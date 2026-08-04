Avant l'ouverture des marchés européens : Wall Street repart de l'avant alors que Palantir alimente l'optimisme autour de l'IA

📈 Marché boursier américain et résultats des entreprises La séance outre-Atlantique s'est terminée dans une ambiance optimiste et festive , tous les principaux indices américains clôturant la journée sur de solides gains .

, . Le grand gagnant a été l'indice Nasdaq , qui a progressé de plus de 2,1 % .

, qui . L'indice S&P 500 a gagné 1,5 % , tandis que le Dow Jones a terminé la journée en hausse de 1,3 % .

, tandis que . Ces fortes hausses ont été principalement portées par les entreprises technologiques et de croissance .

. Les investisseurs se sont une nouvelle fois rués sur les actions liées à l’intelligence artificielle, aux infrastructures d’IA, à la cybersécurité, au cloud computing et à la fabrication de semi-conducteurs .

. Après la clôture du marché, Palantir a présenté des résultats exceptionnels pour le deuxième trimestre 2026 , dépassant une nouvelle fois largement les attentes du marché .

, . Le chiffre d’affaires de la société a bondi de 93 % en glissement annuel pour atteindre 1,94 milliard de dollars (contre les 1,81 milliard de dollars attendus).

(contre les attendus). Le bénéfice par action ajusté s’est établi à 0,41 dollar (contre les 0,34 dollar prévus), confirmant la dynamique de croissance élevée et soutenue de l’entreprise .

(contre les prévus), confirmant . L'activité en matière de contrats s'est également révélée très solide , et l'optimisme de la direction s'est traduit par une révision à la hausse des prévisions pour l'ensemble de l'année .

, et l'optimisme de la direction s'est traduit par une . Palantir table désormais sur un chiffre d'affaires de 8,15 à 8,16 milliards de dollars pour 2026, ce qui représenterait une croissance d'environ 82 % par rapport à l'année précédente. 🌏 Marchés asiatiques Les marchés asiatiques ont terminé la séance sur une note mitigée , les investisseurs restant prudents suite à la récente volatilité du secteur technologique .

, les . En Chine, l’indice Hang Seng a reculé d’environ 0,8 % , tandis que le FTSE China 50 a chuté de près de 0,9 % — malgré un rebond de certaines valeurs technologiques et une amélioration du sentiment autour de l’IA, la pression à la vente est restée perceptible parmi les grandes entreprises chinoises .

, tandis que — malgré un rebond de certaines valeurs technologiques et une amélioration du sentiment autour de l’IA, . Au Japon, l’indice Nikkei 225 a reculé d’environ 0,3 % , restant sous la pression des craintes d’une éventuelle intervention des autorités sur le marché des changes .

, restant . Un éventuel renforcement du yen pourrait peser sur les résultats des exportateurs japonais , ce qui a freiné l’appétit des investisseurs pour les principales valeurs nationales .

, ce qui . La Corée du Sud a également sous-performé, l’indice KOSPI reculant d’environ 0,4 % (même si les pertes ont été relativement limitées après les fortes ventes massives enregistrées précédemment dans le secteur technologique).

(même si les pertes ont été relativement limitées après les fortes ventes massives enregistrées précédemment dans le secteur technologique). L’indice KOSDAQ a fortement rebondi , indiquant un retour partiel des capitaux vers des entreprises plus dynamiques .

, indiquant . L’Australie s’est distinguée comme la valeur sûre de la région , avec l’indice S&P/ASX 200 en hausse de près de 1,3 % et se rapprochant de ses plus hauts intrajournaliers.

, avec et se rapprochant de ses plus hauts intrajournaliers. Les actions australiennes ont été soutenues par l’amélioration du sentiment mondial et la hausse des cours des matières premières, faisant de l’Australie l’un des marchés les plus performants lors de la séance asiatique d’aujourd’hui. 🌍 Géopolitique Un facteur supplémentaire a soutenu le sentiment à Wall Street : les dernières déclarations de Donald Trump concernant les négociations avec l’Iran .

. Le président américain a indiqué que des négociations étaient déjà en cours à la demande de Téhéran et a souligné qu’elles pourraient constituer la « dernière chance » de parvenir à un accord .

et a souligné qu’elles pourraient constituer . Parmi les principaux sujets abordés figuraient la réouverture du détroit d’Ormuz et le programme nucléaire iranien .

. Donald Trump a noté que les discussions concernant la libre circulation des navires dans le détroit pourraient aboutir à des résultats rapides , tandis que le processus de dénucléarisation nécessitera davantage de temps .

, tandis que . La décision du président américain de suspendre une nouvelle série de frappes contre l’Iran était, selon ses assurances, liée à la perspective d’un accord rapide .

était, selon ses assurances, . Les responsables iraniens ont toutefois nié que des négociations directes aient lieu entre Téhéran et Washington , indiquant que les positions des deux parties restent très éloignées .

, indiquant que . Les espoirs d’apaisement ont été assombris par les avertissements de Téhéran : Mohsen Rezaei, conseiller principal du Guide suprême iranien, a déclaré que les navires de guerre et les forces militaires américaines opérant près du détroit d’Ormuz pourraient courir un grave danger si le blocus actuel se poursuivait.

: Mohsen Rezaei, conseiller principal du Guide suprême iranien, a déclaré que si le blocus actuel se poursuivait. Rezaei a exhorté Washington à modifier son approche , soulignant que Téhéran n’a pas l’intention d’accepter indéfiniment le statu quo actuel .

, soulignant que . Le représentant iranien a fermement rejeté la possibilité de créer un deuxième couloir maritime à travers le détroit d’Ormuz , confirmant le refus d’autoriser une route alternative qui contournerait le contrôle de l’Iran sur cette voie de transit clé pour les matières premières .

, confirmant . Pour l’instant, le marché considère ces déclarations comme une pression politique et rhétorique plutôt que comme le signe d’une action militaire imminente. 🛢️ Matières premières Le marché a dans un premier temps réagi positivement à la perspective d’une désescalade , ce qui a entraîné une forte baisse des cours du pétrole et une réduction de la prime de risque géopolitique .

, ce qui a entraîné . Au cours de la séance de lundi, le brut WTI a chuté de près de 6 %, s’approchant des 80 dollars le baril , tandis que le Brent a reculé vers les 83 dollars le baril .

, tandis que . Donald Trump a critiqué les bénéfices élevés des compagnies pétrolières et les a appelées à baisser les prix des carburants pour les consommateurs américains .

et . La situation sur le marché des matières premières reste complexe : après la vague de ventes initiale, les cours du pétrole ont légèrement rebondi en raison des incertitudes quant à la pérennité d’un éventuel accord entre les États-Unis et l’Iran .

: après la vague de ventes initiale, . Les tensions persistantes autour du détroit d’Ormuz et l’absence de couloirs de transit alternatifs continuent de soutenir la prime géopolitique sur les cours du pétrole, ce qui signifie que tout signe d’escalade pourrait à nouveau faire grimper la volatilité des matières premières. ⛏️ Métaux précieux Les marchés des métaux précieux affichent un début de journée prudent .

. L’or progresse d’environ 0,1 % et oscille autour du niveau de 4 050 dollars l’once .

. L’argent progresse de plus de 1 % et s’approche du niveau de 59 dollars l’once. 🏛️ Macroéconomie Au Japon, l’attention des investisseurs s’est portée sur les déclarations du ministre de l’Économie, Minoru Kiuchi, et sur les projets de nouvelles mesures de soutien budgétaire .

. M. Kiuchi a souligné que l’impact de la hausse des coûts liés au conflit au Moyen-Orient sur les prix à la consommation restait limité pour l’instant .

. Toutefois, le ministre a averti que les pressions sur les coûts pourraient progressivement se répercuter sur les denrées alimentaires et d’autres biens de consommation dans les mois à venir .

. Le gouvernement japonais partage les prévisions de la Banque du Japon, selon lesquelles l’inflation pourrait s’accélérer au second semestre. 🪙 Cryptomonnaies Un léger optimisme se fait également sentir sur le marché des cryptomonnaies .

. Le bitcoin progresse d’environ 0,4 % et s’approche du seuil des 64 000 dollars .

. L’ethereum n’affiche que des gains symboliques, se maintenant au niveau de 1 860 dollars.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 77% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."