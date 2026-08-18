Avant l'ouverture : Le Brent dépasse les 91 dollars (18.08.2026)

📈 Marchés boursiers et actions Le géant américain Nvidia s'est engagé à investir jusqu'à 105 milliards de dollars pour construire un campus de centres de données de 8 GW dans l'Ohio, destiné à être loué à OpenAI , tandis que Microsoft et Salesforce envisagent l' acquisition de la plateforme Darwinbox avant son introduction en bourse.

pour construire un dans l'Ohio, destiné à être loué à , tandis que envisagent l' avant son introduction en bourse. Le chiffre d’affaires annuel récurrent ( ARR ) d’ Anthropic a dépassé les 65 milliards de dollars à la fin du mois de juillet, soit plus de sept fois son niveau de la fin de l’année dernière, ce qui suscite l’optimisme à l’approche de son introduction en bourse prévue.

) d’ à la fin du mois de juillet, soit de la fin de l’année dernière, ce qui suscite l’optimisme à l’approche de son introduction en bourse prévue. Les indices asiatiques ont enregistré des baisses significatives : le Nikkei 225 japonais a perdu plus de 1,6 % (avec de fortes ventes massives sur Kioxia et Murata ), le KOSPI sud-coréen a reculé de 1,1 % , et les entreprises technologiques chinoises, notamment JD.com et Meituan , ont également subi des ventes massives.

(avec de fortes ventes massives sur ), le , et les entreprises technologiques chinoises, notamment , ont également subi des ventes massives. Wall Street a terminé la séance sous la pression des ventes : le S&P 500 a reculé à 7 742 points (-0,3 %) , le Nasdaq 100 à 29 898 points (-0,6 %) , et l’action Microsoft a perdu plus de 3 % à 480 dollars .

, le , et . En Europe, l’indice CAC 40 a enregistré une baisse de 0,79 % en raison de l’augmentation des positions courtes sur les obligations d’État françaises (OAT), provoquée par un différend politique autour du budget 2027. 🏛️ Macroéconomie Les marchés obligataires mondiaux connaissent une forte vague de ventes : le rendement des obligations américaines à 30 ans a atteint 5,3 % (son plus haut niveau depuis 2007), et les rendements japonais à 10 ans ont grimpé à environ 2,95 % (des niveaux jamais vus depuis trois décennies).

(son plus haut niveau depuis 2007), et les rendements japonais à 10 ans ont grimpé à environ 2,95 % (des niveaux jamais vus depuis trois décennies). À l’échelle mondiale, on observe une nette diminution des encours d’obligations du Trésor américain. En juin, ceux-ci ont chuté à 9 299 milliards de dollars , sous l’effet des réductions de portefeuille opérées par des investisseurs japonais, britanniques et chinois , ce qui, selon les analystes d’ING, pourrait prolonger la vague de ventes d’obligations, entraînant une hausse des rendements et pouvant avoir des répercussions, notamment sur l’or.

, sous l’effet des réductions de portefeuille opérées par des investisseurs , ce qui, selon les analystes d’ING, pourrait prolonger la vague de ventes d’obligations, entraînant une hausse des rendements et pouvant avoir des répercussions, notamment sur l’or. Goldman Sachs estime qu’une éventuelle hausse des taux de la Fed est hautement improbable en raison de données d’inflation modérées, mais les marchés craignent des pressions sur les coûts liées aux matières premières à l’approche du symposium de Jackson Hole.

estime qu’une éventuelle en raison de données d’inflation modérées, mais les marchés craignent à l’approche du symposium de Jackson Hole. Les autorités chinoises ont présenté un plan visant à stimuler la consommation au niveau des comtés, tandis que la Banque populaire de Chine (PBoC) envisage une baisse du taux LPR et réoriente son principal outil de liquidité vers des opérations de prise en pension au jour le jour. 🛢️ Matières premières Les cours du pétrole Brent s’accélèrent, dépassant les 91 dollars le baril, tandis que le WTI reste au-dessus de 84 dollars à la suite d’une attaque contre un navire marchand dans le détroit d’Ormuz et de l’expiration d’un mémorandum de 60 jours entre les États-Unis et l’Iran, qui était de toute façon déjà caduc. Il semble toutefois peu probable que les États-Unis décident d’une frappe plus vigoureuse à ce stade.

le baril, tandis que le à la suite d’une attaque contre un navire marchand dans le et de l’expiration d’un mémorandum de 60 jours entre les États-Unis et l’Iran, qui était de toute façon déjà caduc. Il semble toutefois peu probable que les États-Unis décident d’une frappe plus vigoureuse à ce stade. Bien qu’aucune négociation officielle n’ait lieu, des discussions se déroulent par l’intermédiaire de mandataires. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles l’Iran contrôlerait les navires entrant dans le détroit d’Ormuz, et Oman ceux qui en sortiraient, avec la participation des États-Unis. Une telle proposition aurait été rejetée par l’Iran.

Le crack spread du diesel américain a atteint un niveau record de 102,20 dollars le baril en raison des tensions géopolitiques et d’un pic de demande dans les secteurs de l’agriculture et du transport maritime.

américain a atteint un en raison des tensions géopolitiques et d’un pic de demande dans les secteurs de l’agriculture et du transport maritime. L’or a reculé à environ 4 392 dollars l’once, confronté à une forte résistance technique à 4 500 dollars , même si la demande des banques centrales a atteint près de 300 tonnes au deuxième trimestre et que Wells Fargo maintient un objectif de 4 900 à 5 100 dollars pour 2026.

l’once, confronté à une forte résistance technique à , même si la demande des banques centrales a atteint et que pour 2026. Le cuivre est confronté à une crise d’approvisionnement et à une flambée des écarts sur le LME , et BHP a annoncé que ce métal avait dépassé le minerai de fer en tant que principal moteur de bénéfices de l’entreprise.

et à une flambée des écarts sur le , et a annoncé que ce métal avait en tant que principal moteur de bénéfices de l’entreprise. Les marchés des matières premières agricoles enregistrent de fortes hausses : le cacao a progressé de 5,09 % (+9,94 % sur la semaine), et le jus d’orange a gagné 3,18 %. 💱 Devises La Banque centrale indienne (RBI) a procédé à une intervention sur le marché des changes , vendant des dollars pour atténuer la pression sur la roupie (USD/INR proche de ses plus hauts) provoquée par les sorties de capitaux et les prix élevés du pétrole.

, vendant des dollars pour atténuer la pression sur la roupie (USD/INR proche de ses plus hauts) provoquée par les sorties de capitaux et les prix élevés du pétrole. Le cours USD/JPY oscille autour de 159,7 , se maintenant près de ses plus bas niveaux sur deux semaines face au yen, à mesure que s'estompe l'effet des précédentes interventions conjointes entre les États-Unis et le Japon.

, se maintenant près de ses plus bas niveaux sur deux semaines face au yen, à mesure que s'estompe l'effet des précédentes interventions conjointes entre les États-Unis et le Japon. Le dollar néo-zélandais (NZDUSD) est passé sous la barre des 0,5900 après la publication de données chinoises décevantes concernant les ventes au détail et la production industrielle pour le mois de juillet.

après la publication de données chinoises décevantes concernant les ventes au détail et la production industrielle pour le mois de juillet. Les analyses institutionnelles soulignent une faiblesse potentielle à moyen terme du dollar américain au profit de l’euro et de la livre sterling (Westpac), ainsi que l’attrait des positions de carry trade sur l’EURAUD avec un objectif de 1,53 (Morgan Stanley). ₿ Cryptomonnaies Bitcoin se consolide au-dessus du seuil des 64 000 dollars , Fundstrat prévoyant une hausse de la volatilité d’au moins 30 % au cours des deux prochains mois.

, au cours des deux prochains mois. Le secteur des altcoins connaît une vague de ventes, menée par Gala (-15,53 %) et Filecoin (-7,76 %). 🌍 Géopolitique Une explosion sur un navire marchand dans le détroit d’Ormuz (salle des machines endommagée, un mort parmi l’équipage) a coïncidé avec l’ expiration de la trêve entre les États-Unis et l’Iran et les menaces de Washington, augmentant considérablement le risque d’escalade du conflit.

(salle des machines endommagée, un mort parmi l’équipage) a coïncidé avec l’ et les menaces de Washington, augmentant considérablement le risque d’escalade du conflit. Plus de 180 drones ont été abattus au-dessus de la région de Moscou lors d’une attaque massive qui a notamment touché le centre logistique de la société Wildberries. 🔭 Marchés à surveiller Pétrole brut WTI — exposition directe au risque géopolitique dans le détroit d’Ormuz et test des plus hauts sur deux semaines au-dessus de 84 $ .

— exposition directe au risque géopolitique dans le et test des plus hauts sur deux semaines . Cuivre — score z extrêmement élevé (+3,23) et resserrement des spreads sur le LME , combinés à l’évolution de la structure des bénéfices de BHP .

— extrêmement élevé (+3,23) et resserrement des spreads sur le , combinés à l’évolution de la structure des bénéfices de . Gala — forte baisse des cours poussant le z-score bien en dessous de la norme (-1,45) , ce qui crée un risque de capitulation ou une opportunité de « short squeeze » .

— forte baisse des cours poussant le , ce qui crée un risque de capitulation ou une opportunité de . Nikkei 225 — baisse de l’indice (-1,62 %) avec un z-score très élevé (+3,49) et une remontée des rendements des obligations d’État japonaises à des plus hauts depuis plusieurs années.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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