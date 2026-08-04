Les futures S&P 500 progressent de 0,34% avant l'ouverture de Wall Street ce mardi, prolongeant la tendance positive enregistrée lors de la séance précédente. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 s'adjugent 1,13%, tirés par le vif rebond des valeurs technologiques et l'intérêt renouvelé pour les actions du secteur. En Europe, l'indice STOXX 600 a franchi son plus haut historique en séance, évoluant en hausse de 0,4% à 0,6% dans le sillage de Francfort et Paris.

Tension et rebond sur les futures S&P 500 et la tech américaine

La vigueur des contrats à terme avant l'ouverture de Wall Street

Les contrats à terme américains affichent une orientation favorable avant le coup d'envoi des échanges à New York. Les futures S&P 500 s'octroient une hausse de 0,34%, se rapprochant de leur sommet absolu après une séance de lundi rythmée par la progression du Dow Jones à un niveau record. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 grimpent quant à eux de 1,13%, franchissant le seuil des 29 000 points. L’impulsion sur les indices boursiers fait suite à une détente temporaire des rendements obligataires et à la baisse des prévisions d'inflation observées récemment.

Source: xStation5

Le compartiment technologique mène le mouvement d'achat sur les actions américaines. Les fabricants de composants optiques comme Applied Optoelectronics, Lumentum Holdings ou Coherent enregistrent des hausses significatives en pré-marché. La tendance découle d'un projet d'interdiction ciblant les émetteurs-récepteurs optiques chinois au sein des infrastructures de données dédiées à l'intelligence artificielle. Les autorités américaines cherchent ainsi à éviter une dépendance matérielle critique vis-à-vis des fournisseurs chinois.

La saison des résultats trimestriels continue de fournir un soutien significatif à la tendance de fond. Palantir Technologies grimpe après avoir fait part d'un chiffre d'affaires au deuxième trimestre de 1,935 milliard de dollars, dépassant les prévisions des analystes. De son côté, Caterpillar a généré pour la première fois de son histoire plus de 20 milliards de dollars de ventes en un seul trimestre. Ces publications renforcent la confiance des opérateurs.

Les performances contrastées du secteur de la consommation

Toutes les publications de résultats ne connaissent pas la même réussite sur les marchés américains. Clorox a dévoilé un bénéfice par action ajusté de 1,66 dollar au quatrième trimestre de son exercice, surpassant l'estimation du consensus. Le groupe anticipe désormais une hausse de son chiffre d'affaires de 13% à 14% pour l'exercice 2027. La marge brute de la société s'est néanmoins resserrée de 5,2% pour s'établir à 41,3%.

À l'inverse, d'autres acteurs de la consommation essuient des révisions à la baisse ou des dégradations d'analystes. Nike subit une dégradation à la sous-pondération par JP Morgan, avec un objectif de cours abaissé à 40 dollars. La banque d'investissement estime que les choix stratégiques opérés par la marque au cours de l'année 2026 pèseront sur sa rentabilité les prochaines années. De son côté, Whirlpool affiche une perte par action ajustée de 0,21 dollar au deuxième trimestre, manquant le consensus.

Kimberly-Clark revoit également ses objectifs annuels à la baisse après un trimestre perturbé. Le fabricant de produits d'hygiène a pâti de fausses allégations sur la qualité de ses couches en Chine, pesant sur ses ventes globales. Le chiffre d'affaires du groupe ressort à 4,19 milliards de dollars, sous l'estimation initiale de 4,22 milliards. Les volumes de vente en Amérique du Nord affichent un léger recul sur la période.

Orientations européennes et facteurs géopolitiques

Records à Francfort et poussée du secteur technologique européen

Les places financières en Europe évoluent dans le vert à la mi-séance. L'indice STOXX 600 progresse de 0,8%, franchissant au passage un plus haut historique. À Francfort, le DAX enregistre un gain de 0,67% à 26 176 points, et à Paris le CAC 40 s'adjuge 0,24%. L'Euro Stoxx 50 s'élève de 0,74% et le FTSE 100 londonien gagne 0,36% à 10 896 points.

L'indice sectoriel européen de la technologie soutient l'ensemble de la cote avec une hausse de 1,7% en séance. L’orientation favorable des indices boursiers du Vieux Continent s'aligne sur l'élan observé sur les futures S&P 500 et le Nasdaq avant l'ouverture américaine. L'appétit pour le risque demeure soutenu par les solides données de croissance économique publiées ces derniers jours. Les investisseurs font toutefois preuve de sélectivité face aux annonces d'entreprises.

Plusieurs poids lourds européens connaissent des replis importants en raison de déceptions opérationnelles. Zalando chute de plus de 12%, signant la plus forte baisse du STOXX 600 après avoir révisé ses prévisions 2026 dans le bas de sa fourchette. De son côté, Lufthansa enregistre un net repli après avoir averti d'une baisse possible de son résultat d'exploitation annuel. Le bénéfice opérationnel du groupe aérien a chuté au deuxième trimestre sous le poids du surcoût du kérosène.

Évolution du cours du pétrole et incertitudes au Moyen-Orient

Sur le marché de l'énergie, le cours du pétrole enregistre une baisse en séance. Le baril de Brent s'inscrit en repli de 2% pour réintégrer la zone des 82 dollars, suite au repli de 7% de lundi. Le contrat sur le WTI évolue autour de 78 dollars le baril. Le marché continue de réagir directement aux craintes d'interruptions d'approvisionnement au Moyen-Orient.

La situation diplomatique autour du détroit d'Ormuz conserve toute son attention pour les opérateurs. Le président américain Donald Trump a évoqué des échanges en cours avec Téhéran portant sur le nucléaire et la liberté de navigation maritime. L'Iran a toutefois démenti la tenue de négociations directes et maintient une position ferme sur la circulation dans le détroit. Les marchés considèrent ces déclarations comme un levier politique plutôt que le signe d'une escalade militaire imminente.

L'instabilité du cours du pétrole impacte directement sur l’évolution des rendements obligataires. Après avoir atteint des sommets sur 52 semaines, les taux des bons du Trésor américain sont repartis légèrement à la baisse mardi matin. En Asie, les marchés ont clôturé sur une note mitigée face à ces variations. Le Nikkei 225 japonais a progressé de 0,39% à 63 975 points, et le Kospi sud-coréen a bondi de 1,62%.

❓ FAQ

Pourquoi les futures S&P 500 progressent-ils aujourd'hui ?

Les futures S&P 500 sont portés par le rebond du secteur technologique, des prévisions d'inflation orientées à la baisse et des publications de résultats trimestriels supérieures aux attentes des analystes. L'annonce de projets de régulation sur les composants optiques chinois renforce également la demande sur les actions américaines du secteur de la tech.

Comment le cours du pétrole influence-t-il les indices boursiers ?

Les variations du cours du pétrole s'imputent sur les coûts d'exploitation des entreprises et le niveau général de l'inflation. Une remontée des cours énergétiques pèse sur les marges du secteur des transports et fait tendre les rendements obligataires, ce qui peut créer de la volatilité sur les indices boursiers.

Quelle est l'heure d'ouverture de Wall Street pour les investisseurs européens ?

En période d'heure d'été, la Bourse de New York ouvre ses portes à 15h30 heure de Paris. En amont de cette ouverture, les opérateurs scrutent l'évolution des contrats à terme comme les futures S&P 500 ou le Nasdaq 100 pour jauger la tendance initiale des marchés américains.

Comment s'exposer aux grandes entreprises cotées sur les marchés américains ?

L'exposition aux sociétés cotées à Wall Street s'effectue généralement par le biais d'achats directs d'actions ordinaires d'entreprises ou via des fonds indiciels cotés et des ETF. Ces vecteurs permettent d'obtenir une diversification sur un panier d'entreprises reflétant les performances de secteurs spécifiques comme la technologie ou l'énergie.