Le cours du Bitcoin gagne 0,75 % à 64 099 dollars, bénéficiant d'un regain d'appétit pour le risque dans le sillage de l'apaisement des tensions diplomatiques.

À Séoul, SK Hynix dépasse Samsung Electronics en valorisation boursière, portée par une hausse annuelle de plus de 340% liée à la demande en puces pour l'intelligence artificielle.

Les pourparlers entre Washington et Téhéran aboutissent à un calendrier de 60 jours pour un accord final, apaisant les craintes d'un blocage prolongé du détroit d'Ormuz.

4,2276 %. C'est le rendement atteint par les bons du Trésor américain à 2 ans, un sommet depuis le début de l'année. Alors que la Réserve fédérale maintient la pression sur les taux, l'attention se tourne vers l'apaisement des tensions au Moyen-Orient et le rebond du cours du Bitcoin. Le pétrole brut affiche une forte volatilité suite à la réouverture du détroit d'Ormuz.

Tensions géopolitiques et indicateurs macroéconomiques

Avancées au Moyen-Orient et ripostes commerciales

Les médiateurs qataris et pakistanais font état de progrès encourageants à l'issue de 18 heures de pourparlers au sommet du Bürgenstock, en Suisse. Les parties conviennent d'un calendrier de 60 jours pour parvenir à un accord final entre Washington et Téhéran. Un comité de haut niveau voit le jour pour superviser cette médiation. Malgré le départ de la délégation iranienne, provoqué par les menaces de bombardement proférées par Donald Trump, les discussions ne sont pas rompues.

La situation dans le détroit d'Ormuz connaît une phase d'escalade suivie d'une détente rapide. Les Gardiens de la révolution iraniens annoncent dimanche la fermeture du détroit, faisant chuter le trafic de pétroliers à seulement 5 navires, contre 26 la veille. Les médiateurs parviennent toutefois à rétablir une voie de communication dédiée pour sécuriser le transit commercial. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, confirme ensuite la levée du blocus et la réouverture des terminaux de matières premières énergétiques. L'absence d'Israël dans le communiqué final marque toutefois une fragilité pour la pérennité de ce cessez-le-feu.

L'Asie enregistre également des développements notables. Pékin place dix entités militaires américaines sur sa liste de contrôle des exportations et exclut 46 entreprises des marchés publics, en réponse aux sanctions du Pentagone contre Baidu et BYD. Au Qatar, une explosion au terminal méthanier de Ras Laffan fait 54 blessés et 18 disparus. Au Royaume-Uni, Keir Starmer s'apprête à quitter ses fonctions cet automne, laissant le marché des obligations souveraines incertain face au vainqueur pressenti Andy Burnham.

Perspectives macroéconomiques et pressions sur les taux

Les marchés monétaires intègrent désormais une probabilité de 75 % d'une hausse des taux directeurs par la Réserve fédérale américaine dès le mois de septembre. Les opérateurs anticipent un resserrement cumulé de 41 points de base d'ici la fin de l'année. Cette anticipation pousse le rendement des bons du Trésor à deux ans à 4,2276 %, son niveau le plus haut depuis début 2025. Les investisseurs attendent l'indice d'inflation PCE, espéré à 3,4 % en glissement annuel pour le mois de mai.

En Chine, la Banque populaire maintient son taux préférentiel de prêt à un an à 3,00 % et celui à cinq ans à 3,50 % pour le treizième mois consécutif. Le taux de change de référence pour la paire USD/CNY est fixé à 6,8150, révélant une volonté de laisser filer le yuan face au consensus estimé à 6,7733. Parallèlement, le pays ralentit ses importations pétrolières, une dynamique susceptible de peser sur les prix à long terme.

Le calendrier macroéconomique européen et nord-américain reste dense. La publication des indices PMI préliminaires de la zone euro et de l'inflation au Canada viendra préciser la trajectoire de l'économie mondiale. L'évolution de ces indicateurs permettra aux opérateurs de mieux calibrer leurs arbitrages sur les devises et les obligations souveraines.

Réaction des indices boursiers et des devises

Wall Street sous pression et records historiques en Asie

Les principaux indices américains cèdent du terrain en pré-séance, le S&P 500 abandonnant 0,5 % et le Nasdaq-100 reculant de 0,6 %. Le Dow Jones perd 187 points, soit 0,4 %, bien que ces pertes montrent des signes de résorption. La semaine précédente s'était pourtant soldée par une note positive, avec un gain de 1 % pour le S&P 500 et de 2 % pour le Nasdaq, marquant une onzième semaine de hausse sur douze.

La Bourse de Tokyo enregistre une séance faste, portée par le soulagement lié aux avancées diplomatiques au Moyen-Orient. L'indice Nikkei 225 bondit de 1,95 % et franchit la barre symbolique des 72 000 points. Le Topix s'adjuge 1,29 % dans la même dynamique. Les autres places asiatiques affichent des performances disparates, le Kospi sud-coréen progressant de 1,22 % tandis que le Hang Seng hongkongais recule de 1,74 %.

Le calendrier des prises de parole institutionnelles rythme également les arbitrages boursiers. Le président américain signera des décrets exécutifs à 21h30 heure de Paris, événement scruté pour toute mention relative à l'Iran. Les discours du gouverneur de la Fed Christopher Waller, de la présidente de la BCE Christine Lagarde et du commissaire Valdis Dombrovskis animent la séance européenne. Ces rendez-vous complètent l'horizon d'attente des investisseurs positionnés sur les grandes places financières mondiales.

Dynamique des devises face aux banques centrales

Sur le marché des changes, le yen japonais subit de fortes pressions vendeuses face au billet vert. La paire USD/JPY évolue autour de 161,66, frôlant un plus bas de deux ans. Une cassure du niveau technique de 161,96 ouvrirait la voie à la devise nippone la plus faible depuis 1986.

Le ministre des Finances, Katsunobu Katayama, se déclare prêt à intervenir sur le marché des changes à tout moment. Les opérateurs restent cependant sceptiques face au coût d'une telle opération dans un environnement où la Réserve fédérale américaine maintient une politique restrictive. Le vice-gouverneur de la Banque du Japon, Ryozo Himino, prévient qu'un report des ajustements monétaires risque de déclencher une surchauffe inflationniste, bien que la Première ministre Sanae Takaichi appelle à la retenue.

La monnaie unique européenne stagne à 1,1457 dollar, affichant une variation quasi nulle de -0,01 %. La carte des devises montre des reculs marqués pour la couronne norvégienne, en baisse de 0,6 %, et la couronne suédoise, qui cède entre 0,4 % et 0,5 %. À l'inverse, le rand sud-africain signe la meilleure performance du jour, avec un gain de 0,9 % face au yen japonais.

Fluctuations des actifs et évolution du cours bitcoin

Volatilité sur le pétrole brut et poussée des métaux précieux

Les contrats sur le pétrole brut subissent d'importants mouvements intrajournaliers, clôturant finalement en baisse. Le baril de Brent abandonne 1,72 % à 78,97 dollars, et le WTI perd 1,66 % à 75,25 dollars. Les cours avaient initialement bondi de 3 % à l'annonce de la fermeture du détroit d'Ormuz. Les matières premières effacent cependant ces gains dès la publication du communiqué d'apaisement des médiateurs.

L'or confirme son statut dans les portefeuilles, progressant de 0,73 % à 4 185 dollars l'once. La banque d'investissement Goldman Sachs rapporte une demande structurelle des banques centrales s'élevant à 59 tonnes pour le seul mois d'avril. L'argent suit la même tendance haussière, s'adjugeant 1,17 % à 65,55 dollars.

Le gaz naturel signe la meilleure performance du complexe énergétique, affichant un bond de 2,41 % à 3,316 dollars par million de BTU. Les investisseurs anticipent des contraintes d'approvisionnement liées à l'explosion survenue au Qatar. La gestion des réserves mondiales devient une priorité face à la fragilité des infrastructures de liquéfaction du Golfe.

Divergences corporatives et stabilisation du cours bitcoin

À Séoul, un événement inédit secoue la cote coréenne : SK Hynix dépasse Samsung Electronics en termes de capitalisation boursière. Les actions du fabricant de mémoires s'envolent de plus de 340 % depuis le début de l'année. Cette performance repose sur sa domination dans la fourniture de puces pour l'intelligence artificielle destinées à Nvidia et Google. L'entreprise envisage une cotation aux États-Unis pour élargir sa base d'actionnaires internationaux, ce qui dynamise les indices locaux.

Dans le secteur automobile, le constructeur Tesla affronte une pression réputationnelle accrue. Un accident mortel impliquant le système d'assistance à la conduite de la marque s'est produit au Texas. Le véhicule a quitté sa voie de manière impromptue pour percuter un bâtiment. Cet événement rappelle les défis sécuritaires qui pèsent sur le déploiement de ces technologies.

Le cours bitcoin progresse de 0,75% pour s'échanger à 64 099 dollars, marquant une hausse modérée sur la séance. L'actif numérique profite d'une amélioration globale du sentiment de marché suite aux pourparlers diplomatiques concernant l'Iran. L'absence de catalyseurs internes à l'écosystème maintient toutefois les volumes de transactions dans des marges étroites. Le marché des cryptomonnaies consolide ainsi ses niveaux de valorisation.

❓ FAQ sur l'actualité avant l'ouverture

Quels facteurs influencent l'évolution du cours bitcoin aujourd'hui ?

Le cours bitcoin réagit aux développements géopolitiques mondiaux et à l'appétit pour le risque des opérateurs. La stabilisation des tensions au Moyen-Orient favorise un climat de confiance qui soutient les valorisations des actifs numériques. Les variations des taux directeurs américains jouent également un rôle dans les flux de capitaux dirigés vers ce marché.

Comment la géopolitique affecte-t-elle les matières premières ?

Les matières premières énergétiques réagissent aux menaces sur les voies maritimes stratégiques, à l'image du détroit d'Ormuz. Une fermeture entraîne une hausse immédiate des prix par crainte d'une rupture d'approvisionnement. L'apaisement diplomatique permet ensuite aux cours de se replier vers leurs niveaux d'équilibre.

Pourquoi les obligations souveraines s'ajustent-elles à l'inflation ?

Les rendements des obligations souveraines s'alignent sur les anticipations de politique monétaire des banques centrales. Si l'inflation stagne à un niveau élevé, la Réserve fédérale maintient des taux directeurs restrictifs, ce qui pousse les rendements obligataires à la hausse. Les investisseurs exigent alors une meilleure rémunération pour détenir de la dette.