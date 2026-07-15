Avant l'ouverture des marchés : quelle sera la suite concernant le détroit d'Ormuz, l'inflation et les taux d'intérêt américains ? (15.07.2026)

Nous venons de clôturer une journée riche en événements dans presque tous les secteurs. 📉 Première baisse des prix aux États-Unis depuis 6 ans Tout d’abord, l’inflation du mois de juin aux États-Unis a réservé une surprise de taille. En glissement mensuel, les prix ont baissé pour la première fois depuis 2020, période marquée par la pandémie de COVID-19, avec une baisse pouvant atteindre 0,4 %.

Cependant, et c’est peut-être encore plus important, l’inflation sous-jacente (2,6 %), qui exclut les prix les plus volatils de l’énergie et des denrées alimentaires, s’est avérée bien inférieure aux prévisions. Cette surprise majeure a naturellement entraîné une réévaluation de la trajectoire des taux d’intérêt anticipée par les marchés pour la Fed. En raison de la récente escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran, les investisseurs avaient commencé, en début de semaine, à anticiper deux hausses de taux de la part du FOMC avant la fin de l’année.

Actuellement, le scénario de base table à nouveau sur une seule hausse. La probabilité d’une hausse en septembre est tombée à environ 68 %. 🏛️ Warsh à nouveau hawkish La correction aurait été plus marquée sans les nouvelles déclarations relativement hawkish de Kevin Warsh, qui a témoigné devant le Congrès. Il a déclaré que « l’inflation est en quelque sorte un choix », attribuant l’entière responsabilité de la stabilité des prix à la Fed.

Il a assuré que si la politique monétaire est appropriée, la forte inflation des cinq dernières années deviendra « une chose du passé ».

Il a clairement indiqué que la banque centrale n’acceptera plus une inflation dépassant l’objectif de 2 %.

Interrogé sur d’éventuelles pressions de la part du président Donald Trump (par exemple concernant des baisses de taux), il a répondu fermement qu’il avait l’intention « de simplement faire son travail », et qu’au sein de la banque centrale « il n’y a pas de place pour la politique ». «

Il a souligné que le marché du travail et l’économie américains sont solides, ce qui s’explique en grande partie par l’accélération des investissements dans les infrastructures d’intelligence artificielle (centres de données, matériel informatique, logiciels). Il a toutefois précisé que la Fed surveillait en permanence cette tendance afin d’en évaluer l’impact sur l’inflation et le marché du travail. 🌍 Trump revient (une nouvelle fois) sur ses décisions Dans le même temps, le président Trump a poursuivi sa communication chaotique concernant le détroit d’Ormuz. Finalement, il est revenu sur sa proposition d’instaurer une redevance de 20 % sur les marchandises transitant par le détroit, destinée à couvrir les coûts de la protection de cette voie par les États-Unis.

À l’issue de « discussions très fructueuses » avec les dirigeants des pays du Moyen-Orient, cette redevance sera remplacée par de solides accords commerciaux et des investissements que les États du golfe Persique dirigeront vers les États-Unis.

Trump a annoncé sur Truth Social que les investissements arabes seraient les « plus importants de l’histoire » et se traduiraient par un afflux massif d’usines, d’installations et d’équipements vers les États-Unis, ce qui devrait créer des millions d’emplois. Comment les marchés réagissent-ils à tout cela ? 🛢️ Matières premières énergétiques Les investisseurs ne semblent pas accorder beaucoup d’attention aux messages émanant du président américain. Bien que le trafic dans le détroit ne se soit pas complètement arrêté (certains navires le traversent avec leurs émetteurs éteints), il reste très fortement restreint par rapport à la situation observée au début du mois de juillet. Selon les données de Kpler, le nombre de livraisons effectuées a chuté de plus de moitié au cours de la semaine s’achevant le 12 juillet. Les cours du pétrole Brent et du pétrole WTI remontent. Actuellement, il faut compter environ 85 dollars le baril de Brent et 80 dollars pour le WTI.

Le gaz sur la bourse néerlandaise TTF s'apprécie également, à 54 dollars le MWh. 🧈 Métaux précieux Après une hausse de près de 2 % résultant d’une inflation inférieure aux prévisions (les rendements obligataires américains avaient alors baissé), les métaux précieux sont finalement restés à des niveaux pratiquement inchangés par rapport à l’ouverture. Cela s’explique en partie par le discours relativement « hawkish » de Kevin Warsh, qui a limité la réévaluation « dovish » concernant les taux d’intérêt de la Fed. Pour une once troy d’or, il faut compter environ 4 030 dollars, et 58,4 dollars pour l’argent. 📈 Actions Les marchés asiatiques sont à nouveau dans le vert. Le KOSPI coréen est en tête, avec une hausse d’environ 7 % aujourd’hui. L’un des moteurs de ces gains est le retour des investisseurs étrangers et institutionnels. On observe également une nouvelle amélioration du sentiment à l’égard des entreprises du secteur des semi-conducteurs. SK Hynix et Samsung progressent d’environ 10 %.

Le Hang Seng (+1,4 %) et le Nikkei (+1,4 %) sont également dans le vert.

L’indice composite de la Bourse de Shanghai est à la traîne (-0,1 %). Cela s’explique en grande partie par la publication de données économiques moins favorables en provenance de Chine. Une nouvelle journée riche en publications de résultats des plus grandes entreprises américaines s’annonce. Les résultats d’IBM ont particulièrement retenu l’attention des investisseurs. Cette publication intervient après des hausses très significatives de la valorisation de l’entreprise, soutenues par le développement de l’informatique quantique et de l’IA.

Depuis mai 2026, le cours de l’action de la société est passé d’environ 215 USD à près de 300.

Le chiffre d’affaires n’a atteint « que » 17,2 milliards de dollars (consensus : 17,8 milliards).

La croissance des ventes de logiciels à forte marge a ralenti, ce que les investisseurs perçoivent comme un signal d’alerte.

Le PDG de la société, Arvind Krishna, a souligné que les clients avaient commencé à réorienter leurs dépenses d’investissement (CAPEX) vers la mémoire.

Le cours de l’action a chuté d’environ 24 %, sa plus forte baisse depuis 1987. Aujourd’hui, des publications plus importantes sont attendues. Avant l’ouverture de la Bourse, nous prendrons connaissance des résultats, entre autres, de Johnson & Johnson, Morgan Stanley et Blackrock.

Après la clôture, les résultats seront publiés, entre autres, par United Airlines, BitMine Immersion et Kinder Morgan.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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