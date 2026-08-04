Graphique du jour : USDJPY après l'intervention du Japon. Le taux de change passe sous la barre des 160, mais la pression sur le yen persiste

La paire USDJPY reste l’un des sujets phares du marché des changes suite à la récente réaction des autorités japonaises face à la forte dépréciation du yen. La paire a de nouveau subi des pressions à la vente et s’est rapprochée de la zone des 158, passant sous le seuil des 160, un niveau que les responsables gouvernementaux japonais ont à plusieurs reprises qualifié de « seuil nécessitant une attention particulière ».
L’intervention sur le marché des changes a eu un effet à court terme. Le yen s’est nettement raffermi et l’USDJPY s’est éloigné du seuil psychologique des 160. Cependant, la question clé qui se pose reste de savoir si ce mouvement peut être durable. L’histoire montre que les interventions sur le marché des changes peuvent effectivement limiter les fluctuations brutales des taux de change, mais sans modification des facteurs fondamentaux à l’origine de la faiblesse d’une devise, leur impact est souvent de courte durée.
À court terme, l’USDJPY pourrait poursuivre sa baisse et s’orienter vers le niveau de 157. D’un point de vue technique, le marché a reçu le signal que la zone autour de 160 reste un seuil à partir duquel les autorités japonaises sont prêtes à réagir de manière décisive. À plus long terme, cependant, les perspectives pour le yen restent difficiles, car le principal facteur influençant le taux de change — l’écart de taux d’intérêt entre les États-Unis et le Japon — continue de jouer en défaveur de la devise japonaise.
Source: xStation5
Facteurs influençant actuellement la paire USDJPY
L’intervention du Japon a stoppé la tendance, mais n’a pas résolu le problème du yen
L’événement le plus marquant de ces derniers jours a été la réaction des autorités japonaises face à l’affaiblissement du yen. Un franchissement du seuil des 160 sur la paire USDJPY était jugé trop rapide et défavorable, car il accentuait la pression sur les ménages et les entreprises en raison de la hausse des coûts d’importation.
Les mesures prises sur le marché des changes ont contribué à limiter l’ampleur de la dépréciation du yen et ont repoussé la parité USDJPY sous le seuil des 160. Le marché a reçu un signal clair indiquant que le Japon est prêt à intervenir si les fluctuations monétaires deviennent trop rapides.
Cependant, le problème réside dans le fait que l’intervention ne modifie pas les fondamentaux sous-jacents. Si l’écart de taux d’intérêt entre les États-Unis et le Japon reste important, la pression sur le yen pourrait réapparaître.
Par conséquent, la question clé n’est plus de savoir si le Japon peut empêcher la hausse de l’USDJPY, mais combien de temps il pourra maintenir les effets d’une telle intervention sans soutien supplémentaire de la part de la politique monétaire.
Fed et Banque du Japon : l’écart de taux d’intérêt continue de peser sur le yen
L’un des facteurs les plus importants pour l’USDJPY reste l’orientation de la politique monétaire des deux banques centrales.
Lors de sa dernière réunion, la Réserve fédérale a maintenu ses taux d’intérêt inchangés. Les marchés ont revu à la baisse leurs anticipations concernant de nouvelles hausses de taux aux États-Unis, mais les taux américains restent à des niveaux très élevés par rapport à ceux du Japon.
De son côté, la Banque du Japon a entamé cette année son cycle de hausse des taux et a clairement indiqué que la mesure actuelle pourrait ne pas être la dernière. Les marchés anticipent la possibilité d’une nouvelle hausse des taux cette année, en particulier si l’inflation et la croissance des salaires se maintiennent à des niveaux appropriés.
Même si la Banque du Japon décidait d’une nouvelle hausse des taux, l’écart entre les taux d’intérêt américains et japonais resterait important. Ce facteur a été le principal argument en faveur de la vente du yen pendant de nombreux mois et reste l’un des plus grands défis auxquels est confrontée la devise japonaise.
La Banque du Japon change de cap, mais le yen a besoin de davantage de soutien
Le lancement d’un cycle de hausse des taux par la Banque du Japon marque un tournant important après de nombreuses années de politique monétaire ultra-accommodante. Les marchés se concentrent de plus en plus sur la possibilité d’une poursuite de la normalisation de la politique monétaire par la banque centrale japonaise.
Le problème réside toutefois dans le rythme de ces changements. La BoJ continue d’agir avec prudence, car l’économie japonaise est nettement plus sensible à la hausse des coûts de financement que l’économie américaine.
Pour le yen, il sera donc crucial non seulement de savoir si la BoJ relève ses taux d’intérêt, mais aussi si les marchés estiment que la banque centrale est prête à poursuivre ce processus dans les mois à venir.
Si les anticipations concernant la BoJ progressent plus rapidement que celles relatives à la Fed, le yen pourrait bénéficier d’un soutien supplémentaire. À ce stade, toutefois, l’écart de taux d’intérêt reste le principal défi pour la devise japonaise.
Le pétrole et le golfe Persique accentuent les risques pour le yen
Un autre facteur influant sur la paire USDJPY est la situation géopolitique et les prix de l’énergie.
Les tensions autour du golfe Persique et le risque de perturbations de l’approvisionnement en pétrole restent des facteurs de marché importants. Le Japon, en tant qu’économie fortement dépendante des importations d’énergie, est particulièrement vulnérable à la hausse des prix du pétrole.
La hausse des coûts énergétiques pourrait accroître les pressions inflationnistes au Japon, tout en détériorant la balance commerciale du pays en raison de l’augmentation des dépenses d’importation. Historiquement, de tels facteurs ont souvent eu un impact négatif sur le yen.
De plus, en période de montée de l’incertitude géopolitique, le dollar américain bénéficie souvent de son statut de valeur refuge mondiale. Cela signifie que, même face aux défis auxquels est confrontée l’économie américaine, le dollar pourrait rester soutenu face au yen.
Les risques budgétaires du Japon constituent un autre défi pour la devise
Au-delà de la politique monétaire, le marché accorde une attention croissante à la situation budgétaire du Japon.
Les projets d’augmentation des dépenses publiques et d’éventuelles baisses d’impôts soulèvent des questions quant à l’alourdissement du fardeau de la dette du pays. Pour le marché des devises, la question clé est de savoir si la politique budgétaire soutiendra la croissance économique ou renforcera les inquiétudes quant à la viabilité des finances publiques.
Si les marchés concluent que le Japon mènera une politique budgétaire plus expansionniste sans contrôle suffisant des dépenses, cela pourrait limiter le potentiel d’une nouvelle appréciation du yen.
L’USDJPY s’apprête à subir un nouveau test
La baisse actuelle de l’USDJPY montre que le seuil des 160 reste un niveau à partir duquel les autorités japonaises sont prêtes à intervenir. À court terme, la paire pourrait poursuivre sa tendance baissière, en particulier si les marchés révisent encore à la baisse leurs anticipations concernant la politique de la Fed.
À plus long terme, cependant, la situation reste plus complexe. Le yen continue de subir des pressions en raison de l’important écart de taux d’intérêt entre les États-Unis et le Japon, et l’intervention sur le marché des changes ne suffit pas à elle seule à modifier la situation fondamentale du marché.
L’orientation future de l’USDJPY dépendra principalement de la décision de la Fed d’assouplir plus rapidement sa politique monétaire ou de celle de la Banque du Japon de procéder à des hausses de taux d’intérêt plus agressives.
Pour l’instant, le marché a reçu un signal clair indiquant que la zone autour de 160 est défendue par Tokyo. La question qui reste en suspens est de savoir s’il s’agira uniquement d’une correction à court terme ou du début d’un changement plus durable dans la tendance du yen.
Points clés
- L’intervention du Japon a poussé la paire USDJPY sous le seuil des 160, mais la pérennité de ce mouvement reste la principale incertitude.
- À court terme, la paire pourrait se diriger vers 157, mais la pression à long terme sur le yen persiste.
- La Fed continue de maintenir des taux d’intérêt élevés, et l’écart entre les politiques monétaires américaine et japonaise reste défavorable au yen.
- La Banque du Japon a entamé un cycle de hausse des taux, et les marchés anticipent la possibilité d’une nouvelle intervention, mais l’écart de taux d’intérêt reste important.
- Les cours du pétrole et les tensions géopolitiques pourraient affecter davantage le yen en raison de la hausse des coûts d’importation de l’énergie et d’une aversion au risque accrue.
- L’évolution future de l’USDJPY dépendra principalement de la question de savoir si l’évolution des anticipations concernant la Fed se produira plus rapidement que la poursuite de la normalisation de la politique monétaire par la Banque du Japon.
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