Avant l'ouverture des marchés européens (17.09.2025)

Les contrats à terme sur les principaux indices américains et européens restent sous pression, ce qui a mis fin hier à la reprise mondiale, indiquant que les investisseurs retiennent leur souffle avant la décision de la Fed aujourd'hui (US500 : -0,05 %, EU50 stable).

Ursula von der Leyen s'est entretenue hier avec Donald Trump au sujet du renforcement de la pression économique sur la Russie, dont l'économie est soutenue par les recettes provenant des ventes de combustibles fossiles. La Commission européenne prépare actuellement le 19e train de sanctions, qui comprend, entre autres, une élimination plus rapide de tous les achats de ressources énergétiques russes.

Donald Trump a intenté un procès contre le New York Times pour 15 milliards de dollars, accusant le journal de diffamation, de calomnie « à l'échelle industrielle » et d'ingérence dans les élections de 2024.

Le sentiment dans la région Asie-Pacifique est mitigé. En Chine, nous assistons à une poursuite des gains (CHN.cash : +1,4 %, HK.cash : +1,1 %), qui ont porté l'indice HSCEI à son plus haut niveau en quatre ans. Soutenu par les données commerciales, le Nikkei japonais (JP225) a atteint un nouveau record, avant de reculer et de se stabiliser actuellement. L'AU200.cash est en baisse de 0,3 %.

La baisse des exportations japonaises s'est avérée beaucoup moins importante que prévu (-0,1 % en glissement annuel, contre -1,9 % prévu et -2,6 % précédemment), principalement grâce à un fort rebond des expéditions vers l'Asie (+1,7 %) et l'Europe (+7,7 %), qui a contribué à compenser la baisse des échanges commerciaux avec les États-Unis (-13,8 % en glissement annuel). Les exportations automobiles vers les États-Unis restent en chute libre (-28,3 %, contre -28,4 % précédemment).

Le déficit courant de la Nouvelle-Zélande au deuxième trimestre s'est élevé à 3,4 milliards de dollars, soit 702 millions de dollars de moins qu'au trimestre précédent. Cette amélioration est principalement due à la réduction du déficit de la balance des revenus primaires, qui a compensé la baisse des exportations de biens et de services.

L'indice de confiance des consommateurs néo-zélandais a baissé de 91,2 à 90,9 en réaction à la hausse continue du coût de la vie (y compris l'inflation alimentaire).

La volatilité sur le marché des changes est très modérée, reflétant la tension qui précède la décision de la Fed. Le dollar rebondit timidement après avoir atteint des niveaux historiquement bas (USDIDX : +0,1 %). Les devises les plus faibles actuellement sont le franc suisse (USDCHF : +0,15 %) et les devises australiennes, qui mettent fin à leur récente remontée (AUDUSD, NZDUSD : -0,1 %). La livre sterling et le yen sont stables, l'EURUSD est en baisse de 0,05 % à 1,186.

Les métaux précieux connaissent leur première correction nette en une semaine. L'or recule de 0,3 % à 3 680 dollars l'once, tandis que l'argent perd 1,3 % à 41,94 dollars l'once. Le palladium est également dans le rouge (-0,4 %).

Le Brent et le WTI marquent une pause après trois jours de hausse (OIL : -0,2 %, OIL.WTI : -0,7 % après rollover), tandis que le NATGAS s'échange à un niveau stable après la forte volatilité d'hier.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."