Résumé quotidien : le S&P 500 atteint un nouveau record historique (13.08.2026)

Les principaux indices de Wall Street affichent aujourd'hui des hausses. Le Nasdaq progresse de 0,8%, tandis que le S&P 500 a grimpé de 0,6%, atteignant un nouveau record historique à 7 814,88 points. Les actions sont soutenues par les investisseurs qui réduisent leurs paris sur des hausses imminentes des taux d’intérêt de la Fed. Ce sentiment fait suite au ralentissement de l’inflation, comme en témoignent les rapports du mois de juillet publiés aujourd’hui et hier, ainsi qu’à un léger recul des cours du pétrole brut. Données macroéconomiques Fait quelque peu inhabituel, nous commençons le résumé d’aujourd’hui par les données macroéconomiques, suite à la publication des chiffres de l’inflation (IPC et IPP) du mois de juillet aux États-Unis. Qu’avons-nous appris exactement ? Hier : Le taux d’inflation global mesuré par l’IPC a ralenti à 3,4% (soit une hausse de 0,1% en glissement mensuel).

Hors denrées alimentaires et énergie, dont les prix sont les plus volatils, l’inflation sous-jacente a également affiché une tendance à la baisse pour s’établir à 2,5% (avec une hausse des prix de 0,2% en glissement mensuel). Aujourd’hui : L’indice des prix à la production (IPP) a reculé à 4,7%.

L’indice sous-jacent a également baissé, s’établissant à 4,2%. Graphique 1 : Inflation IPC et IPP aux États-Unis (2018 - 2026) Source: XTB Research, 13.08.2026 Si la baisse des chiffres globaux est en grande partie imputable à la baisse des coûts du carburant, le ralentissement des indicateurs sous-jacents constitue une évolution positive. Ces données offrent à la Réserve fédérale une plus grande flexibilité, réduisant ainsi la pression en faveur d’un resserrement monétaire immédiat. En l’absence d’événements géopolitiques majeurs, les publications macroéconomiques semblent être revenues sur le devant de la scène, les investisseurs les scrutant de près. Une hausse des taux d’intérêt en septembre n’est plus le scénario de base du marché (probabilité implicite du marché d’environ 35%), et une baisse avant la fin de l’année n’est pas encore entièrement prise en compte par les cours (probabilité implicite du marché d’environ 94%). Figure 2 : Prix implicites du marché pour les hausses/baisses de taux d’ici fin septembre 2026 (2025 - 2026) Source: XTB Research, 13.08.2026 Marché boursier Cela a soutenu le marché boursier. Si l'on examine de plus près l'indice Nasdaq 100, les valeurs les plus performantes aujourd'hui sont les fournisseurs de mémoire pour centres de données, tels que SanDisk (+16,6%) et Western Digital (+8,6%). Figure 3 : Gagnants et perdants du Nasdaq 100 (13 août 2026) Source: XTB Research, 13.08.2026 En ce qui concerne SanDisk, la société a dévoilé des objectifs financiers et technologiques à long terme qui ont largement dépassé les attentes du marché, dissipant ainsi le scepticisme dont faisaient preuve auparavant les analystes. La direction prévoit que, au cours des exercices 2028 à 2030, le chiffre d’affaires progressera à un taux annuel compris entre le milieu et le haut de la fourchette des « teens ». Par ailleurs, l’objectif de marge brute non-GAAP est fixé à environ 80 %, tandis que la marge d’exploitation devrait atteindre 75%.

La société a annoncé de nouveaux accords d’approvisionnement couvrant la grande majorité de la production prévue pour les exercices 2027 et 2028. Il semble que la violente correction observée en juillet dans le secteur des semi-conducteurs ait été largement motivée par des facteurs techniques, tels que le rééquilibrage des portefeuilles et la rotation des capitaux, plutôt que par une dégradation fondamentale des activités sous-jacentes. Les actions des entreprises du secteur de la mémoire ont atteint des niveaux considérés comme fortement survendus, créant ainsi un environnement idéal pour un rebond à mesure que le sentiment de risque mondial s’améliorait. À l’inverse, Cisco Systems affiche une baisse de son cours suite à des résultats décevants au deuxième trimestre. Les investisseurs ont été déçus par les prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice en cours (7,5 milliards de dollars).

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 77% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."