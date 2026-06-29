Avant l'ouverture des marchés : quelle est la prochaine étape pour le secteur de l'IA ? (29.06.2026)

Malgré un optimisme passager, alimenté par les résultats trimestriels très solides de Micron, la majorité des entreprises du secteur des semi-conducteurs et la quasi-totalité des hyperscalers ont clôturé la semaine en baisse. 🌏 Asie Nous entamons cette nouvelle semaine sur une vague de ventes massives des actions de SK Hynix (-4,4 %) et de Samsung (-5,7 %) ; ces entreprises représentent environ la moitié de la capitalisation boursière de l’indice KOSPI (-0,9 %). Le NIKKEI 225 japonais (-1 %) est également dans le rouge, plombé par les mauvaises performances du géant Kioxia (-9,4 %), la plus grande entreprise de la Bourse japonaise, fabricant de mémoires flash et de disques SSD. À l’inverse, l’indice chinois Hang Seng (+2,6 %) est en territoire positif, soutenu par les valeurs du secteur de la santé qui bénéficient d’une rotation des capitaux. Des hausses ont été enregistrées par : CSPC Pharmaceutical Group (+10 %) – fabricant de médicaments innovants (notamment pour les maladies cardiovasculaires ou oncologiques) et de génériques.

Innovent Biologics (+7,9 %) – fabricant de médicaments biologiques de pointe, principalement des traitements anticancéreux et immunologiques modernes.

JD Health International (+6,9 %) – la plus grande plateforme pharmaceutique en ligne de Chine, associant une pharmacie en ligne à des services de télémédecine et de consultations médicales.

Sino Biopharmaceutical (+6,8 %) – un grand conglomérat médical diversifié couvrant l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, de la R&D de pointe à la distribution de médicaments. 🌍 Géopolitique Les gros titres du week-end ont continué d’être dominés par les questions liées au conflit entre les États-Unis et l’Iran. Dimanche, le président Trump a accusé l’Iran d’avoir violé l’accord-cadre, frappant des dépôts de missiles, des drones et des postes radar iraniens autour du détroit d’Ormuz. Téhéran a tiré des missiles et des drones sur la base Ali Al Salem au Koweït et sur la base de la Cinquième Flotte à Bahreïn, tout en menaçant de suspendre complètement les négociations. Toutefois, les deux parties devraient reprendre les négociations mardi, ce qui a favorisé une légère amélioration du climat de marché et une hausse de 0,7 % des contrats à terme sur le S&P 500. 🛢️ Matières premières Les cours du pétrole restent à leur plus bas niveau depuis le début de la guerre. Le pétrole du Brent s’échange actuellement à environ 72 dollars le baril.

Le WTI se situe légèrement en dessous de 70 dollars. Les prix du gaz affichent également une tendance à la baisse : Le NATGAS oscille autour de 3,29 dollars par MMBtu.

Le TTF s’échange à un peu plus de 41 dollars le MWh. Les cours des métaux précieux restent proches de leurs plus bas récents. Le cours de l’once troy d’or se situe actuellement juste en dessous de 4 060 dollars, et celui de l’argent à 59 dollars. Cela représente une baisse de 25 % et 50 %, respectivement, par rapport aux sommets atteints il y a quelques mois à peine. 📈 Données macroéconomiques Japon Les ventes au détail du mois de mai ont dépassé les attentes, s’accélérant à un niveau jamais vu depuis novembre 2023. Le renforcement de la consommation intérieure, face à une pression persistante à la hausse sur les prix et à un yen en baisse, pourrait constituer un argument de poids en faveur d’un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Banque du Japon. Toutefois, une hausse des taux avant la fin de l’année n’est pas encore entièrement anticipée par les marchés (probabilité implicite d’environ 87 %), et la paire USDJPY semble se diriger progressivement vers le niveau de 162.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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