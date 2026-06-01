Calendrier économique : quels sont les événements les plus importants de la journée et de la semaine❓

Les indices européens font l'ouverture du mois de juin sur une note positive, Nvidia et Microsoft tirant le secteur technologique vers le haut. Les marchés entament ce nouveau mois avec un appétit pour le risque, mais les tensions géopolitiques dans le détroit d'Ormuz maintiennent les investisseurs sur le qui-vive. 📊 Ouverture en Europe Les indices européens s’ouvrent prudemment en territoire positif. Les plus fortes hausses sont enregistrées par l’EU50 (+0,43 %), l’ITA40 (+0,24 %) et le NED25 (+0,22 %). L'Allemagne (DE40 +0,18 %) et la France (FRA40 +0,21 %) affichent une très solide progression. Légèrement dans le rouge, le VSTOXX (-0,25 %) — l'indice européen de volatilité — et le SUI20 (-0,05 %) suisse restent légèrement dans le rouge, ce qui suggère que le sentiment général est modérément haussier, sans panique. 🌐 Sentiment mondial Une vue d'ensemble des marchés montre que le vert domine. Le pétrole et les matières premières énergétiques mènent la danse : NATGAS +2,56 %, PÉTROLE.WTI +2,43 %, PÉTROLE +2,15 % – sous l'effet de l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran et des perturbations dans le détroit d'Ormuz, où la marine américaine n'escorte qu'une fraction du trafic commercial habituel. Le JP225 (+1,43 %) et le CHN.cash (+1,16 %) affichent également une très forte hausse. Le NASDAQ 100 +0,61 % et le US500 +0,33 % indiquent que Wall Street se prépare à atteindre de nouveaux records après un mois de mai solide (+8 % pour le Nasdaq, +5,2 % pour le S&P 500). 📅 Agenda du jour La journée sera marquée par une série de chiffres de l'indice PMI manufacturier pour le mois de mai à travers le monde : Chine (Caixin) déjà publié : 51,8 (supérieur à la prévision de 51,5, contre 52,2 précédemment) – un léger ralentissement, mais toujours en territoire d'expansion

déjà publié : (supérieur à la prévision de 51,5, contre 52,2 précédemment) – un léger ralentissement, mais toujours en territoire d'expansion PIB de la Pologne au 1er trimestre : à 9 h 30 – prévision : +3,4 % a/a, contre +4,1 % précédemment – un résultat potentiellement plus faible

: à 9 h 30 – prévision : +3,4 % a/a, contre +4,1 % précédemment – un résultat potentiellement plus faible PMI manufacturier de l'Allemagne à 9 h 55 – prévision : 49,9 (en dessous de la barre des 50 !)

à 9 h 55 – prévision : 49,9 (en dessous de la barre des 50 !) PMI manufacturier de la zone euro à 10 h – prévision : 51,4

à 10 h – prévision : 51,4 Indice ISM manufacturier américain à 16 h – prévision : 53 contre 52,7 précédemment – le chiffre clé de la journée Remarque : le PIB suisse du 1er trimestre, publié à 9 h, s’est établi à +0,7 % en glissement trimestriel, soit au-dessus de la prévision de 0,6 %. 🔑 Quels sont les moteurs du marché ? Géopolitique États-Unis-Iran – Le détroit d'Ormuz reste en mode « gestion de crise » ; les cours du pétrole réagissent très vivement à chaque annonce d'attaques COMPUTEX Taipei + Microsoft Build – Jensen Huang (Nvidia) dévoile la puce N1X et la superpuce RTX Spark ; les premiers PC Windows basés sur ARM arrivent la semaine prochaine L'indice ISM manufacturier à 16 h – les premières données macroéconomiques concrètes de la semaine avant la publication vendredi des chiffres de l'emploi (NFP) (prévision : 85 000 emplois) Le pétrole et le gaz, baromètre géopolitique – le WTI avoisine les 90 $ ; toute nouvelle en provenance du golfe Persique pourrait déclencher une très forte réaction

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."