Le cours du bitcoin recule de 0,7 % sous les 64 000 $, reflétant la baisse de l'appétit pour le risque.

Le chargement de brut s'arrête au terminal de Mina al Fahal à Oman après une explosion.

Le Dow Jones progresse de 1,73 % alors que Broadcom chute de plus de 12 %, illustrant une rotation boursière au détriment de la technologie.

L'évolution des marchés financiers reste dominée ce vendredi par une rotation vers des secteurs traditionnels à Wall Street. Les investisseurs délaissent les actions technologiques au profit de valeurs décotées, tandis que le cours du pétrole réagit à une explosion près du terminal d'exportation de Mina al Fahal à Oman. Parallèlement, le cours du bitcoin subit de nouvelles pressions et passe sous le seuil des 64 000 $.

Rotation sectorielle sur les marchés financiers

Wall Street délaisse le secteur technologique

La séance de jeudi à Wall Street s'est achevée sur une majorité de hausses, portées par les valeurs traditionnelles. Le Dow Jones gagne 1,73 % et le S&P 500 progresse de 0,41 %, tandis que le Nasdaq affiche une légère contraction à la clôture. Les flux de capitaux se redirigent du secteur technologique vers les établissements financiers, les compagnies d'assurance et le commerce de détail.

Les baisses les plus marquées frappent les fabricants de puces et les spécialistes des réseaux. L'action Broadcom chute de plus de 12 % après la publication de prévisions de revenus inférieures aux attentes. Le titre CrowdStrike recule à la suite d'orientations financières jugées décevantes, tout comme les actions Arm Holdings et Micron Technology.

Cette tendance confirme une rotation des portefeuilles au détriment des entreprises liées à l'intelligence artificielle. Ces valeurs portaient la hausse des marchés financiers américains depuis le début de l'année, ce qui favorise aujourd'hui les prises de bénéfices. Les gérants de fonds sécurisent leurs gains pour se repositionner sur des compartiments boursiers présentant des ratios de valorisation plus faibles.

L'Asie subit la pression des semi-conducteurs

Le repli se propage ce vendredi matin sur les places boursières asiatiques, avec des indices majeurs orientés à la baisse. Le KOSPI sud-coréen enregistre la chute la plus sévère en abandonnant plus de 4 % en séance. Le Nikkei 225 cède 1,03 % à Tokyo, le Hang Seng perd 0,87 % à Hong Kong et le S&P/ASX 200 australien recule de 0,69 %.

La faiblesse des indices asiatiques découle directement du mouvement vendeur observé sur les valeurs américaines de l'IA. Les résultats de Broadcom ont déclenché une contraction sur l'ensemble du secteur technologique régional. Les fabricants de semi-conducteurs japonais et coréens, principaux bénéficiaires de la demande mondiale pour ces composants, accusent les plus forts replis.

Les investisseurs de la zone intègrent également une prime de risque face à l'incertitude des négociations au Moyen-Orient. La baisse cible spécifiquement les actifs affichant les multiples de valorisation les plus élevés de la cote. Les opérateurs ajustent leurs portefeuilles en réduisant leur exposition aux entreprises électroniques au profit de liquidités.

Géopolitique et impact sur le cours du pétrole

Tensions au Moyen-Orient et logistique pétrolière

Les événements de ce vendredi ravivent les incertitudes sur la chaîne logistique énergétique. À Oman, le chargement de brut est suspendu au terminal d'exportation de Mina al Fahal à la suite d'une explosion près des postes d'amarrage, causée par une frappe de drone présumée. Cette infrastructure opère en dehors de la zone du détroit d'Ormuz, mais le blocage maintient plusieurs supertankers au mouillage au large du port.

Sur le plan diplomatique, le président Donald Trump indique que les États-Unis finalisent un accord avec l'Iran pour clore le conflit militaire. Si cette annonce limite la hausse du cours du pétrole, la tension reste élevée sur le terrain. L'Iran se déclare prêt à cibler les bases américaines ou à bloquer le détroit d'Ormuz en cas d'échec des pourparlers, alors que le Hezbollah exige un retrait total des troupes israéliennes du Liban.

Malgré ces perturbations régionales, l'OPEP affiche des perspectives optimistes sur la dynamique de consommation. L'organisation maintient ses modélisations et anticipe une croissance de la demande mondiale de brut de 1,2 million de barils par jour en 2026. Le secrétaire général du cartel juge la demande suffisamment solide pour ne pas modifier les quotas de production actuels.

Négociations en Europe de l'Est et IA gouvernementale

Le contexte diplomatique enregistre des signaux concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Vladimir Poutine se déclare disposé à trouver un accord pacifique, exigeant la prise en compte des garanties de sécurité russes et des frontières établies par le conflit. Volodymyr Zelensky exhorte la Russie à cesser les hostilités, rappelant que la souveraineté et l'intégrité territoriale ukrainiennes constituent une base non négociable pour la paix.

L'écart entre les positions officielles limite la probabilité d'une percée rapide sur les dossiers territoriaux. Ces déclarations croisées signalent une ouverture au dialogue, mais l'absence de concessions maintient la confrontation militaire. Les marchés financiers n'intègrent pour l'heure aucune prime de résolution à court terme sur ce dossier.

Sur le front des entreprises, l'administration américaine mène des discussions préliminaires pour prendre des participations dans les grandes sociétés d'intelligence artificielle. L'État fédéral étudie un transfert volontaire d'actions dont les dividendes financeraient des versements directs aux citoyens. Cette intervention gouvernementale potentielle accentue la pression vendeuse sur le secteur technologique en modifiant le cadre réglementaire de ces valeurs.

Repli de l'or et du cours du bitcoin

Correction sur les métaux précieux

Le compartiment des métaux précieux subit des dégagements marqués ce vendredi matin. L'once d'or perd environ 0,7 % et franchit à la baisse la barre des 4 500 $. Cette contraction s'opère alors que les investisseurs liquident une partie de leurs positions défensives en réaction aux annonces sur les négociations américano-iraniennes.

L'argent enregistre une correction plus sévère, affichant un recul supérieur à 1,5 %. Le cours du métal blanc retombe sous le niveau des 73 $ l'once. La composante industrielle de l'argent le rend particulièrement vulnérable à la chute boursière des fabricants de semi-conducteurs et d'électronique.

Les opérateurs de marché arbitrent leurs allocations entre les actifs tangibles et la rotation en cours vers les valeurs financières. Le niveau élevé des rendements obligataires pénalise mécaniquement le coût d'opportunité de l'or et de l'argent. L'absence de dividendes pousse les gérants à chercher des rendements sur d'autres classes d'actifs.

Pression baissière sur les cryptomonnaies

Les actifs numériques accompagnent le mouvement de repli des valeurs de croissance. Le cours du bitcoin abandonne 0,7 % et s'installe sous les 64 000 $. La cryptomonnaie de référence manque de catalyseurs acheteurs face au désengagement des opérateurs sur les actifs perçus comme risqués.

L'Ethereum affiche une performance davantage dégradée avec une perte proche de 3 %. Le jeton glisse vers le seuil des 1 700 $ et subit l'exécution d'ordres de vente automatiques. La forte corrélation historique entre l'écosystème crypto et les valeurs technologiques explique cette transmission directe de la volatilité boursière.

L'activité sur les principales plateformes d'échange témoigne d'une baisse des flux entrants de capitaux institutionnels. Les participants privilégient l'observation avant la publication des prochaines données macroéconomiques américaines. La capitalisation globale du marché crypto se contracte dans le sillage de Wall Street.

❓ FAQ

Pourquoi le secteur technologique recule-t-il sur les marchés financiers ce vendredi ?

Les investisseurs opèrent une rotation sectorielle sur les places boursières, sécurisant les gains accumulés sur les actions liées à l'intelligence artificielle pour se repositionner sur la banque ou le commerce de détail. Les prévisions décevantes de Broadcom ont déclenché cette vague de ventes qui touche l'ensemble des fabricants de puces aux États-Unis et en Asie.

Comment les événements au Moyen-Orient influencent-ils le cours du pétrole ?

L'interruption des chargements au terminal omanais de Mina al Fahal à la suite d'une explosion réduit temporairement l'offre logistique. Parallèlement, l'avancée des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran pèse à la baisse sur la prime de risque géopolitique, même si la menace d'un blocage du détroit d'Ormuz maintient la volatilité des contrats à terme.

Quels éléments pèsent sur le cours du bitcoin actuellement ?

Le repli des cryptomonnaies résulte de leur forte corrélation avec le Nasdaq et les valeurs de croissance. La rotation des portefeuilles au détriment de l'intelligence artificielle draine des capitaux hors des actifs numériques, ce qui entraîne l'Ethereum sous les 1 700 $ et le bitcoin sous la barre des 64 000 $.