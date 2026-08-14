Avant l'ouverture des marchés européens : le Nasdaq 100 repasse au-dessus des 30 000 points 📈 L’or et l’argent réduisent leurs gains

Points clés Le sentiment des marchés reste mitigé : les marchés asiatiques ont clôturé la séance sans orientation claire, tandis que les contrats à terme de Wall Street reculent légèrement mais restent proches de leurs plus hauts historiques, soutenus par un ralentissement de l'inflation de l'IPP et la bonne tenue du secteur technologique.

Aujourd’hui, les investisseurs se concentreront sur le PIB de la zone euro, les ventes au détail américaines et l’indice de confiance des consommateurs de l’université du Michigan, qui pourraient influencer les anticipations en matière de croissance économique et de politique monétaire.

L’or et l’argent s’échangent en baisse, le dollar américain reste affaibli, tandis que le Brent se stabilise autour de 87 dollars le baril, dans un contexte de risques géopolitiques persistants autour de l’Iran et d’inquiétudes concernant la demande mondiale.

Dans un contexte de séance mitigée en Asie, où l’indice Hang Seng de Hong Kong a reculé de près de 1 % tandis que le KOSPI sud-coréen et le Nikkei japonais progressaient, les investisseurs en actions prennent quelques bénéfices après les fortes hausses enregistrées ces derniers jours. Le sentiment sur les marchés mondiaux est soutenu par les gains enregistrés à Wall Street, la légère baisse des cours du pétrole et la publication d’un indice des prix à la production (IPP) américain plus faible que prévu. Les valeurs technologiques ont particulièrement bien performé en Asie, notamment les entreprises de semi-conducteurs japonaises et sud-coréennes. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 reculent légèrement, perdant un peu moins de 0,2 %, bien que l’indice ait finalement clôturé au-dessus des 30 000 points pour la première fois depuis la mi-juillet. Dans le même temps, le S&P 500 a atteint un nouveau record historique, franchissant la barre des 7 800 points. Les contrats à terme sur les principaux indices européens, notamment l’Euro Stoxx 50 (EU50) et le DAX (DE40), s’échangent globalement à un niveau stable dans l’attente d’un calendrier relativement chargé de publications macroéconomiques clés.

Aujourd’hui, les investisseurs se concentreront principalement sur l’ estimation préliminaire du PIB de la zone euro pour le deuxième trimestre (10 h GMT, le marché tablant sur une croissance de 1 % en glissement annuel et de 0,4 % en glissement trimestriel), les ventes au détail américaines du mois de juillet (13 h 30 GMT, Wall Street tablant sur une hausse de 0,1 % en glissement mensuel après 0,2 % en juin), ainsi que l’indice préliminaire de confiance des consommateurs américains et les anticipations d’inflation pour le mois d’août de l’université du Michigan (15 h GMT).

(10 h GMT, le marché tablant sur une croissance de 1 % en glissement annuel et de 0,4 % en glissement trimestriel), (13 h 30 GMT, Wall Street tablant sur une hausse de 0,1 % en glissement mensuel après 0,2 % en juin), ainsi que l’indice préliminaire de confiance des consommateurs américains et les anticipations d’inflation pour le mois d’août de l’université du Michigan (15 h GMT). Les métaux précieux s’échangent en baisse, l’argent reculant d’environ 1 % et l’or perdant 0,7 % pour s’établir à 4 300 dollars, contre environ 4 440 dollars hier. Le dollar américain s’affaiblit, tandis que la paire EUR/USD teste la zone des 1,154. Les cours du pétrole restent globalement stables, le Brent (OIL) s’échangeant à près de 87 dollars le baril. Les investisseurs évaluent le risque d’une nouvelle escalade autour de l’Iran face aux inquiétudes liées à l’affaiblissement de la demande mondiale. Les États-Unis ont annoncé des mesures économiques sans précédent à l’encontre de Téhéran, tandis que le Pentagone a indiqué qu’un blocus naval des ports iraniens pourrait être maintenu indéfiniment.

Les États-Unis s’apprêtent à déployer le porte-avions USS George Washington au Moyen-Orient, où il remplacera l’USS Abraham Lincoln dans le cadre d’une rotation prévue de longue date. L’« Abraham Lincoln » est déployé depuis plus de 250 jours, dont un record de 200 jours sans escale, ce qui suscite des inquiétudes au Congrès concernant les pénuries d’approvisionnement, la fatigue de l’équipage et les problèmes techniques.

Des avions de chasse de l’OTAN ont abattu un drone au-dessus de la Lettonie après que celui-ci eut violé l’espace aérien du pays vendredi matin. La Finlande a également pris des mesures de précaution, restreignant temporairement le trafic aérien et maritime dans certaines parties du golfe de Finlande en raison du risque d’activité de drones.

Les contrats à terme sur le blé progressent de plus de 1 % sur fond d’inquiétudes liées à la baisse des expéditions de céréales en provenance d’Ukraine et de Russie via la mer Noire. L’Ukraine aurait proposé un accord mutuel avec la Russie visant à mettre fin aux attaques contre les navires civils en mer Noire, ce qui pourrait contribuer à rétablir une voie d’exportation céréalière essentielle. Selon Reuters, la proposition a été transmise par l’intermédiaire d’un tiers, mais la Russie n’a pas encore répondu.

S&P Dow Jones Indices a annoncé que Reddit remplacera AvalonBay Communities dans l’indice S&P 500. Ce changement prendra effet avant l’ouverture du marché le mardi 18 août, tandis que l’action Reddit a bondi de plus de 12 % hier en séance après la clôture.

JPMorgan a abaissé la note de Honeywell et revu son objectif de cours à la baisse, le ramenant de 262 à 252 dollars, tandis que Jefferies a relevé son objectif de cours pour Heico de 410 à 425 dollars par action. Une progression vers les 425 dollars impliquerait une hausse d’environ 15 % par rapport aux niveaux actuels.

Les exportations sud-coréennes dans le secteur des TIC, notamment les semi-conducteurs, l’électronique et les équipements de télécommunications, ont bondi de 140 % en glissement annuel en juillet. Cette forte croissance s’explique principalement par la demande soutenue de puces utilisées dans les applications d’intelligence artificielle.

Les constructeurs automobiles de Détroit préviennent que les modifications proposées à l’accord commercial nord-américain pourraient augmenter les coûts annuels de chaque constructeur d’au moins 2 milliards de dollars. Washington souhaite que les véhicules contiennent au moins 50 % de composants fabriqués aux États-Unis pour bénéficier de droits de douane réduits. General Motors (GM.US) estime les coûts liés aux droits de douane pour cette année entre 2,5 et 3,5 milliards de dollars, tandis que Ford (F.US) prévoit un impact d’environ 1 milliard de dollars.

Apple investit des centaines de millions de dollars dans une nouvelle usine de fabrication de pointe à Houston, qui a déjà livré ses premiers serveurs d’IA. L’usine devrait également commencer à produire des ordinateurs Mac mini dans le courant de l’année.

Des incendies ont de nouveau été signalés au port russe d’Oust-Louga. La Corée du Nord a averti qu’elle pourrait recourir à de « nouvelles méthodes de dissuasion » à l’approche des prochains exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis Graphique US100 (intervalle D1) Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont opéré un rebond en forme de V, et un mouvement soutenu au-dessus du seuil psychologique important des 30 000 points pourrait suggérer que les haussiers — tout comme pour les contrats à terme sur le S&P 500 (US500) — cherchent à retester les plus hauts historiques proches de 30 700 points. À la fin du mois de juillet et au début du mois d’août, l’indice s’est rapproché de sa moyenne mobile exponentielle sur 200 séances (EMA200), parvenant ainsi à préserver la tendance haussière générale. Source: xStation5

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