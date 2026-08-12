Graphique du jour : l'EUR/USD dans l'attente de l'IPC américain. L'inflation pourrait déterminer la prochaine décision de la Fed

La séance de mercredi sur la paire EUR/USD est principalement axée sur l’attente de la publication la plus importante de la journée : les chiffres de l’inflation (IPC) aux États-Unis. Les chiffres d’aujourd’hui pourraient jouer un rôle majeur dans la manière dont le marché anticipe la prochaine réunion de la Réserve fédérale.

Ces derniers jours, les anticipations de nouvelles hausses de taux aux États-Unis se sont nettement affaiblies. Cela s’explique principalement par la faiblesse des données sur le marché du travail. Tant le rapport ADP, qui n’a fait état que de 44 000 nouveaux emplois dans le secteur privé, que le rapport NFP publié par la suite se sont révélés décevants. En juillet, les emplois non agricoles ont reculé de 23 000, alors que le marché s’attendait à une hausse d’environ 80 000. Les données des mois précédents ont également été fortement révisées à la baisse.

En conséquence, le marché se montre de plus en plus sceptique quant à de nouvelles hausses des taux de la Fed. Les données d’inflation publiées aujourd’hui pourraient soit renforcer ce point de vue, soit le remettre une nouvelle fois en cause. Si l’IPC s’avère inférieur aux attentes, les arguments en faveur d’un nouveau resserrement monétaire seront encore moins nombreux. Si, en revanche, l’inflation surprend à nouveau à la hausse, le marché pourrait rapidement recommencer à anticiper des taux d’intérêt américains plus élevés.

De l’autre côté se trouve la Banque centrale européenne. La BCE a déjà relevé ses taux d’intérêt cette année, et le marché anticipe une nouvelle hausse en septembre. Les anticipations d’une hausse des taux en septembre sont actuellement très élevées.

De plus, les données allemandes publiées aujourd’hui ont confirmé que l’inflation reste élevée. L’IPC a progressé de 0,8 % en glissement mensuel et de 2,8 % en glissement annuel en juillet. L’IPCH a augmenté de 0,9 % en glissement mensuel et de 2,8 % en glissement annuel.

Cela place la paire EUR/USD dans une position particulièrement intéressante. Du côté du dollar, nous observons un marché du travail de plus en plus faible et des anticipations en baisse concernant les hausses de taux de la Fed. Du côté de l’euro, l’inflation continue de fournir à la BCE des arguments en faveur du maintien d’une politique monétaire restrictive.

Source: xStation5

Facteurs influençant actuellement le cours de l'EUR/USD

La publication du rapport sur l'IPC d'aujourd'hui constitue sans aucun doute l'événement le plus important pour la paire EUR/USD. Le marché s'attend à ce que l'inflation ait progressé de 3,4 % en glissement annuel en juillet, contre 3,5 % en juin. L'inflation sous-jacente devrait quant à elle s'établir à 2,5 % en glissement annuel.

Toutefois, le chiffre réel ne sera que la première pièce du puzzle. Ce qui importera bien davantage, c’est la réaction du marché à ces données et la manière dont les anticipations concernant la future politique de la Fed évolueront.

Si l’inflation s’avère inférieure aux attentes, le marché pourrait réduire encore davantage la probabilité d’une nouvelle hausse des taux. Dans un tel scénario, les rendements des bons du Trésor américain pourraient baisser et le dollar pourrait subir des pressions. Ce serait un signal positif pour la paire EUR/USD.

À l’inverse, une inflation supérieure aux prévisions pourrait inverser en partie cette tendance. Après des données très faibles sur le marché du travail, le marché a désormais besoin d’un nouvel argument pour recommencer à anticiper des hausses de taux. Un indice des prix à la consommation (IPC) solide pourrait justement fournir cet argument.

Il est également important de rappeler que l’inflation reste supérieure à l’objectif de la Fed. Par conséquent, même un chiffre plus faible ne signifie pas automatiquement que la banque centrale devra commencer à baisser ses taux rapidement. Pour le marché, la question la plus importante à l’heure actuelle est de savoir si les arguments en faveur de nouvelles hausses de taux disparaissent.

La faiblesse du marché du travail a modifié les anticipations concernant la Fed

Jusqu’à récemment, la perspective de nouvelles hausses de taux aux États-Unis était bien plus réaliste. La situation a changé à la suite d’une série de rapports décevants sur le marché du travail.

Le rapport ADP de juillet a fait état d’une croissance de l’emploi dans le secteur privé de seulement 44 000 postes. Quelques jours plus tard, le rapport NFP a été encore plus décevant. Les emplois non agricoles ont reculé de 23 000, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 80 000. Les données précédentes ont également été fortement révisées à la baisse.

Le marché du travail est désormais l’un des principaux arguments contre de nouvelles hausses de taux de la Fed. Si l’économie perd clairement de son élan en matière d’emploi, la banque centrale a moins de raisons de relever encore davantage le coût du crédit.

L’IPC publié aujourd’hui pourrait donc être la pièce manquante du puzzle. Une inflation plus faible, combinée à un marché du travail en perte de vitesse, enverrait à la Fed un signal très clair indiquant que de nouvelles hausses de taux ne sont pas nécessaires.

La BCE est confrontée à un problème tout à fait différent

La situation du côté de l’euro semble actuellement différente. La Banque centrale européenne a déjà entamé un cycle de hausse des taux cette année, et le marché s’attend à une nouvelle intervention en septembre.

Il est important de noter que les anticipations concernant la décision de septembre sont très élevées. Cela signifie que le marché anticipe déjà largement une nouvelle intervention de la BCE, ce qui rend les mesures que prendra ensuite la banque centrale encore plus importantes pour l’euro.

Si l’inflation reste élevée, la BCE pourrait avoir des arguments pour maintenir une orientation plus restrictive. Les données allemandes publiées aujourd’hui s’inscrivent parfaitement dans ce tableau. L’inflation mesurée par l’IPC et l’IPCH s’est établie à 2,8 % en glissement annuel en juillet, tandis que la hausse mensuelle des prix est également restée élevée.

Cela ne signifie bien sûr pas que l’inflation allemande déterminera à elle seule les décisions de la BCE. Elle constitue néanmoins un élément important du tableau global de l’inflation dans la zone euro.

L’écart entre les anticipations de la Fed et celles de la BCE commence à favoriser l’euro

C’est actuellement l’aspect le plus intéressant pour la paire EUR/USD.

Jusqu’à récemment, le principal problème pour l’euro était l’avantage dont bénéficiait la Fed en raison de ses taux d’intérêt élevés et des anticipations d’un nouveau resserrement monétaire aux États-Unis. Aujourd’hui, la situation commence à évoluer.

Le marché a revu à la baisse ses anticipations concernant de nouvelles hausses de taux de la Fed, tout en continuant à estimer qu’il y a une forte probabilité d’un nouveau relèvement des taux de la BCE en septembre.

Si l’IPC américain publié aujourd’hui s’avère faible, la divergence des anticipations concernant les politiques des deux banques centrales pourrait s’accentuer encore davantage en faveur de l’euro. Cela constituerait un argument supplémentaire en faveur d’une hausse de la paire EUR/USD.

Si, en revanche, l’inflation américaine s’avère supérieure aux prévisions, le dollar pourrait rapidement regagner une partie de son avantage. Dans ce cas, le marché se demanderait à nouveau si la Fed a réellement atteint la fin de son cycle de hausse des taux.

Points clés