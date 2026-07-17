Après l'ouverture | les indices européens reculent dans un contexte de tensions entre les États-Unis et l'Iran📉 Le secteur des semi-conducteurs sous pression

Les marchés européens ont ouvert en baisse vendredi, alors que l’escalade des tensions au Moyen-Orient a fait grimper les cours du pétrole et ravivé les craintes inflationnistes. Toutefois, la vague de ventes est restée relativement modérée, le bon démarrage de la saison des résultats d’entreprises contribuant à amortir les pertes. L’indice paneuropéen STOXX 600 reculait d’environ 0,6 % en début de séance, mais restait en passe d’enregistrer une légère hausse hebdomadaire.
- Les États-Unis et l’Iran se sont livrés à des frappes militaires pour le sixième jour consécutif, ce qui accroît le risque de nouvelles perturbations sur les marchés énergétiques mondiaux.
- La hausse des cours du pétrole a ravivé les craintes que l’inflation ne reste élevée plus longtemps, ce qui complique la tâche des banques centrales pour poursuivre leur politique d’assouplissement monétaire.
- Les marchés européens surperforment nettement leurs homologues asiatiques, en grande partie parce que les indices européens sont beaucoup moins exposés aux valeurs technologiques à forte capitalisation.
- Le secteur des semi-conducteurs a été mis sous pression, STMicroelectronics reculant d’environ 5 % et ASML d’environ 3,5 %.
- Les investisseurs ne tiennent pas entièrement compte des tensions géopolitiques grâce à un début de saison des résultats très solide, notamment de la part des grandes banques européennes, qui a soutenu les marchés boursiers en début de semaine.
- Dans le même temps, les principaux stratèges se montrent de plus en plus optimistes à l’égard des actions européennes. Selon une enquête de Bloomberg, UBS et Deutsche Bank ont relevé leurs objectifs de fin d’année pour le STOXX 600, invoquant l’accélération de la croissance des bénéfices des entreprises et la résilience du marché face aux risques géopolitiques.
- UBS figure désormais parmi les établissements les plus optimistes concernant les actions européennes, prévoyant que le STOXX 600 pourrait progresser d’environ 8 % d’ici la fin de l’année.
- Des données sur l’inflation américaine meilleures que prévu ont apaisé les craintes d’une hausse immédiate des taux d’intérêt, même si la hausse des cours du pétrole complique à nouveau les perspectives d’inflation.
- Les investisseurs tournent désormais leur attention vers la réunion de politique monétaire de la B Banque centrale européenneB prévue la semaine prochaine.
- La plupart des économistes s’attendent à ce que la BCE maintienne ses taux d’intérêt inchangés, bien que les marchés monétaires aient commencé à intégrer une probabilité plus élevée de hausse des taux dans le courant de l’année.
- À Londres, le FTSE 100 a reculé d’environ 0,3 %, tandis que le CAC 40 français a perdu environ 0,6 % et que le DAX allemand a baissé d’environ 0,5 %.
- Les marchés d’Europe du Sud ont également clôturé en baisse, le FTSE MIB italien reculant d’environ 1 % et l’IBEX 35 espagnol perdant environ 0,3 %.
Graphiques de l’EU50 et du DE40
En examinant le graphique des contrats à terme sur l’Euro Stoxx 50 (EU50), on constate clairement que la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes (EMA50) fait office de support. Un passage sous le niveau de 6 216 points pourrait ouvrir la voie à une correction plus longue, pouvant aller jusqu’à 5 925 points, où se situe la moyenne mobile exponentielle à 200 périodes (EMA200, la ligne rouge). Les craintes liées à l’inflation et la hausse des cours du pétrole pourraient alimenter cette baisse.
Source: xStation5
Futures on German DAX are falling today also, and are only slightly higher than the EMA200 (the red line) level, at 24,500 points. The RSI is close to the neutral levels at 44, but on the volume side we can see the dominating power of bears.
Source: xStation5
Tomra Systems en hausse de 15 % après la publication de ses résultats
Les actions de Tomra Systems (TOM.NO), premier fabricant européen de machines de récupération des emballages, ont progressé de près de 15 % ce vendredi, atteignant leur plus haut niveau depuis fin avril.
Les investisseurs ont salué des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes ainsi qu’une croissance très forte de la division « Collection » de l’entreprise, qui fabrique des machines de récupération des emballages pour les systèmes de consigne des bouteilles et des canettes.
À l'échelle mondiale, les automates de récupération de la société collectent plus de 50 milliards de bouteilles et canettes vides chaque année.
Les nouveaux systèmes de consigne stimulent la croissance du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 25 % en glissement annuel pour atteindre 405 millions d'euros, tandis que l'EBITA ajusté a progressé de 30 % à 57 millions d'euros. Le bénéfice par action ajusté est passé de 0,08 € à 0,10 €, bien que la marge brute ait reculé à 41,3 % contre 44,3 % un an plus tôt, en raison d’un mix produits moins favorable.
La division Collection a de loin affiché les meilleures performances, avec un chiffre d’affaires en forte hausse de 45 %. Cette croissance a été stimulée par le déploiement de nouveaux systèmes de consigne en Pologne, au Portugal, à Singapour et en Roumanie, ce qui a dynamisé la demande pour les automates de récupération de la société.
Un autre catalyseur important est le contrat récemment annoncé par Tomra portant sur la fourniture d’environ 1 200 automates de récupération à un grand distributeur britannique, en prévision du système national de consigne du pays, dont le lancement est prévu en 2027. Selon Barclays, le marché britannique pourrait à terme nécessiter jusqu’à 17 000 machines TOMRA.
Les autres segments d’activité de la société ont affiché des résultats mitigés. Le chiffre d’affaires de la division Food a augmenté de 5 %, tandis que celui de la division Recycling a reculé de 11 % en raison d’une demande plus faible en Asie. Tomra a maintenu ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice et table sur un chiffre d’affaires de 400 à 440 millions d’euros dans le secteur Collection au second semestre 2026, contre 454 millions d’euros au premier semestre.
La société prévoit également un chiffre d’affaires de 200 à 215 millions d’euros pour le secteur Recyclage sur l’ensemble de l’exercice et de 340 à 360 millions d’euros pour la division Alimentaire. La direction a averti que les tensions commerciales, les droits de douane et l’incertitude générale du marché pourraient retarder les décisions d’investissement des clients. Environ 15 % du chiffre d’affaires du groupe provient des États-Unis, tandis que plus de 90 % des ventes américaines sont approvisionnées depuis l’Europe, ce qui expose la société à d’éventuels droits de douane. Malgré ces risques, les investisseurs se sont principalement concentrés sur la dynamique très forte de l’activité « Collection » et sur les opportunités de croissance à long terme créées par l’expansion mondiale des systèmes de consigne.
Graphique de Tomra Systems (TOM.NO)
Le titre affiche aujourd’hui une hausse à deux chiffres, mais il reste dans une tendance baissière à long terme depuis plusieurs années. Même après le rebond d’aujourd’hui, l’action se situe toujours à environ 5 % en dessous de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours (ligne rouge), qui est largement considérée comme la ligne de démarcation entre les tendances haussières et baissières à long terme.
Pour les haussiers, l’obstacle technique majeur réside non seulement dans un franchissement à la hausse de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours, proche de 117 NOK, mais également dans un passage au-dessus du retracement de Fibonacci à 38,2 % de la dernière impulsion baissière, à environ 128 NOK. Les niveaux de soutien importants se situent près de 109 NOK, le cours d’ouverture d’aujourd’hui, et dans la zone 98-100 NOK, où l’action se négociait avant le gap haussier d’aujourd’hui.
Source: xStation5
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