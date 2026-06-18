Les contrats à terme sur le S&P 500 progressent de 1,4% après une séance de baisse marquée à New York.

Un accord de cessez-le-feu historique entre les États-Unis et l'Iran fait reculer le baril de Brent sous le seuil des 78 dollars.

La Réserve fédérale maintient ses taux directeurs dans la fourchette de 3,50% à 3,75% sous la direction de Kevin Warsh.

Les indices boursiers mondiaux amorcent un net rebond ce jeudi en séance européenne après les turbulences de la veille à Wall Street. La décision de la Réserve fédérale américaine de maintenir ses taux directeurs s'accompagne de projections restrictives sous la direction du nouveau président Kevin Warsh. Parallèlement, l'indispensable retour au calme géopolitique entre les États-Unis et l'Iran modifie les perspectives sur les marchés actions.

Serrage de vis de la Fed et réaction des indices boursiers

Le biais restrictif de Kevin Warsh face à l'inflation

La Réserve fédérale américaine maintient son principal taux d'intérêt dans la fourchette de 3,50% à 3,75% pour la quatrième réunion consécutive. Le nouveau président du comité, Kevin Warsh, adopte une posture ferme pour l'année 2026. Le communiqué officiel subit une révision profonde avec la suppression de plus de la moitié de son contenu. Toutes les mentions passées relatives à une possible baisse des taux disparaissent du document de la banque centrale.

Les projections économiques révisées indiquent un durcissement de la politique monétaire pour les prochains trimestres. Neuf des douze membres du comité prévoient désormais au moins une hausse supplémentaire des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. Les risques inflationnistes liés aux récents chocs énergétiques et la solidité du marché du travail justifient cette orientation. La prévision médiane du taux directeur s'établit à 3,8% pour la fin de l'année 2026.

Kevin Warsh attribue la persistance des tensions sur les prix à des chocs d'offre successifs. Le dirigeant qualifie le niveau actuel des taux d'intérêt de plutôt restrictif tout en excluant une modification de l'objectif d'inflation de 2%. Des transformations majeures interviendront prochainement dans la communication et la présentation des données de l'institution. Les investisseurs doivent désormais composer avec une banque centrale déterminée à stabiliser les prix.

Le sursaut des marchés américains et asiatiques

La tonalité restrictive de la Réserve fédérale provoque initialement de lourdes pertes à Wall Street lors de la séance de mercredi. L'indice S&P 500 cède 1,2% en clôture tandis que le Nasdaq 100 recule de 1,34% sous la pression des tensions obligataires. La tendance s'inverse radicalement ce jeudi sur les contrats à terme avant l'ouverture de New York. Les futures sur le S&P 500 progressent de 1,4% alors que le Nasdaq 100 s'adjuge 1,8% en pré-marché.

Les places asiatiques affichent une dynamique positive portée par l'enthousiasme du secteur technologique. En Corée du Sud, l'indice KOSPI franchit le seuil historique des 9 000 points pour la première fois de son histoire grâce à une progression de 1,5%. Le fabricant de puces SK Hynix grimpe de plus de 3% à la faveur du lancement de ses nouvelles mémoires avancées HBM4E. À Tokyo, l'indice Nikkei 225 termine également en nette hausse avec un gain proche de 2%.

Ces mouvements modifient la configuration technique des principaux indices boursiers mondiaux. La stabilisation des actions technologiques redonne de la confiance aux opérateurs après les doutes de la veille. Les volumes d'échange restent élevés en Europe à l'approche de l'ouverture des marchés américains. Cette alternance de baisse et de hausse rapide montre la sensibilité accrue de la cote aux déclarations des banquiers centraux.

Détente géopolitique et impacts sur les matières premières

L'accord historique entre Washington et Téhéran

Un tournant géopolitique majeur se dessine avec la signature électronique d'un protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran. Ce document impose un cessez-le-feu immédiat sur l'ensemble des fronts régionaux incluant le territoire libanais. Les deux pays s'engagent dans une période de négociations de soixante jours afin d'établir un traité de paix définitif. L'officialisation de cet accord historique interviendra ce vendredi à Genève en Suisse.

Les clauses économiques prévoient la levée complète du blocus naval américain dans un délai de trente jours. Washington s'engage à débloquer les avoirs iraniens gelés et à suspendre l'intégralité des sanctions commerciales. Les exportations de brut iranien reçoivent une approbation immédiate pour un retour sur le marché mondial. Un fonds de reconstruction régionale doté de 300 milliards de dollars se met en place avec des partenaires locaux.

Téhéran engage parallèlement des discussions officielles avec le sultanat d'Oman au sujet du détroit d'Ormuz. L'objectif consiste à sécuriser l'administration maritime et à rétablir une circulation fluide du trafic commercial. Cette normalisation des relations diplomatiques dissipe une part importante des primes de risque qui pesaient sur les marchés mondiaux. Les investisseurs ajustent rapidement leurs positions face à cette redistribution des cartes au Moyen-Orient.

Reflux du cours du pétrole et volatilité des devises

Les perspectives d'un retour rapide de l'offre iranienne pèsent lourdement sur les actifs énergétiques. Le cours du pétrole enregistre un net recul en séance pour effacer ses gains récents. Le baril de Brent s'échange désormais sous la barre des 78 dollars ce jeudi malgré la volatilité observée la veille. Cette baisse de la facture énergétique globale soulage les craintes d'une résurgence prolongée de l'inflation importée.

Le marché des devises subit également de fortes secousses après les commentaires de la Réserve fédérale. Le Dollar Index progresse d'environ 50 pips immédiatement après la conférence de presse de l'institution américaine. La monnaie unique européenne fléchit face au billet vert pour passer du seuil de 1,16 à 1,15 dollar. Le billet vert franchit la résistance psychologique des 160,5 yens alors que la Banque du Japon a relevé son taux à 1% la semaine dernière.

Les chiffres officiels du PIB de la Nouvelle-Zélande pour le premier trimestre 2026 surprennent positivement les observateurs. La croissance économique atteint 0,8% en rythme trimestriel [Écart source/web à vérifier : la source évoque une surprise positive bien que le chiffre cité de 0,8% soit inférieur à l'attente affichée de 0,9%]. Ce résultat fait suite à une expansion de 0,5% lors de la période précédente et marque une hausse de 1,5% en glissement annuel face à une prévision de 1,1%. Cette publication soutient la devise néo-zélandaise qui se reprend face au dollar américain après avoir touché ses plus bas niveaux depuis avril.

L'once d'or subit la hausse du dollar et efface ses gains hebdomadaires en retombant à 4 250 dollars. Le métal jaune entame toutefois un rebond vers 4 321 dollars l'once ce jeudi matin. Les opérateurs estiment que le ton de Kevin Warsh évite un extrémisme restrictif immédiat. Le repli concomitant du cours du pétrole favorise traditionnellement les métaux précieux dans cette configuration de marché.

❓ FAQ

Quels facteurs influencent les indices boursiers après la réunion de la Fed ?

La direction des indices boursiers dépend de l'évolution de la politique monétaire et des taux d'intérêt. Les décisions du comité de la Réserve fédérale, les projections de croissance économique et les commentaires sur l'inflation déterminent l'orientation à court terme des marchés actions.

Pourquoi le cours du pétrole baisse-t-il après l'accord entre les États-Unis et l'Iran ?

Le cours du pétrole recule en raison de la perspective d'une augmentation de l'offre mondiale de brut. La levée des sanctions américaines permet à l'Iran de reprendre ses exportations, ce qui détend l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché de l'énergie.

Comment la hausse des taux de la Banque du Japon affecte-t-elle le marché des devises ?

Le relèvement du taux directeur à 1% par la Banque du Japon modifie les conditions de liquidité à l'échelle mondiale. Associée au maintien de taux restrictifs aux États-Unis, cette décision accentue la volatilité sur les paires de devises majeures comme le dollar face au yen.