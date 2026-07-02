Avant l'ouverture des marchés : chute des valeurs technologiques en Corée, le yen atteint son plus bas niveau depuis 40 ans à la veille de la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis (NFP)🚨

Les marchés asiatiques ont été marqués par une violente rotation au détriment des valeurs de l'IA et des technologies, ce qui a pesé sur le KOSPI et le Nikkei bien avant l'ouverture des marchés européens. Géopolitique La Russie a mené dans la nuit une attaque massive à l’aide de missiles et de drones contre Kiev et d’autres régions d’Ukraine ; le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a fait état de 10 morts et 34 blessés. La Pologne a mis ses avions de chasse en état d’alerte, tandis que la Finlande a temporairement imposé (puis levé) une fermeture de son espace aérien au-dessus du golfe de Finlande en réponse à l’attaque russe.

Les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran à Doha se sont achevés sans avancée majeure, bien que le Qatar ait fait état de « progrès positifs » sur des questions liées au protocole d’accord d’Islamabad ; la situation dans le détroit d’Ormuz reste incertaine, les discussions sur ce sujet ne devant reprendre que la semaine prochaine. M. Trump a néanmoins qualifié les pourparlers de « se déroulant bien », ce qui a encore apaisé le marché du pétrole. Économie et données macroéconomiques Aujourd’hui (jeudi, exceptionnellement, en raison du jour férié du 4 juillet vendredi) à 14 h 30, le rapport sur l’emploi américain du mois de juin (NFP) sera publié — le consensus table sur un ralentissement à environ 110 000 à 115 000 nouveaux emplois, contre 172 000 en mai, avec un taux de chômage stable à 4,3 %. Les prévisions sont très disparates (de 25 000 à 200 000), et Goldman Sachs souligne que la Coupe du monde pourrait avoir généré environ 40 000 emplois dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.

Les marchés s’attendent à ce qu’un résultat très solide augmente les probabilités d’une hausse des taux de la Fed en septembre (actuellement évaluées à environ 66 à 80 %), tandis qu’un résultat faible atténuerait la pression en faveur d’une orientation hawkish. Le président de la Fed, Kevin Warsh, s’exprimant lors du forum de Sintra, a déclaré que les risques d’inflation s’étaient récemment atténués, mais a fermement réitéré son engagement envers l’objectif d’inflation de 2 %.

En Europe, le taux de chômage de la zone euro pour le mois de mai devrait s’établir à 6,3 % (données attendues dans le courant de la journée), tandis que l’inflation IPCH de juin a reculé plus que prévu pour s’établir à 2,8 % à/a. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré que les risques liés à l’inflation et à la croissance étaient désormais plus équilibrés, ce que les marchés interprètent comme un report de la date d’une nouvelle hausse des taux de la BCE. Principaux mouvements sur les marchés (Wall Street, hier) Les indices américains ont clôturé en baisse mercredi : le Dow Jones a effacé un gain initial de 423 points pour terminer pratiquement à l’équilibre, le S&P 500 a reculé de 0,2 % et le Nasdaq Composite a chuté de 0,7 % dans un contexte de vente massive des valeurs du secteur des semi-conducteurs. L'ETF VanEck Semiconductor (SMH) a perdu 5,4 %, Micron et Sandisk reculant chacun de plus de 10 % après l'annonce selon laquelle Meta prévoit de vendre sa capacité de calcul excédentaire en matière d'IA, ce qui a attisé les craintes d'une surcapacité des infrastructures d'IA.

Les contrats à terme de ce matin laissent entrevoir un léger rebond : Dow +0,1 %, S&P 500 +0,14 à -0,2 %, Nasdaq-100 +0,23 à -0,3 %. Les rendements américains à 10 ans se maintiennent à 4,48 %, tandis que ceux à 2 ans ont atteint 4,18 % dans l’attente de la publication des chiffres de l’emploi non agricole (NFP). Marchés asiatiques Le KOSPI a été le plus durement touché de la séance — chutant de 5,36 à 6 % à l’ouverture, ce qui a déclenché une suspension de cotation de cinq minutes (« sidecar ») sur la bourse coréenne ; les pertes se sont ramenées à environ 2,7 à 3 % à la clôture. Samsung Electronics et SK Hynix ont chacun perdu plus de 6 à 7 %, et SK Square a chuté de plus de 10 %, la vague de ventes sur le secteur américain des semi-conducteurs s’étant directement répercutée sur les fabricants coréens de puces mémoire.

Au Japon, le Nikkei 225 a enregistré une baisse plus modérée, de l’ordre de 1 à 1,2 %, pénalisé par le même climat de méfiance envers le secteur technologique et la hausse des taux, tandis que le Topix est resté légèrement en territoire positif. À Hong Kong, l’indice Hang Seng s’est démarqué de la tendance régionale, gagnant entre 1,3 % et 1,8 % grâce à la bonne tenue des valeurs technologiques et biopharmaceutiques locales, tandis que l’indice chinois CSI 300 a perdu plus de 2 %.

L’inflation sud-coréenne en juin a atteint 3,2 % à/a, son plus haut niveau depuis décembre 2023, renforçant ainsi les arguments en faveur d’une hausse des taux par la Banque de Corée lors de sa réunion du 16 juillet. Les investisseurs étrangers ont retiré un montant record de 137 milliards de dollars des actions asiatiques au H1 2026 — le rythme de sortie le plus rapide depuis au moins 16 ans — dans le cadre d’un rééquilibrage faisant suite à la forte hausse des titres liés à l’IA en Corée et à Taïwan. Devises Le yen japonais a atteint cette nuit son plus bas niveau depuis 40 ans, à 162,84 pour un dollar, alimentant les spéculations sur une intervention du ministère japonais des Finances ; selon des sources de Reuters, Tokyo aurait adopté une « tactique d’embuscade » contre les spéculateurs, en évitant tout signalement préalable. Le jour férié américain de vendredi (4 juillet) est considéré comme une fenêtre potentielle de faible liquidité propice à une intervention.

L’indice du dollar reste stable (entre 101,1 et 101,4 environ), tandis que la paire EUR/USD se maintient près de 1,138 après un léger affaiblissement de l’euro hier, à la suite des commentaires de Mme Lagarde. Le dollar australien a reculé après que l’Australie a affiché un important déficit commercial au lieu de l’excédent attendu, sous la pression supplémentaire exercée par un acheteur soutenu par l’État chinois qui limite les stocks de minerai de fer de Fortescue. Matières premières Le pétrole poursuit sa baisse : le WTI recule d’environ 1 % à 67,8 $ le baril, le Brent d’environ 1 % à 70,9 $ le baril, ce qui marque le pire trimestre du Brent depuis 2020 (en baisse de près de 40 % sur le trimestre). Cette baisse reflète les progrès des négociations entre les États-Unis et l’Iran ainsi que l’augmentation du trafic de pétroliers dans le détroit d’Ormuz.

L’or a rebondi au-dessus de 4 000 $ l’once, soutenu par des chiffres de l’emploi américains moins bons que prévu et la baisse des cours du pétrole, atteignant son plus haut niveau depuis le 23 juin. Une enquête de l’OMFIF auprès des banques centrales suggère que l’or pourrait s’échanger dans une fourchette de prix comprise entre 5 000 et 6 000 $ l’once au cours des 12 prochains mois. Entreprises Apple est en pourparlers pour s'approvisionner en puces mémoire auprès des fabricants chinois CXMT et YMTC, tous deux figurant sur la liste noire du Pentagone (section 1260H), ces livraisons étant principalement destinées au marché chinois. Le Nikkei rapporte également qu'Apple prévoit de lancer cinq modèles d'iPhone entre le second semestre 2026 et le H1 2027, dont un nombre de modèles pliables supérieur aux prévisions initiales.

SoftBank a relancé les négociations avec un consortium bancaire (Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho) en vue d’un prêt de 10 milliards de dollars garanti par sa participation dans OpenAI, offrant désormais une garantie d’entreprise pour le remboursement. Par ailleurs, le Financial Times a rapporté qu’OpenAI avait proposé de céder au gouvernement américain une participation de 5 % dans la société (d’une valeur d’environ 42,6 milliards de dollars sur la base d’une valorisation de 852 milliards de dollars) afin d’apaiser la pression politique à Washington.

Les constructeurs chinois de véhicules électriques cotés à Hong Kong ont progressé grâce à des chiffres de livraisons très solides en juin : BYD a gagné environ 9 % après avoir vendu 403 472 véhicules (+5,46 % a/a), tandis que Xiaomi a progressé d’environ 5 % après avoir dépassé les 30 000 livraisons pour le troisième mois consécutif. Cryptomonnaies et séance d’aujourd’hui Le Bitcoin a légèrement reculé pour s’établir entre 60 000 et 60 800 dollars environ, et l’Ethereum autour de 1 606 dollars, suivant ainsi le climat général d’aversion au risque. L’événement clé de la journée est la publication, cet après-midi, du rapport américain sur les emplois non agricoles (NFP) : des chiffres très solides pourraient renforcer le dollar et faire grimper les rendements, exerçant ainsi une pression supplémentaire sur les valeurs technologiques, tandis que des chiffres faibles (en particulier inférieurs à environ 65 000) pourraient ouvrir la voie à une intervention sur le yen japonais lors de la journée de vendredi, dans un contexte de faible liquidité lié aux jours fériés. Volatilité actuellement observée sur les principaux marchés. Source : xStation



Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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