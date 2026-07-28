Avant l'ouverture des marchés : l'apaisement des tensions en Iran contrebalancé par le recul du secteur des semi-conducteurs (28.07.2026)

Le début de la semaine a été marqué par l’annonce de la suspension des hostilités entre les États-Unis et l’Iran.
🌍 Géopolitique
La nuit de jeudi à vendredi a été, pour l’instant, la dernière à connaître des bombardements américains. La suspension des frappes aériennes résulterait, selon certaines sources, des avertissements lancés par des conseillers américains concernant la diminution du nombre de cibles et des stocks d’armes. Dimanche, cette information a été confirmée par l’ambassadeur américain auprès de l’ONU, Mike Waltz. Il a souligné que cette pause visait à « laisser une marge de manœuvre à la diplomatie ».
Le même jour, le président Trump a indiqué que des pourparlers étaient bel et bien en cours :
- « Nous sommes en pourparlers avec eux en ce moment même. Je pense qu’ils se montrent de plus en plus sérieux chaque jour. Nous sommes prêts à passer à l’action, mais nous sommes en pourparlers avec eux. »
Ce soir, il a même qualifié ces discussions de « bonnes ». Dans le même temps, comme nous en avons pris l’habitude, il a précisé que si les négociations échouaient, les États-Unis « reprendraient leurs actions précédentes ».
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, présente la situation sous un angle légèrement différent, affirmant qu’il n’y a actuellement aucun dialogue direct entre les responsables iraniens et américains. Téhéran a toutefois confirmé mener des discussions avec Oman, un médiateur clé dans ce conflit. Leur objectif est de mettre en place des « mécanismes de circulation maritime » dans le détroit d’Ormuz. Pour l’instant, comme l’a déclaré M. Baghaei, « il n’y a aucun changement dans les conditions de navigation dans le détroit d’Ormuz ».
Téhéran a déclaré qu’il suspendrait ses représailles « tant que les États-Unis maintiendront leur pause ».
🛢️ Matières premières énergétiques
Le détroit d’Ormuz reste de fait fermé (selon les données de Kpler, le trafic maritime est limité à une douzaine de navires par jour au maximum, contre environ 80 à 140 en conditions normales), et les parties sont encore loin d’un accord concernant l’enrichissement de l’uranium.
- Le Brent s'échange actuellement à environ 88 dollars, et le WTI à 82 dollars. Cela représente une baisse de 15 % et 12 % respectivement par rapport aux sommets atteints jeudi.
- Le gaz sur la bourse néerlandaise TTF est également en baisse, le contrat de septembre s'établissant à 58 dollars par MWh. Pour le NATGAS, il s'établit à 2,75 dollars par MMBtu.
📈 Bourse
La baisse significative des prix des matières premières énergétiques a entraîné une nette amélioration du sentiment des marchés à l’échelle mondiale. Lundi s’est terminé dans le vert, principalement pour les marchés européens, emmenés par le DAX allemand (+1 %) et l’Ibex 35 espagnol (+0,8 %).
La situation aux États-Unis était moins univoque. Le Dow Jones a terminé la journée en hausse de 0,5 %, le S&P 500 a clôturé à un niveau stable et le Nasdaq 100 a enregistré une baisse de 0,2 %. Cette disparité s’explique principalement par la mauvaise performance des entreprises du secteur des semi-conducteurs, qui ont cédé une partie de leurs gains récents. Sandisk a perdu 11,3 % hier, ASML 5,4 %, Nvidia 5 % et Seagate 4 %.
En raison de la baisse continue de Nvidia, Apple a pris la tête du classement des entreprises en termes de capitalisation boursière (4 950 milliards de dollars).
Figure 1 : Gagnants et perdants du jour dans le Nasdaq 100 (27/07/2026)
Source: XTB Research, 28.07.2026
Cette évolution peut en partie s’expliquer par des prises de bénéfices avant la publication des résultats des autres hyperscalers. Toutefois, les informations concernant les progrès réalisés par les fabricants chinois dans la construction de leurs propres équipements de production de semi-conducteurs ont peut-être également joué un rôle important dans ce contexte. Des technologies telles que la lithographie DUV (Deep Ultraviolet Lithography), essentielles à la production de puces de pointe, seraient en cours de développement.
🌏 Asie
La vague de ventes dans le secteur des semi-conducteurs n’a pas épargné l’Asie. L’indice coréen KOSPI a reculé de plus de 10 %. Les baisses ont naturellement été menées par Samsung (-13,2 %) et SK Hynix (-7,5 %).
Le Nikkei 225 japonais (-4,3 %) et l’indice composite de la Bourse de Shanghai (-1,3 %) étaient également dans le rouge. Le Hang Seng s’est maintenu légèrement au-dessus du seuil de rentabilité (+0,2 %).
🧈 Métaux précieux
Il est difficile de dégager une tendance claire pour les cours des métaux précieux. Dans un premier temps, après l’ouverture des marchés lundi, l’or et l’argent ont tous deux affiché des hausses. Ils ont toutefois cédé ces gains en fin de journée (malgré la baisse des rendements des obligations à 10 ans dans les principales économies). Aujourd’hui, les deux métaux poursuivent leur mouvement baissier.
- L’or s’établit à environ 4 045 dollars l’once troy (soit une baisse de 0,8 % depuis le début de la journée), et l’argent à 57,2 dollars (-2,1 %).
📈 Données macroéconomiques et politique monétaire
Les publications de données d’hier ont été peu nombreuses. La situation deviendra plus intéressante en deuxième partie de semaine avec la publication des données d’inflation des pays européens et des États-Unis (il s’agit ici de l’inflation PCE, qui est publiée avec un mois de retard).
Toutefois, cette semaine sera principalement marquée par les réunions des plus grandes banques centrales. Mardi, la Fed prendra une décision sur les taux d’intérêt, jeudi ce sera au tour de la BoE, puis dans la nuit de jeudi à vendredi, celle de la BoJ. Nous ne prévoyons aucun changement des taux d’intérêt de la part de ces banques. Toutes devraient toutefois adopter un discours restrictif, orientant les marchés vers une hausse lors de leur prochaine réunion (ce qui, pour chacune d’entre elles, correspond actuellement au scénario de base).
Allemagne
- L’indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a progressé à 86,6, et les anticipations des entreprises ont également bondi (à 86,7). Nous n’avons pas constaté d’amélioration dans l’évaluation de la situation actuelle. Ces données concordent largement avec les récents indicateurs PMI, qui suggèrent une certaine amélioration de la situation économique, notamment dans le secteur industriel.
États-Unis
- Les commandes de biens durables ont augmenté de 0,3 % en juin par rapport au mois précédent, un rythme nettement plus lent que prévu (2,5 %). Les marchés espéraient un rebond plus marqué après la baisse de 4 % enregistrée en mai. Ce résultat moins bon s’explique principalement par une demande plus faible dans le secteur des transports. Les commandes de biens d’équipement de base se sont révélées solides, ce qui a quelque peu apaisé les inquiétudes. De plus, la croissance des dépenses liées à l’intelligence artificielle était visible ; les principaux moteurs de la reprise en juin ont été les ordinateurs et les équipements électroniques (+3,1 % en glissement mensuel). La situation semblait également satisfaisante en ce qui concerne les métaux de base (+1,1 % en glissement mensuel) ainsi que les équipements et appareils électriques (+0,9 % en glissement mensuel).
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