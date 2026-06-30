Avant l'ouverture des marchés 🔼 La hausse des actions se poursuit alors que l'élan lié à l'IA s'amplifie - Le yen japonais atteint son plus bas niveau depuis 1986 (30.06.2026)

Les marchés boursiers asiatiques ont clôturé le trimestre sur de très fortes hausses, soutenus par l’amélioration du climat de confiance à Wall Street, où les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont une nouvelle fois mené la progression. L’indice MSCI Asia Pacific a progressé de près de 1,5 %, concluant ainsi sa meilleure performance trimestrielle depuis près de 17 ans. L’optimisme s’est également propagé aux marchés à terme, laissant entrevoir de nouvelles hausses tant pour les actions américaines — après que le Dow Jones Industrial Average a clôturé lundi à un nouveau record — que pour les actions européennes. Faits marquants La Corée du Sud est restée cette année le marché boursier majeur le plus performant au monde, l’indice Kospi ayant progressé de 2,9 % lors de la séance.

Les valeurs des semi-conducteurs liées à l’IA ont continué de dominer la reprise. Samsung a gagné plus de 5 %, portant son rendement depuis le début de l’année au-dessus de 100 %, tandis que SK Hynix a clôturé le trimestre avec une hausse extraordinaire de près de 240 %.

Sur les marchés des changes, l’attention s’est portée sur le yen japonais, qui s’est affaibli au-delà de 162 face au dollar américain, atteignant son plus bas niveau depuis 1986 et passant sous les seuils qui avaient précédemment déclenché une intervention officielle en 2024.

La dépréciation du yen continue de soutenir les exportateurs japonais et contribue à maintenir les actions nationales à des niveaux proches de leurs plus hauts historiques, mais elle entraîne également une hausse des coûts d’importation, pèse sur le pouvoir d’achat des ménages et accroît la pression politique sur le gouvernement.

Les interventions verbales des responsables japonais, notamment du secrétaire général du Cabinet Yoshimasa Kihara et du ministre Katayama, n’ont pas réussi à enrayer la chute de la devise.

Le Brent s’échangeait à près de 72,50 dollars le baril et reste en passe d’enregistrer sa plus forte baisse trimestrielle depuis le début de la pandémie. Le marché continue de réagir à l’augmentation des flux de pétrole transitant par le détroit d’Ormuz, suite aux progrès réalisés dans les négociations de paix régionales.

Morgan Stanley a renforcé ses perspectives baissières concernant le pétrole, avertissant que le marché mondial du pétrole pourrait être confronté à une offre excédentaire dans les mois à venir. Perspectives techniques de la paire USDJPY (D1, W1) Depuis plusieurs années, les marchés anticipent un abandon de la politique monétaire ultra-accommodante de la Banque du Japon. Bien que la BoJ ait procédé à de modestes hausses de taux, son orientation générale reste très accommodante. La banque centrale ne fait toujours pas preuve d’une grande détermination à réduire de manière significative ses achats d’obligations ni à resserrer sa politique de manière agressive, malgré l’affaiblissement de la conjoncture économique. Un yen plus faible continue de soutenir l’économie japonaise, tirée par les exportations, et constitue un facteur favorable important pour les plus grandes sociétés cotées du pays. Source: xStation5 Bien que la paire USD/JPY trade à des niveaux proches de ses plus hauts depuis plusieurs décennies, le RSI hebdomadaire se maintient autour de 65, ce qui suggère qu'il existe encore une marge de hausse avant que les conditions techniques n'indiquent une situation de surachat. En 2025, la paire a réussi à se maintenir au-dessus du support situé autour de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 semaines, près de 147,5, avant de reprendre sa tendance haussière à long terme. Une cassure décisive au-dessus de 163 pourrait ouvrir la voie à une nouvelle impulsion haussière très forte. Source: xStation5

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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