Résumé quotidien : un vent de soulagement souffle sur les marchés mondiaux🎢 Les cours du pétrole chutent de 8%

La séance boursière de lundi a apporté un profond sentiment de soulagement aux marchés mondiaux, les investisseurs ayant retrouvé en masse leur appétit pour le risque à la suite des décisions politiques prises ce week-end concernant le conflit au Moyen-Orient.

Le principal facteur de volatilité

Le principal moteur des hausses enregistrées aujourd’hui a été la décision du président Trump d’annuler l’attaque prévue contre l’Iran, ce qui a apaisé les craintes des investisseurs après des semaines d’inquiétudes croissantes quant à une escalade du conflit.

Le marché a réagi selon un schéma classique de « prise de risque », avec une hausse des actions et une forte baisse des cours du pétrole, même si les commentateurs soulignent qu’une attitude de « déjà vu » prévaut, car des déclarations similaires ont été faites à maintes reprises sans déboucher sur une solution durable.

Le sentiment a été encore renforcé par l’atténuation de la pression vendeuse sur les entreprises liées à l’intelligence artificielle après la vague de ventes de la semaine dernière.

Géopolitique

La situation concernant l’Iran reste entourée d’incertitude, Donald Trump affirmant que les pourparlers avec Téhéran se poursuivent, tandis que le ministère iranien des Affaires étrangères a nié l’existence de négociations directes avec Washington, limitant les discussions aux seules questions maritimes avec Oman.

Le président a qualifié les autorités iraniennes d’incroyablement fourbes et a réaffirmé le contrôle total de la marine américaine sur le détroit d’Ormuz. Le risque pesant sur le transport maritime reste bien réel, l’organisme britannique UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ayant signalé un incident impliquant une explosion près d’un pétrolier au large des côtes d’Oman.

Les analystes de Fitch Solutions ont relevé la probabilité d’un scénario d’escalade supplémentaire de 25 % à 35 %, mettant en garde contre la récurrence d’incidents militaires malgré les progrès diplomatiques.

Données macroéconomiques

Le moral des marchés a été soutenu par un indice PMI manufacturier ISM solide pour le mois de juillet, qui s’est établi à 55,6 points – son plus haut niveau depuis mai 2022 et bien au-dessus de la prévision consensuelle de 54,0. L’indice de l’emploi dans le secteur manufacturier est revenu en territoire d’expansion pour la première fois depuis plus de deux ans, tandis que la production a enregistré sa plus forte croissance en près de cinq ans, même si les pressions sur les prix restent élevées malgré un léger recul.

Le rendement des obligations américaines à 10 ans a reculé de 7 points de base pour s’établir à environ 4,67 %, reflétant un léger apaisement des craintes inflationnistes.

Indices

Les indices américains ont clôturé la séance sur de solides gains, le Nasdaq Composite menant la hausse avec environ 2 %, porté par le secteur technologique, tandis que le S&P 500 a progressé de 1,3 % et le Dow Jones de 0,9 %.

Actions

Amazon a été la vedette incontestée de la journée, sa capitalisation boursière ayant dépassé les 3 000 milliards de dollars pour la première fois après une hausse de son cours de près de 5 %, couronnant ainsi sa meilleure semaine depuis 2015 grâce à d’excellents résultats trimestriels et à la croissance accélérée d’AWS. Meta a gagné près de 7 %, tandis qu’Alphabet et Microsoft ont chacun progressé d’environ 5 %, reflétant un rebond du secteur des « Big Tech » après les pressions subies précédemment par les entreprises spécialisées dans l’IA.

L’attention des investisseurs se tourne également vers la publication mardi des premiers résultats financiers de SpaceX, le premier rapport de la société depuis son introduction en bourse en juin, qui constituera un test pour ses valorisations ambitieuses après une perte de plus de 500 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis son entrée en bourse.

Devises

Le dollar américain s’est légèrement apprécié, allégeant ainsi une partie de la pression qu’il subissait depuis la dernière réunion. L’indice du dollar est en hausse de 0,17 %, la paire EUR/USD recule de 0,37 % et la paire USD/JPY de 0,29 %.

Matières premières

Les cours du pétrole brut ont fortement chuté, les contrats à terme sur le WTI reculant de plus de 7 % pour s’établir entre 78,59 et 79,49 dollars le baril, tandis que le Brent a glissé de près de 6 % pour se situer entre 83 et 83,73 dollars. La baisse des cours du pétrole est la conséquence directe de l’annulation de l’attaque contre l’Iran et de l’annonce de la reprise des négociations, ce qui a réduit la prime géopolitique intégrée dans les cours du pétrole.

L’or est resté stable autour de 4 034 dollars l’once, affichant des fluctuations minimes dans un climat de baisse de l’aversion au risque.

Cryptomonnaies

Bitcoin a enregistré une hausse modérée de 0,48 %, s’échangeant dans une fourchette comprise entre 63 700 et 63 888 dollars, malgré un ralentissement des achats institutionnels. La société Strategy de Michael Saylor a vendu 1 638 BTC pour 104,7 millions de dollars, affectant le produit de cette vente au versement de dividendes sur les actions privilégiées et au rachat d’actions STRC.

Les ETF américains sur le Bitcoin ont enregistré des sorties nettes de 265,37 millions de dollars lors de la dernière séance de la semaine, ce qui a porté le total des sorties hebdomadaires à 61,5 millions de dollars.