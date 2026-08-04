Calendrier économique : le rapport JOLTS et les principales annonces US occupent le devant de la scène

Les marchés financiers entament la séance de ce mardi dans un climat modéré, les investisseurs analysant les dernières données sur l'inflation en provenance de la région Asie-Pacifique ainsi que la stabilisation du marché des matières premières énergétiques. Bien que l'agenda macroéconomique de la journée reste relativement peu chargé, l'attention des investisseurs se portera sur les publications prévues cet après-midi en Amérique du Nord. Le chiffre clé de la journée sera le rapport JOLTs sur les offres d'emploi aux États-Unis, qui fournira de nouveaux indices sur la santé du marché du travail américain dans le contexte des futures décisions de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt. Par ailleurs, les données sur les commandes industrielles américaines et les indicateurs PMI canadiens permettront de mieux cerner la dynamique actuelle du secteur manufacturier. Principales publications de la séance asiatique L'inflation annuelle des prix à la consommation (IPC) en Corée du Sud a ralenti à 2,8 % en glissement annuel en juillet, un chiffre inférieur aux prévisions de 3,0 % en glissement annuel et à la valeur précédente de 3,0 % en glissement annuel.

a ralenti à 2,8 % en glissement annuel en juillet, un chiffre inférieur aux prévisions de 3,0 % en glissement annuel et à la valeur précédente de 3,0 % en glissement annuel. Sur une base mensuelle, l’IPC sud-coréen a reculé de 0,2 % en glissement mensuel, s’inscrivant en deçà du consensus du marché qui anticipait une hausse de 0,1 % en glissement mensuel. Calendrier macroéconomique 10h00 Italie - Ventes au détail (saisies) en glissement mensuel. Consensus : 0,1 %. Chiffre précédent : 0,2 %.

14h30 États-Unis - Balance commerciale. Consensus : -73,1 milliards USD. Chiffre précédent : -77,6 milliards USD.

14h30 Canada - Balance commerciale. Consensus : 3,1 milliards de CAD. Chiffre précédent : 4,24 milliards de CAD.

15h30 Canada - PMI manufacturier. Consensus : 50,5. Chiffre précédent : 53,0.

16h00 États-Unis - Commandes industrielles hors transports (chiffre définitif) en glissement mensuel. Consensus : 0,6 %. Chiffre précédent : 1,8 %.

16h00 États-Unis - Commandes de biens durables (chiffre définitif) en glissement mensuel. Consensus : 0,3 %. Donnée précédente : -4,0 %.

16h00 États-Unis - Commandes industrielles en glissement mensuel. Consensus : 0,2 %. Donnée précédente : -1,3 %.

16h00 États-Unis - Offres d’emploi JOLTs. Consensus : 7,45 millions. Chiffre précédent : 7,594 millions.

22h40 États-Unis - Variation hebdomadaire des stocks de pétrole brut (API). Consensus : N/A. Chiffre précédent : 3,3 millions de barils. Publication des résultats Avant l’ouverture du marché : Merck & Company, Inc.

Caterpillar Inc.

Pfizer Inc. Après la clôture du marché : SpaceX

AMD

Arista Networks

Light & Wonder Inc.

ONEOK Inc. Marchés à surveiller : USD/CAD – En raison de la publication simultanée de la balance commerciale et de l’indice PMI manufacturier du Canada, combinée aux données clés du rapport JOLTs américain à 16 h 00, cette paire de devises pourrait connaître une volatilité accrue. S&P 500 (US500) – Le rapport JOLTs sert de catalyseur direct pour l'évaluation de la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed, ce qui, conjointement avec les résultats trimestriels des grandes entreprises (par exemple, Caterpillar, Pfizer), déterminera l'orientation des marchés boursiers. Pétrole brut (WTI / Brent) – Les données sur les commandes industrielles américaines et le rapport de l'API sur les stocks de pétrole brut, publié tard dans la nuit, seront déterminants pour l'évaluation de la demande énergétique à court terme.

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