Avant l'ouverture des marchés européens (12.12.2025)



Wall Street évolue à proximité de ses plus hauts historiques, mais avec une certaine prudence à l’égard du secteur technologique, où les actions de Broadcom (AVGO.US) ont chuté de près de 5 % hier après la publication de ses résultats. Les contrats à terme sur le S&P 500 évoluent globalement à l’équilibre ce vendredi, tandis que ceux sur le Nasdaq 100 reculent de 0,5 %.

Avec un calendrier macroéconomique relativement léger aujourd’hui, l’attention des marchés se portera sur les interventions de membres de la Réserve fédérale (Paulson, Hammack, Goolsbee), ainsi que sur des données secondaires en provenance d’Europe, notamment les chiffres de l’inflation (CPI) en Allemagne et en France, et les données du PIB au Royaume-Uni.

Lors de la séance au comptant d’hier, le S&P 500 a progressé de 0,2 % et a inscrit un nouveau record historique, même si une partie du marché a commencé à réduire son exposition aux valeurs liées à l’IA après les résultats d’Oracle. Après la clôture, Broadcom a publié ses résultats : bien que le rapport ait été record, la société a déçu avec ses perspectives de ventes dans le segment de l’intelligence artificielle.

Les marchés actions asiatiques prolongent leur hausse, soutenus par les records à Wall Street et sur les marchés mondiaux. Le sentiment des investisseurs est renforcé par les anticipations de baisses de taux de la Fed cette année, ainsi que par une évaluation positive de la santé de l’économie américaine. L’indice MSCI Asia Pacific a gagné 0,9 %, se dirigeant vers sa meilleure clôture depuis la mi-novembre.

La performance la plus marquée a été observée au Japon, où l’indice Topix s’est rapproché d’un record historique. Les gains ont été portés par le secteur financier, soutenu par les spéculations selon lesquelles la Banque du Japon pourrait relever ses taux d’intérêt dès la semaine prochaine — une éventualité attendue par le marché depuis plusieurs mois.

Un tableau contrasté est apparu en Chine, où les principaux indices ont reculé. Le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures de soutien à l’économie, mais sans stimulus budgétaire supplémentaire en 2025, ce qui a refroidi le sentiment des investisseurs et déclenché des prises de bénéfices.

Les marchés actions mondiaux continuent d’afficher une dynamique solide. L’indice MSCI All Country World a progressé de 0,1 % supplémentaire après avoir clôturé hier à un niveau record. L’indicateur de référence est en bonne voie pour enregistrer une hausse d’environ 21 % en 2025, ce qui constituerait sa meilleure performance depuis six ans. Son équivalent asiatique évolue à moins de 2 % de son plus haut historique.

Sur les marchés des matières premières : Le cuivre est stable après une récente cassure vers des sommets records. La plupart des métaux industriels sont en hausse, en réaction à un discours plus accommodant de la Fed. L’or corrige après trois séances consécutives de hausse, même si le marché continue d’anticiper un nouvel assouplissement monétaire. L’argent reste proche de niveaux records. Le pétrole a rebondi après avoir touché des plus bas de près de deux mois. Le bitcoin évolue toujours dans une fourchette étroite autour de 92 500 USD, signalant une lutte persistante entre l’offre et la demande dans une zone clé. Malgré les records des actions américaines, le bitcoin n’est pas parvenu à franchir durablement la zone des 94 000 USD.



"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."