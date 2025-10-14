Avant l'ouverture des marchés européens (14.10.2025)

Wall Street a partiellement récupéré les pertes subies vendredi en fin de séance, grâce au message conciliant de Donald Trump dimanche et aux signaux envoyés par Pékin indiquant une volonté de reprendre les négociations commerciales.

Scott Bessent a confirmé hier dans une interview que la rencontre prévue entre le président Trump et le président Xi était toujours d'actualité, tout en avertissant que la fermeture actuelle du gouvernement commençait à avoir un impact négatif sur l'activité économique.

Le ministère chinois du Commerce a indiqué que les négociations commerciales avec les États-Unis se poursuivaient au niveau opérationnel, bien que Pékin ait simultanément lancé une enquête sur l'impact des droits de douane américains sur le secteur chinois des transports, ciblant cinq entreprises américaines.

L'indice S&P 500 a gagné 1,5 % et le Nasdaq a progressé de 2,2 % ; cependant, les contrats à terme ouvrent en baisse aujourd'hui, l'US500 perdant 0,35 % et l'US100 reculant de 0,5 %.

Les marchés asiatiques sont en baisse, même si les contrats à terme sur indices chinois n'affichent que quelques points de base de perte. Des baisses plus importantes sont observées au Japon, avec le Nikkei 225 en recul de 0,35 %, et HK.cash perdant 0,2 %. À l'inverse, l'indice KOSPI sud-coréen a atteint un sommet historique, porté par les prévisions de bénéfices solides de Samsung.

L'indice NAB de confiance des entreprises en Australie a atteint 7 points en septembre (contre 4 en août), grâce à l'accélération des ventes et à l'augmentation des marges qui compensent la faiblesse du marché du travail.

Le procès-verbal de la dernière réunion de la RBA suggère que la banque fait preuve de patience en ce qui concerne de nouvelles baisses de taux, notant que si les taux d'intérêt restent à des niveaux restrictifs, l'activité sur le marché immobilier reste robuste.

La RBA a déclaré que l'appréciation du dollar australien (AUD) était conforme aux fondamentaux sous-jacents et à l'évolution des rendements, signalant ainsi que la banque n'avait pas l'intention de renforcer sa politique monétaire restrictive actuelle.

Goldman Sachs prévoit que l'actuelle fermeture des services publics pourrait être la plus longue de l'histoire, estimant que chaque semaine réduit de 0,11 point de pourcentage la croissance annualisée du quatrième trimestre ; GS anticipe néanmoins un rebond dès la reprise des activités gouvernementales et s'attend à ce que la Fed procède à une baisse des taux d'intérêt en octobre, malgré le manque de données économiques actuelles.

Rabobank prévoit que l'AUD/USD s'échangera à 0,65 à court terme, puis progressera à 0,68 au cours des 12 prochains mois.

Le Bureau of Labor Statistics (BLS) a annoncé que l'indice des prix à la consommation (IPC) sera publié le 24 octobre.

La frénésie sur le marché des métaux précieux se poursuit, l'or atteignant 4 167 dollars l'once et l'argent dépassant 53 dollars l'once. Les coûts d'emprunt de l'argent ont atteint 30 % par mois à la bourse de Londres, obligeant les traders à couvrir leurs positions courtes ; Goldman Sachs met en garde contre le fait qu'en cas d'effondrement du marché, l'argent ne bénéficie pas du soutien de la banque centrale qui soutient l'or, soulignant que le marché de l'argent est cinq fois plus petit et moins liquide.

Le pétrole brut a repris sa baisse après le léger rebond d'hier, s'échangeant à moins de 60 dollars le baril (WTI) ; le gaz naturel approche les 3 dollars/MMBTU après une baisse de 1 %.

Le calendrier macroéconomique américain reste vide en raison de la fermeture actuelle du gouvernement ; toutefois, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, doit s'exprimer à 18h20 CET.

La saison des résultats démarre aujourd'hui, avec les résultats attendus de grandes entreprises telles que JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Wells Fargo, BlackRock et J&J.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."