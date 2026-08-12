L'USDJPY avoisine les 160

Cela fait deux semaines que le ministère japonais des Finances et le département américain du Trésor sont intervenus de manière sans précédent. Après avoir chuté à près de 155, la paire USDJPY commence à se redresser, se rapprochant de la barre psychologique des 160. Figure 1 : USDJPY (01/02/2026 - 12/08/2026) Source: xStation, 12.08.2026 Quelles sont les raisons de cette baisse ? Les fondamentaux continuent d'exercer une pression sur la devise japonaise. Le facteur clé reste, bien sûr, la question du « carry trade », c'est-à-dire les opérations spéculatives basées sur les écarts de taux d'intérêt. Figure 2 : Évolution de certaines devises par rapport au dollar américain (09/08/2026 - 12/08/2026) Source: xStation, 12.08.2026 Tant que l'écart entre les niveaux de taux d'intérêt prévus aux États-Unis et au Japon restera important, même une intervention de près de 90 milliards de dollars pourrait s'avérer insuffisante pour inverser définitivement la tendance. Les investisseurs s'attendent à ce que la Banque du Japon prenne des mesures fermes, mais l'occasion ne se présentera pas avant le 18 septembre. La décision de relever les taux d'intérêt à cette date pourrait constituer un signal fort pour le marché, entraînant une augmentation des paris sur de nouvelles hausses au cours des mois suivants. Actuellement, une telle mesure est anticipée à environ 75 %. Figure 3 : Probabilité implicite du marché d'une hausse lors de la réunion de la Banque du Japon en septembre (2025-2026) Source: XTB Research, 12.08.2026 En attendant, l'attention des marchés se tournera vers les États-Unis. Aujourd'hui, à 13 h 30, nous attendons la publication des chiffres de l'inflation pour le mois de juillet. À quoi faut-il s'attendre ? L'indicateur global de l'inflation devrait s'établir à 3,4 % en glissement annuel (en baisse par rapport à 3,5 %).

L'indicateur de l'inflation sous-jacente devrait reculer à son plus bas niveau depuis mars 2021 (à 2,5 %).

Les prix de l'énergie devraient baisser, principalement en raison de la chute des prix de l'essence.

L'inflation sous-jacente des services devrait rebondir à 0,2 % en glissement mensuel, sous l'effet de la hausse des loyers. Si les chiffres révèlent une baisse plus forte que prévu, les marchés pourraient poursuivre leur réévaluation accommodante concernant la trajectoire des taux d’intérêt de la Fed. Il convient de noter qu’après la dernière réunion du comité et la publication de données NFP exceptionnellement faibles, la probabilité implicite d’une hausse en septembre, telle qu’estimée par les marchés, est tombée à environ 50 %. Figure 4 : Trajectoire des taux d’intérêt de la Fed telle qu’estimée par les marchés [Nombre de hausses] (2025-2026) Source: XTB Research, 12.08.2026 En ce qui concerne le yen, l'attention se porte également sur l'évolution de la situation dans le détroit d'Ormuz : le Japon dépend presque entièrement des importations pour ses besoins énergétiques, et près de 90 % de son pétrole brut provient habituellement du Moyen-Orient. Figure 5 : Structure des importations japonaises de pétrole brut (2024) Source: OEC, 12.08.2026 Ces derniers jours, nous avons observé un rebond des cours du pétrole. Le baril de Brent s'échange désormais à plus de 89 dollars. Hier, les principales matières premières énergétiques ont poursuivi leur hausse, malgré les déclarations optimistes du ministère pakistanais des Affaires étrangères. Figure 6 : PÉTROLE (18/12/2025 - 12/08/2026) Source: xStation, 12.08.2026 Dans la nuit, Donald Trump a déclaré dans des propos rapportés par les médias que les États-Unis exerçaient un « contrôle total » sur le détroit d’Ormuz. De son côté, l’Iran a posé des conditions strictes pour la réouverture de cette voie maritime, exigeant la levée des sanctions américaines, la fin du blocus naval et le versement par les États-Unis de réparations pour les dommages de guerre. Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz a chuté à son plus bas niveau depuis une semaine (environ 10 navires par jour).

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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