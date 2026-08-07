Avant l'ouverture des marchés européens : le prix du pétrole remonte (07/08/2026)

Les investisseurs attendent avec impatience des nouvelles concernant l'accord entre l'Iran et Oman. Les progrès dans ce domaine sont significatifs ; l'accord est actuellement examiné par le Parlement iranien.

🛢️ Matières premières énergétiques

Néanmoins, les prix des principales matières premières énergétiques affichent à nouveau une tendance à la hausse.

Le baril de Brent s'échange à près de 84 dollars, ce qui représente une hausse d'environ 7,5 % par rapport aux plus bas niveaux enregistrés mercredi.

Le pétrole brut WTI affiche également une tendance à la hausse, bien que de manière un peu moins marquée (légèrement au-dessus de 78 dollars le baril).

Le « crack spread », c’est-à-dire la différence entre le prix du pétrole brut et celui des produits pétroliers raffinés (tels que l’essence ou le diesel), se maintient également à des niveaux très élevés. Pour le WTI, il atteint environ 60 dollars, tandis que pour le Brent, il est légèrement inférieur à 80 dollars.

Le prix du GNL est également en hausse, de plus de 10 % par rapport aux plus bas de mercredi. Nous payons actuellement environ 58 dollars par MWh de gaz naturel liquéfié sur la bourse néerlandaise TTF. Cette information est particulièrement pertinente pour les pays européens, qui font face à des niveaux de réserves historiquement bas.

Figure 1 : Prix et « crack spread » du brut WTI (2025 - 2026)

Source: XTB Research, 07.08.2026

🌍 Géopolitique

Qu’est-ce qui se cache derrière ces manœuvres ?

Dans le cadre de l’accord en cours de négociation avec Oman visant à gérer le détroit d’Ormuz, l’Iran cherche à instaurer une interdiction totale de transit pour les navires américains et israéliens et à mettre en place un nouveau système de redevances couvrant, entre autres, les coûts d’assurance et les coûts environnementaux. De plus, Téhéran exige que les nations hostiles versent une compensation spéciale en échange du rétablissement de l’accès maritime.

Nous nous attendons à ce que ces exigences se heurtent à une résistance à Washington. Les États-Unis insisteront très probablement pour que le transit par le détroit reste entièrement libre, sans obligation de payer des redevances ni d’obtenir des autorisations supplémentaires.

L’escalade d’autres conflits au Moyen-Orient, notamment les affrontements sanglants impliquant la milice houthiste soutenue par l’Iran au Yémen et les tensions croissantes avec le Hezbollah libanais, constitue un obstacle supplémentaire à la stabilisation de la situation sur le marché des matières premières énergétiques.

📈 Actions

On n’observe actuellement aucune réaction significative sur le marché des actions. Les contrats à terme sur l’indice américain S&P 500 et sur l’indice allemand DAX oscillent tous deux autour des niveaux de clôture de jeudi.

Figure 2 : Tableau de bord du Nasdaq 100 (06/08/2026)

Source: XTB Research, 07.08.2026

Les marchés boursiers asiatiques manquent eux aussi de direction claire. L'indice chinois Shanghai SE Composite progresse (+0,8 %), tandis que le Nikkei japonais (-0,3 %) et le Kospi coréen (-0,9 %) reculent.

Bien que les principales publications de résultats prévues cette semaine soient désormais derrière nous, plusieurs rapports méritent tout de même d’être suivis aujourd’hui. Avant l’ouverture des marchés, nous découvrirons les performances d’Under Armour, de Take-Two Interactive et de Wendy’s au deuxième trimestre.

🧈 Métaux précieux

Malgré la hausse des rendements obligataires à 10 ans dans les principales économies, les cours des métaux précieux affichent à nouveau une tendance à la hausse.

Il faut débourser environ 4 280 dollars pour une once troy d’or, et 62,7 pour l’argent.

Il convient de mentionner dans ce contexte que les sorties de capitaux du plus grand ETF américain SPDR Gold ont été stoppées en juin. Depuis le début de l’année, elles ont atteint près de 15 milliards de dollars. Les investisseurs ne se sont pas encore précipités pour racheter massivement, mais cela pourrait être un signe annonciateur d’un renversement de tendance.

📈 Données macroéconomiques et politique monétaire

Nous attendons aujourd’hui la publication des données macroéconomiques la plus attendue de la semaine. À 13 h 30, les chiffres de l’emploi non agricole (NFP) seront publiés ; il s’agit du rapport le plus important concernant le marché du travail américain.

Étant donné que la Fed doit veiller à la fois à la stabilité des prix et au plein emploi, des signes de ralentissement sur le marché du travail américain pourraient conduire à une nouvelle révision à la baisse des prévisions concernant la trajectoire des taux d’intérêt aux États-Unis. C’est ce qu’indiquent dans une certaine mesure les données ADP et JOLTS publiées cette semaine : ces deux indicateurs se sont révélés inférieurs aux attentes du marché. Cependant, il s’agit soit de données secondaires en temps normal (comme l’ADP), soit de données présentant un décalage important (comme le JOLTS). De plus, leur corrélation avec les chiffres de l’emploi (NFP) a été relativement faible ces dernières années.

Figure 3 : NFP et indice ISM de l’emploi (2020 - 2026)

Source: XTB Research, 07.08.2026

Ces dernières années, les économistes ont eu tendance à sous-estimer le nombre de nouveaux emplois créés dans les secteurs non agricoles. Le chiffre de l’emploi non agricole (NFP) s’est finalement révélé supérieur aux prévisions au cours de 35 des 50 derniers mois. De plus, malgré un résultat faible en juin (57 000), la moyenne mobile sur trois mois se maintient à un niveau satisfaisant (111 000).

💱 Devises

Ces derniers jours, nous avons observé une forte tendance haussière de la paire EUR/USD, qui s'explique, selon nous, par deux facteurs clés :

1) L'absence de hausse des taux de la Fed en juillet et le manque de clarté de la part de Kevin Warsh quant aux prochaines mesures du comité ; 2) Une baisse des prix du pétrole et du gaz résultant d'un regain de confiance concernant la situation au Moyen-Orient.

La situation sur le marché des matières premières énergétiques a quelque peu évolué, ce qui a conduit hier la paire EUR/USD à environ 1,152 (soit une baisse de 0,2 %). L’évolution de la situation au Moyen-Orient reste fondamentale pour le marché des changes, notamment dans la perspective d’une éventuelle signature d’un accord entre l’Iran et Oman. Si cela se produit, les investisseurs suivront de près la réaction des États-Unis.

Aujourd’hui, cependant, les données sur l’emploi non agricole (NFP) occuperont le devant de la scène, notamment au vu de la récente réévaluation accommodante des anticipations du marché concernant la trajectoire des taux d’intérêt de la Fed.

Figure 4 : Évolution des anticipations implicites du marché concernant la politique monétaire de la Fed pour la réunion de décembre 2026 (2025 - 2026)

Source: XTB Research, 07.08.2026

Les données macroéconomiques justifient dans une certaine mesure une hausse des taux. La croissance des salaires s’accélère (4,3 % en juin) et les anticipations d’inflation à un an sont également en hausse (selon l’enquête de la Fed de New York, elles ont atteint en juin leur plus haut niveau depuis 2023, à 3,7 %). Les ventes au détail connaissent également une croissance dynamique (6,7 % en juin). Tous ces facteurs pourraient entraîner l’apparition de ce que l’on appelle des « effets de second tour », que les responsables des banques centrales évoquent régulièrement depuis quelques mois.

Figure 5 : Inflation de l’IPC américain et croissance des salaires (2007 - 2026)

Source: XTB Research, 07.08.2026

Il est toutefois important de noter que la dynamique de l’inflation sous-jacente, qui revêt actuellement une importance capitale pour le comité, est en train de ralentir (0,0 % en glissement mensuel en juin, 0,2 % en glissement mensuel en mai). Les prix du pétrole et du gaz ont également affiché une tendance à la baisse ces derniers jours.

₿ Cryptomonnaies

Aucun changement majeur n’a été observé sur le marché des cryptomonnaies.