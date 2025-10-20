Avant l'ouverture des marchés européens (20.10.2025)

Les indices de Wall Street ont connu des échanges mitigés vendredi. La séance a débuté par des pertes, principalement dues aux inquiétudes concernant les banques régionales américaines, qui ont finalement entraîné une baisse de l'indice des petites capitalisations Russell 2000 .

ont connu des échanges mitigés vendredi. La séance a débuté par des pertes, principalement dues aux inquiétudes concernant les banques régionales américaines, qui ont finalement entraîné une baisse de l'indice des petites capitalisations . Les inquiétudes dans le secteur bancaire régional ont fait surface après la révélation de cas de fraude à l'octroi de prêts chez Zions Bancorporation et Western Alliance .

et . Par la suite, l'annonce selon laquelle Donald Trump n'avait pas l'intention d'imposer des droits de douane importants à la Chine, parallèlement aux négociations commerciales en cours et à la perspective d'une rencontre avec le président chinois lors du sommet de l'APEC fin octobre, a contribué à améliorer le sentiment du marché.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont finalement gagné un peu plus de 0,5 % vendredi, tandis que le Russell 2000 a reculé de 0,6 %.

Aujourd'hui, les contrats à terme sur indices progressent, le US500 gagnant 0,34 % et le NASDAQ 100 progressant de 0,5 % .

gagnant et le progressant de . En Europe , les indices ont augmenté, soutenus par l'optimisme entourant le budget français et les bons résultats des entreprises défensives. Le Premier ministre français Lecornu a survécu à deux votes de confiance au sein du gouvernement.

, les indices ont augmenté, soutenus par l'optimisme entourant le budget français et les bons résultats des entreprises défensives. Le Premier ministre français Lecornu a survécu à deux votes de confiance au sein du gouvernement. Les rendements des bons du Trésor américain ont chuté à 4,0 %, leur plus bas niveau depuis septembre dernier, dans un contexte d'anticipations croissantes de baisses des taux d'intérêt et d'inquiétudes persistantes concernant les banques régionales américaines.

L'EURUSD rebondit après un fort recul vendredi soir, la paire s'échangeant au-dessus de 1,1670.

Le président Donald Trump a eu un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine pour discuter des conditions de la fin de la guerre en Ukraine, ce qui a entraîné une baisse des prix du pétrole en raison des anticipations d'une augmentation de l'offre.

Dans le même temps, une réunion a eu lieu entre Trump et Zelensky, au cours de laquelle Trump aurait de nouveau fait pression sur le président ukrainien pour qu'il accepte la perte de certains territoires en échange d'un cessez-le-feu. Trump envisage toujours de fournir des missiles Tomahawk à l'Ukraine.

Le pétrole brut n'a guère réagi à la violation du cessez-le-feu au Moyen-Orient, où Israël a accusé le Hamas d'attaques, ce qui a conduit au bombardement de la bande de Gaza. Cependant, un nouveau cessez-le-feu est entré en vigueur ce matin.

La Banque du Japon a signalé la possibilité d'un nouveau resserrement de sa politique monétaire si les prévisions économiques s'amélioraient. La réunion de la banque est prévue pour la fin du mois. Parallèlement, les accords de coalition prennent fin au Japon. Le yen s'est stabilisé ces derniers jours, la paire USDJPY se situant actuellement dans une fourchette de 150-151.

Les données économiques en provenance de Chine se sont révélées mitigées.

Les ventes au détail pour septembre ont augmenté de 3,0 % en glissement a/a, légèrement au-dessus des prévisions de 2,9 %, mais en ralentissement par rapport au rythme précédent de 3,4 % en glissement a/a. La production industrielle a rebondi très fort à 6,5 % en glissement a/a, dépassant les prévisions de 5,0 % et le niveau précédent de 5,2 % en glissement a/a. Les données sur les investissements ont été plus faibles.

Les investissements en immobilisations depuis le début de l'année ont reculé de 0,5 % en glissement a/a, soit moins que la baisse prévue de 0,2 % et que la baisse précédente de 0,5 % en glissement a/a. En outre, les investissements dans le marché immobilier ont chuté de 13,9 % en glissement a/a, soit plus que la baisse prévue de 13,1 % et que la baisse précédente de 12,9 % en glissement a/a.

Le PIB de la Chine a augmenté de 4,8 % à/a, conformément aux attentes, mais en ralentissement par rapport aux 5,2 % enregistrés précédemment. La hausse trimestrielle a été de 1,1 % en glissement trimestriel, supérieure aux prévisions de 0,8 % et conforme au rythme précédent. La croissance annuelle est la plus faible de cette année, en grande partie en raison des tensions trade et des difficultés du marché immobilier.

Les taux d'intérêt chinois à un an et à cinq ans sont restés inchangés, à respectivement 3,0 % et 3,5 %.

Les prix de l'immobilier en Chine ont baissé de 0,41 % en glissement mensuel, soit la baisse la plus rapide en 11 mois.

Goldman Sachs prévoit que la Chine maintiendra une politique stricte en matière de métaux rares jusqu'en 2028, date à laquelle certains investissements américains devraient commencer à exploiter des mines.

L'inflation en Nouvelle-Zélande a atteint 3,0 % à/a au troisième trimestre, conformément aux attentes et en hausse par rapport aux 2,7 % à/a. Ce chiffre se situe dans la limite supérieure de la fourchette cible d'inflation, ce qui pourrait réduire les perspectives de nouvelles baisses des taux d'intérêt.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."