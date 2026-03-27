- Forte baisse des indices américains avec le Nasdaq en recul de 2.4%
- Trump annonce une pause de 10 jours dans les frappes contre l’Iran
- Le pétrole reste au-dessus de 100$ malgré un apaisement partiel
- Les marchés asiatiques contrastés et tensions sur le Forex
- Rebond des métaux précieux, pression sur les cryptomonnaies
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- Le pétrole reste au-dessus de 100$ malgré un apaisement partiel
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- Rebond des métaux précieux, pression sur les cryptomonnaies
Dans un contexte géopolitique toujours tendu, les marchés financiers mondiaux ont été secoués par une forte correction, hier, à Wall Street. Malgré l’annonce d’une pause temporaire des tensions entre les États-Unis et l’Iran, l’incertitude reste élevée, alimentant la volatilité sur les actifs traditionnels comme alternatifs.
📊 Marchés financiers : forte baisse à Wall Street
Des indices américains en net recul
La séance de la veille à Wall Street s’est terminée par une forte correction, marquant l’une des pires performances depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Le S&P 500 a chuté de plus de 1.7%, tandis que le Dow Jones a reculé de 1%. De son côté, le Nasdaq a enregistré la plus forte baisse, avec un repli de 2.4%.
Cette dynamique reflète une montée de l’aversion au risque chez les investisseurs, inquiets des implications économiques et géopolitiques du conflit.
Une accalmie temporaire annoncée par Trump
Après la clôture des marchés américains, le président Donald Trump a annoncé une pause dans les frappes prévues contre les infrastructures énergétiques iraniennes. Cette suspension, prévue pour durer 10 jours, prendra fin le 7 avril à 02h00 (heure de Paris).
Selon le président américain, les discussions avec Téhéran progressent « très bien », laissant entrevoir une possible désescalade dans le golfe Persique. Toutefois, cette annonce n’a pas suffi à rassurer pleinement les marchés.
⚠️ Conflit Iran–États-Unis : tensions persistantes
Pressions militaires toujours présentes
Malgré cette pause, les tensions restent vives. Le Pentagone envisage toujours le déploiement de 10 000 soldats supplémentaires dans la région, soulignant que la stratégie américaine combine diplomatie et pression militaire.
Par ailleurs, des échanges de missiles continuent d’être signalés, confirmant que le conflit est loin d’être résolu.
Le pétrole reste sous tension
En dépit de l’annonce d’un arrêt temporaire des frappes, les prix du pétrole demeurent élevés, se maintenant légèrement au-dessus des 100$ par baril. Cette stabilité reflète les inquiétudes persistantes quant à l’approvisionnement énergétique mondial.
🌏 Marchés asiatiques et Forex : signaux contrastés
Une séance asiatique mitigée
La session asiatique a présenté un tableau contrasté. Les marchés du Japon, de la Corée et de l’Australie ont enregistré de légers replis, tandis que les indices chinois ont affiché une meilleure résistance.
Cette divergence illustre les différences d’exposition régionale aux risques géopolitiques.
Tensions sur le Forex et intervention potentielle
Sur le marché des changes, la ministre japonaise des Finances, Katayama, a adopté un ton ferme, indiquant que les autorités surveillent de près les fluctuations du marché et sont prêtes à intervenir.
Elle a également annoncé une réunion des ministres des Finances du G7, évoquant la possibilité de « mesures décisives », généralement associées à un risque d’intervention sur le yen.
Dans le même temps, la Banque populaire de Chine (PBOC) a fixé le taux de référence USD/CNY à 6,9141, au-dessus des attentes du marché (6,9083), signalant une volonté de contrôle de la devise.
Source: xStation5
🛢️ Matières premières : entre perturbations et rebond
Impact du cyclone en Australie
Le cyclone Narelle a frappé l’Australie, perturbant les exportations de GNL (gaz naturel liquéfié). Cette situation pourrait accentuer les tensions sur les marchés énergétiques mondiaux déjà fragilisés.
Rebond des métaux précieux
Après de récentes baisses marquées, les métaux précieux connaissent un rebond. L’or progresse d’environ 2%, testant le seuil des 4500$, tandis que l’argent grimpe de près de 3%, dépassant les 70$.
Ce mouvement traduit un retour vers les actifs refuges dans un contexte incertain.
💻 Cryptomonnaies : pression persistante
Bitcoin et Ethereum en repli
Contrairement aux métaux précieux, le marché des cryptomonnaies reste sous pression. Le Bitcoin recule de près de 2%, repassant sous les 69 000$, tandis que l’Ethereum perd environ 2.5%, testant le seuil des 2 050$.
Un marché toujours fragile
Cette faiblesse reflète une prudence accrue des investisseurs face à la montée des incertitudes globales. Les actifs numériques, souvent considérés comme risqués, souffrent particulièrement dans les phases d’aversion au risque.
❓ FAQ
Pourquoi Wall Street a-t-elle fortement chuté ?
La baisse est principalement liée aux tensions géopolitiques entre les États-Unis et l’Iran, qui augmentent l’incertitude et poussent les investisseurs à réduire leur exposition au risque.
La pause annoncée par Trump est-elle rassurante pour les marchés ?
Elle apporte un certain soulagement, mais reste insuffisante car le conflit n’est pas résolu et les pressions militaires persistent.
Pourquoi le pétrole reste-t-il élevé malgré cette pause ?
Les risques sur l’approvisionnement énergétique mondial demeurent élevés en raison des tensions continues dans le golfe Persique.
Pourquoi l’or et l’argent montent-ils ?
Les métaux précieux bénéficient d’un statut de valeur refuge en période d’incertitude économique et géopolitique.
Les cryptomonnaies sont-elles affectées par ce contexte ?
Oui, elles sont sous pression car les investisseurs privilégient des actifs jugés plus sûrs en période de volatilité accrue.
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