Les futures US évoluent en légère hausse ce lundi avant l'ouverture de Wall Street, portés par le reflux des craintes d'un resserrement monétaire après un rapport sur l'emploi américain décevant. Les investisseurs surveillent la trajectoire des indices boursiers mondiaux alors que la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis approche en milieu de semaine. Parallèlement, le regain de tension au Moyen-Orient soutient les cours de l'énergie et maintient une certaine prudence sur les marchés internationaux.

Futures US et marchés mondiaux : une ouverture dans le vert

Orientation des futures US et indices européens

Les futures US entament la séance de ce lundi dans un climat d'attentisme prudent. Les contrats à terme américains sur le S&P 500 progressent de 0,06% et ceux du Nasdaq 100 s'adjugent 0,15%. La tendance fait suite à une semaine de forts gains à New York, rythmée par une progression de 2,07% pour l'indice S&P 500 et de 3,29% pour le Nasdaq.

Source : xStation5

Le mouvement haussier s'explique principalement par la publication d'un rapport sur l'emploi américain nettement inférieur aux prévisions pour le mois de juillet. La destruction de 23 000 emplois non agricoles, couplée à des révisions à la baisse des mois antérieurs, a réduit les anticipations d'une hausse des taux par la Réserve fédérale. Les rendements obligataires se stabilisent à la suite de ces chiffres, le taux américain à 10 ans s'établissant à 4,65%.

Sur les marchés européens, à la mi-séance, la tendance apparaît plus contrastée mais globalement positive. Le CAC 40 gagne 0,15% et le DAX avance de 0,33%, tiré par une clôture asiatique en hausse où le Nikkei a engrangé 1,92%. Seul le FTSE 100 cède du terrain avec un repli de 0,19% à 10 880 points.

Tensions géopolitiques au Moyen-Orient et cours du pétrole

Le climat géopolitique reste dominé par l'absence de progrès directs entre l'Iran et les États-Unis concernant le détroit d'Ormuz. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a confirmé la poursuite d'échanges indirects via des tiers, tout en exigeant la levée totale des sanctions et la fin du blocus naval pour rouvrir la voie maritime. Les déclarations américaines font état d'une stratégie de pression économique visant à obtenir des concessions de Téhéran.

En parallèle, les risques de perturbation des approvisionnements s'étendent avec des attaques signalées dans le golfe Persique et en mer Rouge. Les Émirats arabes unis ont rapporté une frappe de roquette contre un pétrolier lié à l'ADNOC, les rebelles Houthis ont revendiqué une attaque de drone contre la raffinerie saoudienne d'Aramco à Jazan. Selon le commandement central américain, 55 navires marchands ont déjà été déroutés dimanche pour éviter la zone de conflit.

Les développements soutiennent le cours du pétrole, qui poursuit sa hausse sur le marché des matières premières. Le baril de Brent s'échange au-dessus de 84,50 $ après avoir accumulé plus de 5% de hausse sur les trois dernières séances, le West Texas Intermediate s'établit à 78,90 $. Les investisseurs restent suspendus aux données d'inflation américaines attendues plus tard cette semaine pour évaluer l'impact énergétique sur les prix.

Actualités sectorielles et résultats d'entreprises à Wall Street

Mouvements stratégiques dans la technologie et l'énergie

Le secteur technologique américain enregistre plusieurs ajustements d'analyses et annonces majeures en pré-marché. Apple fait l'objet d'une dégradation par Jefferies à « Sous-performer », sur fond de tests menés avec le fabricant chinois CXMT pour des puces mémoire destinées aux iPhone et MacBook.

Dans le domaine de l'intelligence artificielle et des infrastructures, Nvidia prévoit d'investir jusqu'à 3 milliards de dollars dans le développeur de centres de données Lancium. L’annonce intervient alors que le moratoire décrété au Texas sur les interconnexions au réseau électrique menace de retarder environ 20% des projets américains de centres de données.

Sur le segment de l'énergie et des matériaux, le gouvernement américain a annoncé plus de 2 milliards de dollars d'investissements dans les minéraux critiques. L’initiative soutient les valeurs du secteur comme MP Materials ou Energy Fuels.

Publications financières et santé sous le projecteur

Les résultats financiers trimestriels continuent d'alimenter les mouvements sur les actions américaines. Berkshire Hathaway a dévoilé un résultat d'exploitation de 12,98 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 11,16 milliards un an plus tôt, soutenu par un chiffre d'affaires de 101,81 milliards de dollars. La société a racheté pour 4,5 milliards de dollars de ses propres actions sur la période.

Le groupe d'imagerie RadNet a vu son chiffre d'affaires trimestriel bondir de 25% pour atteindre un niveau record de 622,7 millions de dollars, dépassant les attentes des analystes. Son BPA ajusté s'établit à 0,29 $, contre 0,21 $ attendu, porté par une hausse de plus de 20% des examens par IRM et tomodensitométrie.

Sur le volet des commandes publiques et de la défense, la société d'ingénierie KBR affiche une tendance commerciale soutenue. L'entreprise annonce que Trinzic, la scission prévue de son activité de solutions technologiques, a décroché un contrat militaire d'une valeur estimée à 208 millions de dollars sur cinq ans. L’accord vise à poursuivre le soutien du portefeuille de l'armée américaine en matière d'aviation tactique et de munitions terrestres. La commande consolide directement le carnet de la future entité indépendante.

❓ FAQ

Comment évoluent les futures US avant l'ouverture de Wall Street ? Les futures US affichent une légère orientation positive ce lundi, portés par les contrats à terme sur le Nasdaq 100 et le S&P 500. La tendance reflète les ajustements sur les anticipations de politique monétaire de la Fed après les récents chiffres de l'emploi américain.

Quels facteurs influencent le cours du pétrole aujourd'hui ? Le cours du pétrole progresse en raison des blocages diplomatiques autour du détroit d'Ormuz et des attaques contre des navires et installations pétrolières au Moyen-Orient. Les investisseurs surveillent également la publication des chiffres d'inflation aux États-Unis cette semaine pour évaluer la demande future.

Comment s'exposer aux indices boursiers américains ? L'exposition aux indices boursiers américains s'effectue habituellement à travers l'acquisition d'actions d'entreprises composant le S&P 500 ou le Nasdaq, ou via des fonds indiciels cotés (ETF) répliquant la performance de ces marchés. Les obligations souveraines et les fonds sectoriels constituent également des vecteurs d'exposition complémentaire.