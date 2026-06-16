Goldman Sachs abaisse ses prévisions sur le prix du baril de Brent à 80 $ pour le quatrième trimestre 2026 face à l'atténuation des risques géopolitiques.

La mise en œuvre des décisions de politique monétaire par les grandes banques centrales redéfinit les équilibres sur les marchés financiers mondiaux. Alors que la Banque du Japon opère un relèvement historique de ses taux d'intérêt à 1,0%, la Reserve Bank of Australia opte pour le statu quo face aux incertitudes énergétiques. Ce contexte de transition macroéconomique influence directement l'indice nikkei ainsi que les prévisions sur le cours pétrole et le cours or. Les investisseurs doivent désormais arbitrer entre la résilience industrielle de la zone Asie et les ajustements structurels des matières premières.

Politique monétaire : les banques centrales japonaises et australiennes en première ligne

La Banque du Japon relève ses taux à un niveau inédit depuis 1995

La Banque du Japon a modifié sa politique monétaire en relevant son taux d'intérêt de référence à 1,0%. Cette décision attendue marque une étape majeure dans la normalisation progressive de sa stratégie financière. Il s'agit du niveau le plus élevé enregistré pour cet indicateur depuis l'année 1995.

Les autorités monétaires japonaises ont mis en avant des risques accrus concernant l'évolution des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation (CPI) pourrait progresser nettement au-dessus de la cible historique fixée à 2%. Sur le marché des devises, la réaction du yen est restée particulièrement limitée face à cette annonce. Le taux de change de la paire USDJPY s'est maintenu au-dessus du seuil des 160 après la publication officielle.

Parallèlement à ce relèvement, la Banque du Japon a annoncé une modification de sa gestion obligataire. L'institution va interrompre la réduction de ses achats de titres d'État japonais à partir d'avril 2027. Les opérations mensuelles seront maintenues à un rythme d'environ 2 000 milliards de yens. Cette mesure apporte une orientation plus accommodante qui pondère la fermeté de la hausse des taux.

Le statu quo de la Reserve Bank of Australia face aux tensions pétrolières

La Reserve Bank of Australia a choisi de maintenir son taux directeur inchangé à 4,35% lors de sa dernière réunion. Cette décision unanime est conforme aux prévisions des analystes après trois hausses successives survenues plus tôt cette année. L'institution privilégie désormais une phase d'observation des indicateurs macroéconomiques. Les effets des restrictions précédentes sur le crédit doivent encore se transmettre pleinement à l'économie réelle.

La banque centrale australienne estime que le niveau général des prix demeure excessif à l'échelle nationale. Les responsables surveillent de près les perturbations récentes enregistrées sur le marché mondial de l'énergie. Les fluctuations des cours énergétiques compliquent la trajectoire de retour à la cible d'inflation. L'impact sur la devise nationale est resté minime, rendant la décision globalement neutre pour le cours de l'AUDUSD.

Les perturbations de l'offre mondiale de brut mettront du temps à se résorber selon le rapport officiel. Le renchérissement des carburants à la pompe devrait se répercuter progressivement sur d'autres segments de biens et services. Face à ce risque, certaines formulations strictes présentes dans le communiqué de mai ont été assouplies. La Reserve Bank of Australia prolongera sa pause sauf en cas de réaccélération marquée des prix.

Marchés financiers : l'impact sur l'indice nikkei et les perspectives des matières premières

Le rebond de l'indice nikkei après l'annonce de la Banque du Japon

L'indice nikkei a enregistre initialement un mouvement de repli technique après la publication des annonces de la Banque du Japon. Les investisseurs ont cependant rapidement compensé ces pertes initiales au cours des échanges suivants. Le relèvement du loyer de l'argent avait été largement anticipé et intégré par les opérateurs financiers. Cette préparation a permis d'éviter des mouvements de panique sur les actions de la place de Tokyo.

L'attention des opérateurs se déplace désormais vers l'échéance du mois de juillet pour anticiper un éventuel nouveau resserrement. La résilience de l'indice nikkei témoigne de la confiance des investisseurs dans la trajectoire économique locale. Les flux de capitaux sur les indices boursiers mondiaux soutiennent la tendance générale en Asie. Les perspectives de croissance des bénéfices des entreprises japonaises restent un moteur majeur pour la cote.

Le sentiment général des investisseurs a également bénéficié de signaux positifs en provenance du Moyen-Orient. Les progrès rapportés dans les négociations diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran apaisent les craintes géopolitiques. Ce contexte international plus serein favorise la prise de risque sur les marchés d'actions asiatiques. Les vagues d'optimisme contribuent à réduire la prime de risque globale sur les actifs financiers.

Goldman Sachs revoit à la baisse ses prévisions sur le cours pétrole

La banque d'affaires Goldman Sachs a modifié ses projections concernant le cours pétrole pour les trimestres à venir. L'estimation pour le baril de Brent au quatrième trimestre 2026 passe ainsi de 90 $ à 80 $. Pour l'ensemble de l'année 2027, la prévision moyenne est abaissée à un niveau de 75 $ le baril. Cette révision reflète une accélération attendue de la normalisation des flux maritimes internationaux.

Les analystes prévoient une reprise complète des exportations de brut depuis le Golfe Persique dès la fin du mois de juillet. Ce calendrier avance d'un mois les hypothèses de travail initialement retenues par l'institution financière. Il s'agit de la deuxième baisse des prévisions publiée par la banque en l'espace d'une semaine. Ce mouvement confirme l'effacement progressif de la prime de risque géopolitique qui soutenait le cours pétrole.

Les prix de l'énergie sur le marché des matières premières pourraient toutefois rester fermes malgré cet accord sur le détroit d'Hormuz. Les stocks mondiaux ont enregistré un déclin estimé entre 1 milliard et 1,5 milliard de barils. De plus, les coûts de l'assurance pour le transport maritime restent nettement supérieurs à leurs moyennes historiques. Ces facteurs structurels limitent l'ampleur de la correction des prix à court terme.

Macroéconomie globale : le ralentissement en Chine et le soutien du cours or

L'industrie résiste mais la demande intérieure pèse sur chaque action chine

La production industrielle en Chine a enregistré une progression de 4,5% en rythme annuel au cours du mois de mai. Ce résultat dépasse les prévisions moyennes formulées par le consensus des analystes économiques. Les secteurs liés à l'exportation et aux technologies de l'intelligence artificielle tirent l'activité globale du pays. Cette dynamique industrielle offre un soutien ciblé aux entreprises technologiques cotées sur les marchés.

Les ventes au détail ont affiché un repli de 0,6% sur un an au cours de la même période. Cette baisse marque la première contraction annuelle observée pour cet indicateur depuis la période de la pandémie. Parallèlement, les données relatives aux investissements en actifs fixes montrent une détérioration notable de la tendance. Ces chiffres montrent la faiblesse de la demande intérieure qui pèse sur chaque action chine.

Le secteur immobilier montre également des signes de fragilité avec une accélération de la baisse des prix des logements neufs. Les grandes métropoles du pays affichent de premiers signaux de stabilisation locale grâce aux mesures de soutien. L'évolution des grandes capitalisations de l'immobilier reste surveillée de près par les acheteurs d'action chine sur les marchés d'actions mondiales. La reprise économique globale dépendra de la capacité du gouvernement à restaurer la confiance des ménages.

Barclays maintient des prévisions haussières pour le cours or

La banque Barclays considère la récente correction de 20% à 25% des prix du métal jaune comme un simple ajustement de positionnement. Ce mouvement technique ne remet pas en cause la tendance haussière de long terme sur les métaux précieux. L'institution financière a ainsi maintenu sa prévision pour le cours or à 4 791 $ l'once pour l'année 2026. La cible pour l'année 2027 reste fixée à un niveau de 4 900 $ l'once.

Les analystes de Barclays estiment que le cours or conserve des moteurs structurels puissants pour les trimestres à venir. Les risques liés à l'inflation persistante et l'incertitude politique globale entretiennent l'attrait pour la valeur refuge. La politique continue de diversification des réserves de change menée par les banques centrales soutient activement la demande physique. Ces achats institutionnels massifs offrent un plancher technique aux cours mondiaux.

Le repli récent du dollar américain pourrait fournir un catalyseur supplémentaire pour l'ensemble du secteur des métaux. La baisse concomitante des rendements obligataires après l'apaisement des tensions autour de l'Iran favorise également les actifs non bonifiés. Les investisseurs maintiennent une allocation stratégique sur cette matière première dans un contexte macroéconomique instable. Les perspectives de détente des taux réels soutiennent la valorisation à long terme de l'once.

❓ FAQ

Quelle est l'orientation actuelle de la politique monétaire de la Banque du Japon ? La Banque du Japon a engagé une normalisation de sa politique monétaire en élevant son taux d'intérêt de référence à 1,0%. L'institution prévoit des risques à la hausse sur l'inflation mais maintient un volume important d'achats d'obligations publiques pour encadrer les rendements obligataires.

Pourquoi les prévisions sur le cours pétrole ont-elles été revues à la baisse ? Les prévisions sur le cours pétrole ont été abaissées en raison de la normalisation attendue des exportations de brut depuis le Golfe Persique d'ici la fin juillet. Cet approvisionnement accru entraîne une réduction progressive de la prime de risque géopolitique sur les marchés de l'énergie.

Quels facteurs soutiennent les prévisions haussières sur le cours or ? Le cours or reste soutenu par des facteurs structurels tels que les risques inflationnistes à long terme, l'incertitude politique et la diversification des réserves des banques centrales. La détente des rendements obligataires et le repli du dollar américain apportent également un soutien technique au métal précieux.

Quel est l'impact de la conjoncture économique sur chaque action chine ? Chaque action chine fait face à une situation économique contrastée, marquée par une production industrielle résiliente dans les technologies et l'exportation, mais pénalisée par une demande intérieure atone et un secteur immobilier encore fragile.