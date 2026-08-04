Résultats de Palantir : des attentes élevées et des bénéfices encore plus importants

La société technologique américaine, qui fait l'objet de nombreuses controverses, a publié ses résultats du deuxième trimestre 2026. Comme le montrent les cours hors bourse, les investisseurs se sont montrés extrêmement satisfaits de ces résultats, l'action ayant progressé d'environ 15 % avant l'ouverture.

Avant la publication, le sentiment à l'égard de la société était plutôt mitigé. Depuis son plus haut niveau de l'année dernière, le titre avait perdu environ 40 %.

Analyse technique de Palantir (D1)

Le cours a connu un rebond marqué à partir du niveau de Fibonacci de 161,8 %, qui marque actuellement un plus bas local. La dernière correction a également rompu la ligne de tendance baissière. Si la société maintient le rythme observé lors des échanges avant l’ouverture, l’action devrait s’ouvrir au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200). Le volume constitue un signal haussier supplémentaire, celui-ci indiquant également un affaiblissement de la pression vendeuse à travers une baisse des volumes. Source : xStation5

Le sentiment n’a pas été favorisé par les dirigeants de la société eux-mêmes, tels qu’Alex Karp et Peter Thiel. La direction a vendu d’importants blocs d’actions avant la publication des résultats, ce que de nombreux analystes ont considéré comme un signal d’alerte sérieux. Dans le cas de Palantir, ce signal est d’une qualité inhabituellement faible, car les initiés de la société procèdent ainsi assez régulièrement.

Ce sentiment modéré, voire pessimiste, n’a pas empêché le marché d’anticiper une croissance substantielle de Palantir. La société a une nouvelle fois prouvé que le qualificatif « hypercroissance » ne lui avait pas été attribué sans raison. Les prévisions ont été largement dépassées.

Chiffre d’affaires :

Prévision : 1,82 milliard de dollars (+82 % en glissement annuel)

Réel : 1,94 milliard de dollars (+94 % en glissement annuel)

Bénéfice par action :

Prévision : 0,34 $ (+213 %)

Résultat réel : 0,41 $ (+256 %)

Cela implique une marge opérationnelle ajustée d’environ 62 % et une marge brute selon les principes comptables généralement reconnus (GAAP) de 84,7 %.

Ces résultats montrent pourquoi Palantir est, en réalité, dans une catégorie à part. Le chiffre d’affaires et les bénéfices ne constituent toutefois pas l’intégralité de l’analyse d’investissement, mais seulement le point de départ.

Qualité des résultats

Certains analystes soulignent que les chiffres des bénéfices de Palantir sont gonflés. L’écart entre les résultats ajustés et les résultats publiés provient principalement de l’investissement de Palantir dans SpaceX et de la rémunération en actions.

La rémunération en actions a augmenté de 66 % d’une année sur l’autre, ce qui signifie que sa part dans le chiffre d’affaires a en réalité diminué.

Si l'on exclut la contribution de SpaceX au bénéfice par action (BPA), le BPA ajusté s'élèverait à environ 0,39 $, ce qui implique toujours une croissance supérieure à 200 % et reste nettement au-dessus du consensus du marché.

Détails et modèle économique

Pour évaluer la qualité d'une entreprise qui connaît une croissance aussi rapide que Palantir, il est nécessaire d'examiner les rapports financiers de la société de manière beaucoup plus approfondie que ce n'est habituellement le cas pour les autres entreprises technologiques.

En ce qui concerne les coûts, leur augmentation au cours des six premiers mois de l’année a été légèrement supérieure à 20 %. Cela signifie que le levier opérationnel reste énorme, et le fait de dépasser les attentes du marché augmente la valeur terminale de l’entreprise.

Un autre signal fort de croissance, et l’un des « points faibles » cités par exemple par Michael Burry, concerne les créances. Le « RPO » a augmenté au premier semestre 2026 de plus de 260 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Cela suggère que la demande pour les services de l’entreprise est encore plus insatisfaite que ne l’avait précédemment indiqué la direction.

La croissance du RPO ne signifie toutefois pas un manque de conversion des commandes en chiffre d’affaires.

Un indicateur clé du SaaS, la « rétention en dollars », a atteint un niveau quasi sans précédent de 157 % (+700 points de base).

Le chiffre d’affaires provenant des clients existants a augmenté de 85 %, et la part des 20 principaux clients dans le chiffre d’affaires est passée de 43 % à 40 %.

La valeur totale des contrats (TCV) a augmenté de 49 %, tandis que la TCV ajustée en fonction de la durée a progressé de 129 %.

Le deuxième facteur le plus important à l’appui des valorisations a été l’augmentation des contrats commerciaux aux États-Unis, en hausse de 153 % en glissement annuel. Cela signifie que :

Palantir devient moins dépendante des contrats gouvernementaux, relativement imprévisibles et opaques, ainsi que de l’Europe, qui accorde de plus en plus la priorité à l’« indépendance numérique ».

Plus important encore, les produits de Palantir ne sont plus simplement des solutions expérimentales, coûteuses ou de niche destinées aux acteurs les plus importants et les plus influents. Avec ces résultats, Palantir montre que son produit est désormais commercial.

Le marché des services publics est vaste et important, mais il fait pâle figure face à l’ampleur potentielle de l’expansion sur le marché civil.

Prévisions

L’attention ne s’est pas tant portée sur le PDG très controversé de la société que sur les prévisions qu’il a présentées.

La révision à la hausse des prévisions pour le troisième trimestre et pour la fin de l’année a constitué une démonstration de force.

Au troisième trimestre, la société prévoit une croissance de son chiffre d’affaires supérieure à 2,16 milliards de dollars et un résultat d’exploitation supérieur à 1,29 milliard de dollars.

D’ici la fin de l’année, la société devrait réaliser un chiffre d’affaires de plus de 8,15 milliards de dollars, dont 3,42 milliards proviendront du segment commercial américain.

Le flux de trésorerie disponible devrait se situer entre 4,5 et 4,7 milliards de dollars, ce qui implique une croissance d’un peu plus de 100 % en glissement annuel et un dépassement d’environ 200 millions de dollars par rapport à la prévision médiane des analystes.

Perspectives

À la fin de chaque trimestre, le PDG publie une lettre aux actionnaires. Bien que les communications d’Alex Karp puissent parfois sembler quelque peu chaotiques, la dernière publication suggère que le principal obstacle au développement du secteur des technologies et de l’IA réside dans le modèle économique adopté par OpenAI et Anthropic. Selon lui, la plus grande contrainte réside dans la tentative de « verrouiller » les utilisateurs sur un seul modèle LLM sur lequel ils n’ont aucun contrôle. Palantir répond à ce problème en développant ses intégrations afin que les clients puissent utiliser le modèle de leur choix, quand ils le souhaitent et pour l’usage qu’ils souhaitent.

Il s’agit là d’un enjeu crucial pour la stratégie commerciale de Palantir. Les représentants de l’entreprise eux-mêmes soulignent, de manière assez explicite, que le modèle économique d’OpenAI et d’Anthropic semble se rapprocher de plus en plus d’une impasse. Palantir offre actuellement une valeur ajoutée phénoménale à ses clients et à ses actionnaires, mais ne présente pas de programme concret visant à s’affranchir des produits des laboratoires d’IA.

Une croissance aussi spectaculaire que celle de Palantir est une arme à double tranchant. Par exemple, les prévisions médianes actuelles concernant le flux de trésorerie disponible (FCF) indiquent que la société pourrait générer 20 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible et jusqu’à 50 milliards de dollars de chiffre d’affaires entre 2030 et 2031. Ce n’est pas encore le niveau de Microsoft ou de Nvidia, mais c’est déjà plus que ce que Meta générait avant de se lancer dans l’IA.

L’entreprise se négocie actuellement à des multiples de valorisation extrêmement élevés, avec un ratio cours/bénéfice (P/E) d’environ 140, un ratio cours/chiffre d’affaires (P/S) d’environ 62 et un ratio cours/flux de trésorerie disponible (P/FCF) d’environ 186. Cela signifie-t-il que les investisseurs devront attendre plus de 100 ans pour obtenir un retour sur investissement, et que l’action est d’un coût absurde ?

Non. Cela signifie que l’entreprise n’a aucune marge de manœuvre pour commettre des erreurs ou décevoir. Sinon, sa valorisation pourrait subir des baisses disproportionnées. Cela découle de la relation entre le levier opérationnel et la valeur terminale de l’entreprise.

Toute déception concernant le taux de croissance crée un « trou » dans la valorisation projetée de l’entreprise, qui, compte tenu des multiples élevés, se réduit avec le temps.

Le consensus du marché table actuellement sur un ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires, qui devrait se stabiliser autour de 40 à 50 % en 2027. Certains modèles de valorisation suggèrent que, dans ces hypothèses, l’entreprise n’est pas chère sur un horizon de 5 à 10 ans, et pourrait même rester relativement bon marché, ou du moins être évaluée à sa juste valeur.

Kamil Szczepański

Analyste des marchés financiers chez XTB