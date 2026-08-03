Graphique du jour : le yen recule après avoir atteint son plus haut niveau depuis 40 ans – Quelle suite ? (03.08.2026)

Après avoir atteint son plus haut niveau depuis 1986 (163,99), la paire USDJPY a enregistré une baisse très marquée. Ce mouvement a été provoqué par la première intervention coordonnée des États-Unis et du Japon depuis 2011. À l’époque, le yen s’était affaibli à la suite d’un séisme de grande ampleur.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, et la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, ont souligné que les deux parties étaient prêtes à prendre de nouvelles mesures pour stabiliser le taux de change.

Une intervention historique

Selon les données fournies par la Banque du Japon, l’ampleur de l’intervention japonaise pourrait avoir atteint pas moins de 59 milliards de dollars, ce qui serait sans précédent compte tenu de l’ampleur d’une intervention sur une seule journée.

Bien qu’il soit impossible d’estimer l’ampleur de l’action américaine à partir des données officielles, de nombreux indices suggèrent qu’elle s’est élevée à 5 à 10 milliards de dollars. C’est du moins ce que laisse entendre une note laissée par Scott Bessent lors d’une réunion dans le Maryland.

Source: Reuters

L'intervention américaine a été confirmée ce week-end par le président Trump : « Le Japon a toujours été très bon envers nous, à l'exception, bien sûr, de l'attaque de Pearl Harbor. (...) Le yen s'affaiblit et ils avaient besoin d'un peu d'aide. Et nous sommes toujours prêts à aider le Japon. »

Aujourd'hui, une lettre officielle confirmant cette intervention a été publiée par le ministre Katayama.

L'accord de Mar-a-Lago fait-il son retour ?

En raison de la coopération américaine dans la récente intervention visant à renforcer le yen, la question de la politique générale de la Maison Blanche revient sur le devant de la scène. Un retour à des mesures visant à affaiblir la devise américaine, ce qui soutiendrait les exportations nationales, semble possible. Début 2025, ces mesures avaient été baptisées « accord de Mar-a-Lago », une tentative moderne de reproduire les principes de l’accord du Plaza de 1985.

Qu’est-ce qui explique l’affaiblissement antérieur du yen ?

Le retour du « carry trade », c’est-à-dire les opérations spéculatives sur les écarts de taux d’intérêt, a joué un rôle clé à cet égard.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Cette stratégie consiste à emprunter une devise (dans ce cas, le yen) à des taux d’intérêt proches de zéro et à l’échanger immédiatement contre une autre (par exemple, le dollar) afin d’investir sur un marché offrant des rendements plus élevés.

Bien que la Banque du Japon se soit éloignée de sa politique monétaire ultra-accommodante et ait procédé à cinq hausses de taux d’intérêt ces derniers mois, portant le taux de référence à son plus haut niveau depuis plus de 20 ans (1 %), celui-ci reste encore bien en deçà des niveaux observés aux États-Unis (3,75 %) et dans de nombreuses autres économies développées, telles que l’Australie (4,35 %), la Norvège (4,25 %), le Royaume-Uni (3,75 %) ou la zone euro (2,4 % – taux de dépôt).

La Banque du Japon maintient ses taux

Conformément aux attentes du marché, la Banque du Japon a maintenu ses taux d’intérêt inchangés dans la nuit de jeudi à vendredi. Le taux directeur reste à 1 %. La décision a été prise par 8 voix contre 1. L’un des partisans du resserrement monétaire, Hajime Takata, a voté en faveur d’une hausse.

En raison des initiatives gouvernementales visant à soutenir les ménages face à la hausse des prix de l’énergie, la BoJ a revu à la baisse ses prévisions d’inflation pour l’exercice 2026, les ramenant de 2,8 % à 2,5 %. Dans le même temps, les prévisions d’inflation pour 2027 ont été relevées de 2,3 % à 2,4 %.

Cette réunion a été considérée comme une pause destinée à évaluer l’impact du resserrement monétaire récent. Naoki Tamura, membre du conseil d’administration, a évoqué la possibilité de relever les taux par paliers de 25 points de base tous les quelques mois jusqu’à atteindre un niveau d’environ 2 %. Cela correspond globalement aux anticipations du marché. La probabilité implicite d’une hausse en septembre, telle que perçue par le marché, est comparable à un tirage au sort. Une hausse avant la fin de l’année est déjà entièrement anticipée par les marchés. Il est possible que la Banque du Japon relève ses taux à deux reprises au cours de la période mentionnée.

Quelle est la situation en matière d’inflation ?

Le rapport trimestriel publié en juillet a montré que les ménages estiment que les prix augmenteront à un rythme de 10,8 % au cours des cinq prochaines années. L’enquête n’a jamais affiché des valeurs aussi élevées (même s’il convient de noter qu’elle n’est menée que depuis 20 ans).

Bien que ce chiffre soit gonflé par la méthodologie de l’enquête – une moyenne est présentée, faussée par les attentes irrationnellement élevées d’une partie de la société –, l’inquiétude concernant la hausse de la pression sur les prix ne peut être sous-estimée. La médiane (5 %) progresse également de manière très dynamique, ce qui pourrait constituer un indicateur plus fiable à cet égard.

Au cours des quatre derniers mois, l’inflation a augmenté respectivement de 0,4 %, 0,1 %, 0,4 % et 0,3 % en glissement mensuel ; annualisées, ces données suggèrent une hausse des prix de l’ordre de 4 à 5 %. Si l’on exclut les prix de l’énergie et des denrées alimentaires, qui sont les plus volatils, la situation semble plus favorable, mais de nombreux éléments laissent encore présager une hausse significative de cet indicateur par rapport à ses niveaux actuels (1,6 %). Parmi les facteurs importants, on peut citer, entre autres, une croissance salariale relativement dynamique (3,2 % en mai).

La dépendance vis-à-vis des importations d’énergie

L’affaiblissement du yen n’est pas uniquement lié au « carry trade ». Le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient joue un rôle particulièrement important, ayant propulsé les prix du pétrole et du GNL à leurs plus hauts niveaux depuis 2022, année où la Russie a lancé une offensive à grande échelle contre l’Ukraine.

Près de 90 % des besoins énergétiques du Japon sont couverts par les importations et, en temps normal, ses principaux fournisseurs sont les pays du Moyen-Orient.

Figure 1 : Balance commerciale du secteur énergétique japonais (1998 - 2026)

Source: IEA, 03.08.2026

L'absence prolongée de désescalade dans le conflit entre les États-Unis et l'Iran pourrait se traduire non seulement par une hausse significative des pressions inflationnistes, mais aussi par des difficultés à assurer la continuité de l'approvisionnement en ressources énergétiques essentielles.

Figure 2 : Structure des importations japonaises de pétrole brut (2024)

Source: OEC, 03.08.2026

Analyse technique

Figure 3 : USDJPY [D1] (20 janvier 2026 - 3 août 2026)

Source: xStation, 03.08.2026

Après avoir atteint un sommet local proche du niveau de 164, le marché a connu un effondrement brutal. Le cours a franchi avec vigueur des supports structurels clés et se situe actuellement autour de 157. Il convient toutefois de noter qu’une longue mèche inférieure s’est formée sur l’une des dernières bougies – cela marque la première tentative sérieuse de défense et une réaction de la demande.

Le cours a franchi brutalement à la baisse la bande des moyennes mobiles (EMA 50, EMA 100 et EMA 200). Pendant longtemps, ces moyennes (lignes bleues, rouges et jaunes) ont servi de supports dynamiques dans la tendance haussière. Actuellement, cette configuration a été invalidée. La plus proche d’entre elles (la bleue, autour de 159,3) constitue désormais la première résistance dynamique très importante en cas de rebond éventuel.

La longue mèche inférieure de la bougie baissière a testé le retracement de Fibonacci à 78,6. Actuellement, le cours a rebondi et lutte pour se maintenir au-dessus du retracement à 61,8.

L’indicateur RSI se situe au niveau de 21,3. Il s’agit d’une zone de survente extrême (inférieure à 30). Bien que, dans le cadre de fortes tendances baissières, le RSI puisse rester longtemps dans cette zone, une valeur aussi basse constitue un signal d’alerte fort indiquant une possible correction haussière ou, à tout le moins, une transition vers une phase de consolidation afin de « refroidir » l’indicateur.

Le MACD confirme une forte tendance baissière. Les lignes se sont croisées à la baisse et s’éloignent du niveau zéro, tandis que l’histogramme progresse en zone négative. Aucune divergence n’est observée pour le moment.