La Banque centrale de Nouvelle-Zélande relève son taux directeur de 25 points de base pour contrer les risques d'inflation.

Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient poussent le contrat Brent en hausse de 3% à 74 dollars le baril après des frappes ciblées.

Le Nasdaq a enregistré un recul de 1,1% lors de la dernière séance à Wall Street, une rupture avec les précédents records historiques. Les investisseurs réduisent leur exposition aux actifs risqués en raison d'une baisse des actions technologiques et de vives tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Face à ce repli généralisé, les arbitrages se tournent vers les actions de grands groupes informatiques ou vers les matières premières énergétiques.

Cours boursiers : coup de frein sur la technologie

Wall Street se replie sous la pression des puces

La séance de mardi à New York s'est soldée par un repli net des principaux indices boursiers américains. Les cours boursiers mondiaux subissent ce coup d'arrêt après une période d'euphorie sur les sommets. Le Dow Jones a abandonné plus de 0,2% pour repasser sous le seuil des 53 000 points en clôture, le S&P 500 a enregistré une baisse de près de 0,5%, matérialisant une dégradation de la confiance des opérateurs au cours de la journée.

Le mouvement de vente s'est concentré sur le compartiment des semi-conducteurs, pesant lourdement sur le Nasdaq. Les fabricants de puces mémoires Micron et SanDisk ont ainsi écopé de pertes respectives de 5% et 7% en séance. Le fabricant Intel s'est effondré de près de 10%, son concurrent direct AMD a abandonné près de 7% de sa capitalisation boursière.

À l'inverse de cette tendance sectorielle lourde, les méga-capitalisations des actions technologiques ont fait preuve de résilience. Microsoft, Meta, Amazon et Alphabet ont toutes terminé la journée en territoire positif, limitant la casse sur les indices pondérés. Ces entreprises préservent une tendance positive à court terme malgré les rotations sectorielles en cours à New York.

L'Asie bascule dans le rouge à l'exception de Hong Kong

Le sillage négatif de Wall Street a pesé sur les places asiatiques, qui ont poursuivi leur mouvement de liquidation nocturne. L'indice sud-coréen KOSPI a subi la correction la plus sévère avec un plongeon supérieur à 5% à la clôture. Les opérateurs locaux ont réagi avec vigueur aux alertes de surchauffe pesant sur l'industrie de l'intelligence artificielle mondiale.

De son côté, la bourse de Tokyo a suivi le mouvement de désengagement régional de manière plus modérée. L'indice Nikkei a concédé environ 1% au cours des échanges, pénalisé par des prises de bénéfices sur les valeurs exportatrices. L'aversion au risque a dominé l'ensemble des indices boursiers de la zone Asie-Pacifique.

Seules les places financières chinoises ont réussi à s'extraire de la tendance baissière globale. À Hong Kong, l'indice Hang Seng s'est adjugé une hausse supérieure à 2,5% en fin de parcours. Le rebond technique isole temporairement la Chine continentale du pessimisme ambiant observé chez ses voisins directs.

Escalade géopolitique et flambée des matières premières

Des frappes militaires perturbent le détroit d'Ormuz

Les craintes entourant la sécurité énergétique mondiale se sont intensifiées à la suite d'événements militaires critiques au Moyen-Orient. Une attaque iranienne visant un transporteur de gaz naturel liquéfié qatari à proximité du détroit d'Ormuz a déclenché une poussée de fièvre. En réponse, une coalition menée par les États-Unis a mené des frappes ciblées contre des infrastructures militaires en Iran.

La situation s'est alourdie après la clôture des marchés d'actions avec la révocation par Washington des licences d'exportation de brut iranien. Téhéran a immédiatement qualifié le rétablissement de ces sanctions de violation flagrante des accords de paix antérieurs. Le commandement militaire iranien a promis des représailles et accusé les États-Unis de rompre le cessez-le-feu en vigueur.

Des rapports non confirmés évoquent désormais la possibilité d'un blocage complet du détroit d'Ormuz par la marine iranienne. Une telle fermeture perturberait l'un des principaux couloirs de transit pour le brut et le gaz mondial. La perspective de blocage pèse directement sur le cours du pétrole brut et inquiète les opérateurs sur le marché des matières premières.

Pékin sécurise ses approvisionnements énergétiques

Le cours du pétrole Brent a réagi immédiatement à ces frictions en s'adjugeant environ 3% pour atteindre 74 dollars le baril. Sur le marché américain, le baril de WTI a suivi une trajectoire identique pour s'établir à 70 dollars. Les hausses rapides intègrent une prime de risque géopolitique élevée à court terme sur les marchés de l'énergie.

La Chine a accéléré ses achats physiques en acquérant au moins 26 millions de barils auprès des pays du Golfe persique. Ces volumes massifs sont programmés pour des livraisons étalées sur les mois de juillet et août. Pékin profite des rabais importants accordés par l'Arabie saoudite, les plus élevés observés depuis l'année 2020.

La stratégie permet à la deuxième économie mondiale de reconstituer ses réserves stratégiques après une longue période d'importations restreintes. Le marché des métaux précieux affiche quant à lui une indécision face à ces événements. L'or cède 0,4% à 4 100 dollars l'once et l'argent stagne autour de 61 dollars l'once.

Ajustements macroéconomiques et repli des crypto-actifs

La Banque centrale de Nouvelle-Zélande durcit le ton

Sur le front monétaire, la Réserve fédérale de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a validé les anticipations de marché en modifiant ses taux. L'institution a relevé son taux de référence de 25 points de base pour le porter à 2,50%. Les gouverneurs ont précisé que la persistance des tensions inflationnistes pourrait imposer de nouveaux tours de vis monétaires.

La rhétorique restrictive de la banque centrale a offert un soutien immédiat au dollar néo-zélandais sur le marché du forex. La gouverneure Anna Breman a toutefois tempéré ce discours en estimant que l'inflation locale avait probablement atteint son point culminant. L'institution conserve une posture prudente face aux incertitudes qui pèsent sur l'évolution future des indices de prix.

Les prochaines décisions dépendront des indicateurs macroéconomiques à paraître, même si la trajectoire centrale privilégie un resserrement progressif. La décision rappelle que les banques centrales restent mobilisées contre la surchauffe malgré les signes de ralentissement. Les investisseurs ajustent leurs modèles de valorisation à l'échelle internationale.

Compression des actifs numériques sous les verrous du risque

La dégradation globale du sentiment de marché a frappé de plein fouet le compartiment des actifs numériques. Les flux sortants témoignent d'une volonté claire des investisseurs de réduire leur exposition aux instruments volatils. Le cours du bitcoin subit un repli de 0,8% et glisse sous le seuil technique des 63 000 dollars.

De son côté, l'Ethereum affiche une correction plus lourde avec un recul supérieur à 1% sur la journée. La deuxième monnaie numérique du marché teste actuellement une zone de support située autour des 1 750 dollars. Le mouvement de purge s'aligne sur le comportement des actions technologiques cotées à New York.

Le cours du bitcoin demeure orienté à la baisse à court terme en l'absence de relais acheteurs significatifs. Les investisseurs institutionnels gèlent temporairement leurs allocations sur ces instruments en attendant une stabilisation du contexte géopolitique. Les plateformes d'échanges enregistrent une baisse d'activité à l'entame des nouvelles sessions de négociation.

❓ FAQ

Quels facteurs pèsent actuellement sur les cours boursiers mondiaux ? Le repli actuel s'explique par une forte correction sectorielle sur les valeurs des semi-conducteurs à Wall Street et une hausse des risques géopolitiques au Moyen-Orient. Ces éléments incitent les opérateurs à réduire leur exposition aux actifs volatils.

Pourquoi le cours du pétrole brut augmente-t-il subitement ? Le cours du pétrole grimpe à la suite d'incidents militaires à proximité du détroit d'Ormuz et de la décision américaine de révoquer des licences d'exportation de brut. Les menaces de blocus des voies maritimes font craindre des ruptures d'approvisionnement mondiales.

Comment s'exposer au secteur de l'énergie sur les marchés financiers ? L'exposition au secteur énergétique peut s'envisager par l'achat d'actions de grandes compagnies pétrolières ou via des fonds indiciels cotés spécialisés dans les matières premières. Ces instruments permettent de suivre l'évolution des grandes capitalisations du secteur.

Comment évolue le cours du bitcoin en période d'aversion au risque ? Le cours du bitcoin réagit souvent de manière corrélée aux indices de la tech en période de stress géopolitique ou macroéconomique. Les investisseurs liquident leurs positions sur les crypto-actifs pour se tourner vers des actifs monétaires ou des obligations souveraines.