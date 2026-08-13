Avant l'ouverture : la reprise du secteur technologique à Wall Street se répercute en Asie. L'Iran durcit sa position dans les négociations

📈 Séance asiatique, indices Les contrats à terme sur les principaux indices américains poursuivent leur progression malgré des signaux mitigés concernant le Moyen-Orient et le durcissement simultané des positions de l’Iran et des États-Unis.

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 restent en tête ( US100 : +0,3 %), tandis que le Dow Jones, à la traîne ( US30 inchangé), laisse entrevoir une rotation des capitaux vers les nouvelles technologies à la suite de la dernière série de résultats publiés par les fournisseurs de solutions d’intelligence artificielle.

: +0,3 %), tandis que le Dow Jones, à la traîne ( inchangé), laisse entrevoir une rotation des capitaux vers les nouvelles technologies à la suite de la dernière série de résultats publiés par les fournisseurs de solutions d’intelligence artificielle. Les marchés boursiers asiatiques emboîtent le pas aux hausses de Wall Street, où un rebond des valeurs des semi-conducteurs a propulsé l’indice Nasdaq 100 vers de nouveaux sommets. Les données américaines sur l’inflation, conformes aux prévisions, ont apaisé les craintes d’une hausse imminente des taux d’intérêt par la Réserve fédérale.

L'indice MSCI Asie-Pacifique, qui couvre l'ensemble de la région, progresse de 0,6 %. La Corée du Sud a mené la hausse régionale (KOSPI : +3,7 %). Le Nikkei 225 japonais gagne 1,1 %. L'indice Hang Seng chinois reste stable. Des baisses ont été enregistrées sur l'indice australien S&P/ASX 200 (-0,4 %). 🌏 Économie et politique L’Iran a réfuté les déclarations de Trump selon lesquelles « les États-Unis contrôlent totalement le détroit d’Ormuz », soulignant que le trafic maritime ne reprendra pas tant que les conditions de l’Iran n’auront pas été acceptées. Les deux parties au conflit posent des conditions de plus en plus fermes, exigeant notamment des réparations.

Christopher Kent, de la RBA, a qualifié le niveau actuel des taux d’intérêt de « se situant dans la partie haute de la fourchette neutre ». Le responsable de la banque centrale a également reconnu qu’un dollar australien plus fort soutenait la lutte contre l’inflation, même si celle-ci reste soumise à des incertitudes et aux risques de nouvelles hausses.

La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a déclaré que le gouvernement soutenait des hausses de taux plus rapides de la part de la Banque du Japon. Le yen a commencé à se raffermir légèrement à la suite de ces déclarations. 💱 Devises, matières premières et énergie L’indice du dollar américain a clôturé hier en hausse d’environ 0,2 % malgré l’absence de surprise dans les données d’inflation de l’IPC, qui ont baissé comme prévu (actuellement, l’ USDIDX est stable). Le dollar néo-zélandais est aujourd’hui la devise la plus faible du G10 après une baisse des anticipations d’inflation à 2 ans à 2,34 % ( NZDUSD : -0,35 %, NZDJPY : -0,4 %). EURUSD progresse de 0,05 % à 1,1526.

est stable). Le dollar néo-zélandais est aujourd’hui la devise la plus faible du G10 après une baisse des anticipations d’inflation à 2 ans à 2,34 % ( : -0,35 %, : -0,4 %). progresse de 0,05 % à 1,1526. L'or (GOLD) marque une pause, reculant de 0,15 % pour s'établir au seuil psychologique de 4 400 dollars l'once. Une correction est également observable sur les contrats à terme sur le platine (-0,4 %) et le palladium (-0,55 %), tandis que l'argent ( SILVER ) reste stable à 66,20 dollars l'once.

marque une pause, reculant de 0,15 % pour s'établir au seuil psychologique de 4 400 dollars l'once. Une correction est également observable sur les contrats à terme sur le platine (-0,4 %) et le palladium (-0,55 %), tandis que ( ) reste stable à 66,20 dollars l'once. Les contrats à terme sur le Brent (OIL) progressent de 0,7 % à 89 dollars le baril, sur fond d'échanges concernant le détroit d'Ormuz, et se maintiennent près de leurs plus hauts niveaux depuis deux semaines.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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