du segment « Productivité et processus métier » : 37,27 milliards de dollars Chiffre d'affaires du segment « Informatique grand public » : 12,17 milliards de dollars

Bénéfice par action (BPA) : 4,25 dollars

Résultat d’exploitation : 39,04 milliards de dollars

Croissance du chiffre d’affaires d’Azure et des autres services cloud : environ 39,6 % en glissement annuel à taux de change constant

Contribution estimée de l’IA au taux de croissance d’Azure : environ 24,6 points de pourcentage

Dépenses d’investissement (CapEx) : 35,22 milliards de dollars

Dépenses d’investissement estimées pour le prochain trimestre : 45,04 milliards de dollars

Dépenses d’investissement estimées, y compris les contrats de crédit-bail, pour le prochain trimestre : 55,79 milliards de dollars

Le consensus table sur un trimestre solide

Selon le consensus du marché, Microsoft devrait générer environ 87,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires, soit une croissance d’environ 15% en glissement annuel. Le bénéfice par action attendu s’établit à 4,25 dollars, tandis que le chiffre d’affaires du segment « Intelligent Cloud » devrait atteindre environ 38,2 milliards de dollars.

L’indicateur le plus important restera toutefois Azure. Les estimations du consensus tablent sur une croissance d’environ 40% en glissement annuel du chiffre d’affaires d’Azure et des autres services cloud.

Sur le papier, ces chiffres sont très solides. Le problème est que le marché les connaît déjà et les a largement anticipés. Le simple fait de répondre aux attentes du consensus pourrait donc être jugé insuffisant, et même un résultat nettement supérieur aux prévisions ne déclenchera pas automatiquement une forte réaction positive du cours de l’action.

Microsoft se trouve actuellement dans une situation où les attentes portent non seulement sur les résultats eux-mêmes, mais aussi sur l’ampleur de la surprise positive. Les marchés guetteront un signal clair indiquant que la croissance d’Azure s’accélère parallèlement à l’expansion de la capacité de calcul disponible et que l’utilisation croissante de l’IA commence à générer un chiffre d’affaires de plus en plus significatif.

Azure et l’IA doivent aller plus loin

Azure reste l’élément le plus important de l’argumentaire d’investissement de Microsoft. C’est là que se concentre une grande partie de la demande en infrastructures d’IA, en services informatiques et en solutions utilisées par les entreprises.

Cependant, une forte croissance d’Azure ne suffira pas à elle seule. Le marché analysera dans quelle mesure cette croissance provient des services cloud traditionnels et dans quelle mesure elle est directement liée au développement de l’intelligence artificielle.

Les données relatives à la commercialisation des produits d’IA, en particulier Microsoft 365 Copilot, seront également cruciales. Une forte croissance de la demande de produits d’IA permettrait de démontrer s’ils trouvent réellement des applications concrètes au sein des entreprises. Toutefois, les marchés se concentreront principalement sur les commentaires de la direction concernant la monétisation actuelle et future des produits de Microsoft.

Microsoft doit donc démontrer non seulement une augmentation du nombre d’utilisateurs, mais aussi une valeur économique croissante générée par l’IA. Le marché voudra s’assurer que l’intelligence artificielle n’est plus simplement un facteur stimulant la demande d’infrastructures, mais qu’elle devient une source significative de croissance du chiffre d’affaires et de bénéfices futurs.

Les dépenses d’investissement pourraient à nouveau dominer la réaction du marché

Le principal risque reste les dépenses d’investissement.

Selon le consensus du marché, les dépenses d’investissement de Microsoft au quatrième trimestre pourraient atteindre environ 35,2 milliards de dollars. En incluant les actifs dits « acquis dans le cadre de contrats de crédit-bail », la valeur des investissements pourrait s’élever à environ 42,1 milliards de dollars.

Les perspectives pour le trimestre suivant suscitent encore plus d’attention. Les estimations consensuelles suggèrent que les dépenses d’investissement pourraient augmenter pour atteindre environ 55,8 milliards de dollars.

Une telle ampleur des dépenses montre que Microsoft reste dans une phase d’expansion agressive de ses infrastructures. L’entreprise investit dans des centres de données, des serveurs, des puces informatiques et la capacité nécessaire à la fois pour répondre à la demande croissante des clients d’Azure et pour développer ses propres produits basés sur l’IA.

Le problème est que les dépenses d’investissement ont un impact direct sur les flux de trésorerie. Même avec une forte croissance du chiffre d’affaires, de nouvelles hausses des investissements pourraient limiter la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles. C’est pourquoi le marché se concentre moins sur le niveau absolu des dépenses et de plus en plus sur la relation entre les dépenses d’investissement et la croissance du chiffre d’affaires.

Une hausse des dépenses d’investissement pourrait être acceptée si Microsoft démontrait que l’expansion de son infrastructure entraîne une nette accélération de la croissance d’Azure et une augmentation du chiffre d’affaires lié à l’IA. Cependant, si les dépenses d’investissement augmentent plus rapidement que la croissance de l’activité cloud, les investisseurs pourraient en conclure que la période de retour sur investissement s’allonge et que la pression sur les flux de trésorerie disponibles persistera plus longtemps.

Alphabet a montré comment le marché réagit à la hausse des investissements

L’exemple d’Alphabet montre que même des résultats d’exploitation relativement solides ne garantissent pas une réaction positive du marché.

Alphabet a relevé ses prévisions de dépenses d’investissement à pas moins de 205 milliards de dollars, contre des prévisions antérieures d’environ 190 milliards de dollars. La hausse des dépenses consacrées à l’infrastructure d’IA a renforcé les inquiétudes des investisseurs quant à l’ampleur des flux de trésorerie futurs et au temps nécessaire pour obtenir un retour sur investissement adéquat.

Microsoft pourrait se retrouver aujourd’hui dans une situation similaire. Le marché est probablement déjà préparé à des prévisions de dépenses d’investissement plus élevées et à une nouvelle expansion des centres de données. Une augmentation des dépenses n’est pas nécessairement négative. Le facteur décisif sera de savoir si l’entreprise démontre également une croissance suffisamment forte d’Azure et une monétisation de l’IA de plus en plus claire.

Les investisseurs pourraient accepter des dépenses d’investissement plus élevées, mais ils s’attendent à ce que chaque augmentation supplémentaire des investissements s’accompagne d’une croissance plus forte du chiffre d’affaires.

Microsoft doit surprendre

Les résultats d’aujourd’hui pourraient donner lieu à trois scénarios principaux.

Le premier scénario, positif, table sur des résultats nettement supérieurs aux attentes du consensus, une croissance d’Azure supérieure aux prévisions et des données solides concernant l’adoption et la monétisation de Copilot. Dans ce cas, même des dépenses d’investissement plus élevées pourraient être considérées comme la confirmation que Microsoft investit pour répondre à une demande réelle plutôt que de se contenter de construire des infrastructures en anticipation de la demande.

Le deuxième scénario table sur des résultats solides, conformes aux attentes, mais sans accélération manifeste de la croissance d’Azure et sans nouvelle preuve d’une augmentation du retour sur investissement dans l’IA. Un tel rapport pourrait s’avérer insuffisant, en particulier si la direction revoit simultanément à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement.

Le troisième scénario, négatif, inclut une croissance plus faible d’Azure, des données décevantes concernant les produits d’IA et une nouvelle augmentation des dépenses d’investissement. Il s’agirait d’une combinaison particulièrement défavorable, car elle renforcerait les craintes que les coûts liés à l’expansion des infrastructures augmentent plus rapidement que les revenus générés par l’IA.

Les résultats constitueront un véritable test de la monétisation de l’IA

Microsoft n’est plus évalué uniquement en tant qu’éditeur de logiciels. Le marché considère l’entreprise comme l’un des tests les plus importants de l’ensemble du modèle d’investissement construit autour de l’intelligence artificielle.

Les dépenses d’infrastructure augmentent dans l’ensemble du secteur technologique, tandis que les attentes concernant les investissements futurs des hyperscalers ne cessent de grimper. Microsoft doit donc démontrer que la hausse des dépenses d’investissement (CapEx) ne représente pas simplement le coût du maintien de sa position dans la course technologique, mais constitue un investissement générant des revenus de plus en plus importants.

Le rapport d’aujourd’hui apportera des réponses à plusieurs questions clés :

La croissance d’Azure s’accélère-t-elle à mesure que la capacité de calcul disponible augmente ?

À quel rythme les revenus directement liés à l’IA progressent-ils ?

Microsoft 365 Copilot permet-il d’élargir l’échelle de l’adoption commerciale ?

La hausse des dépenses d’investissement est-elle clairement justifiée par une demande croissante ?

Combien de temps la pression sur le flux de trésorerie disponible continuera-t-elle à limiter le potentiel de croissance ?

Microsoft pourrait publier aujourd’hui des résultats très solides. Toutefois, pour susciter une réaction résolument positive du marché, l’entreprise devra probablement aller plus loin : une accélération manifeste de la croissance d’Azure, des preuves tangibles d’une monétisation croissante de l’IA et une justification convaincante de la prochaine vague d’investissements.

Dans le contexte actuel, dépasser les attentes du consensus pourrait ne pas suffire. Le marché souhaite constater que les dépenses massives consacrées à l’IA commencent à générer des résultats à la hauteur de l’ampleur de l’investissement.

Source: XTB Research