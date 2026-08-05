L'OR vise les 4 200 USD 🟡

L'or (+2,9 %) et l'argent (+4,45 %) progressent pour la troisième séance consécutive, malgré une accalmie dans la baisse du dollar. L'apaisement du conflit au Moyen-Orient, conjugué à un climat de « prise de risque » généralisé sur les marchés boursiers, stimule la demande spéculative, tandis que les inquiétudes liées à la dette dans les principales économies constituent des arguments classiques en faveur de l'achat de métaux précieux.

Cotations du jour des contrats à terme sur métaux précieux. Source : xStation5

Analyse technique : OR (D1)

Les contrats à terme sur l’or ont connu aujourd’hui une cassure haussière au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (MME) à 10 et 30 jours (MME10 en jaune ; MME30 en violet clair), testant la résistance située à la limite supérieure de la récente zone de consolidation, au niveau du retracement de Fibonacci de 23,6 % de la dernière vague baissière (avril-juillet). Toutefois, le contrat continue de s’échanger en dessous du seuil psychologique des 4 200 $ l’once (testé une fois début juillet).

Une clôture au-dessus de ce seuil indiquerait des chances réalistes de passer d’une tendance latérale à une tendance haussière, une cassure au-dessus de l’EMA100 (violet foncé) devenant envisageable si l’optimisme persiste sur les autres classes d’actifs à risque et si la correction du dollar se maintient (USDIDX inversé en bleu).

Source: xStation5

Pourquoi les métaux précieux rebondissent-ils ?

La tentative de mise en place d'une tendance haussière pour l'or et l'argent résulte à la fois d'un affaiblissement du dollar, d'une diminution des risques géopolitiques et d'une forte hausse de la demande institutionnelle et spéculative (comme en témoigne le rebond des volumes observé la semaine dernière sur le graphique 1).

Graphique 1. Volume des transactions sur les contrats à terme sur l'or

Source: CME Group

Apaisement des tensions géopolitiques et révision des perspectives de taux de la Fed : Les espoirs d’un accord entre les États-Unis et l’Iran concernant le détroit d’Ormuz apaisent les craintes inflationnistes et ramènent les anticipations du marché quant aux hausses de taux de la Fed à une seule d’ici la fin de l’année. La baisse des rendements obligataires et la diminution de la propension à un resserrement monétaire à court terme soutiennent directement les métaux précieux, qui ne génèrent pas de rendement.

Les espoirs d’un accord entre les États-Unis et l’Iran concernant le détroit d’Ormuz apaisent les craintes inflationnistes et ramènent les anticipations du marché quant aux hausses de taux de la Fed à une seule d’ici la fin de l’année. La baisse des rendements obligataires et la diminution de la propension à un resserrement monétaire à court terme soutiennent directement les métaux précieux, qui ne génèrent pas de rendement. Afflux de capitaux institutionnels et demande asiatique : le regain de confiance sur les marchés asiatiques apporte un solide soutien aux métaux précieux. Les ETF chinois adossés à l’or ont enregistré 14 jours consécutifs d’afflux de capitaux, mettant fin à une longue série de sorties de capitaux. Le retour aux achats d’or par la Banque de Corée a apporté une impulsion positive supplémentaire.

le regain de confiance sur les marchés asiatiques apporte un solide soutien aux métaux précieux. Les ETF chinois adossés à l’or ont enregistré 14 jours consécutifs d’afflux de capitaux, mettant fin à une longue série de sorties de capitaux. Le retour aux achats d’or par la Banque de Corée a apporté une impulsion positive supplémentaire. Dynamique technique et couverture de positions courtes : Les niveaux de prix actuels ont déclenché une vague de couverture de positions courtes après des mois de baisse liée au conflit. En juillet, l’or a rebondi après avoir atteint son plus bas niveau en 10 mois et a gagné environ 4 % au cours des trois dernières semaines, revenant dans la zone des 4 165 dollars l’once. Un rebond similaire s’est produit pour l’argent.

Principaux arguments en faveur des haussiers :

Quelle est l'ampleur de la remontée de l'appétit pour le risque ?

Les données historiques du graphique 2 mettent en évidence une corrélation négative significative entre les principaux métaux précieux et le dollar américain (l'or et l'argent dans la rangée du bas ; le Bitcoin et le S&P 500 dans celle du haut). La performance de cette semaine (points bleus) témoigne d'un optimisme qui s'accélère clairement. La baisse du dollar marque une pause (l'indice USDIDX se maintient près de son niveau de clôture de vendredi), tandis que l'or et l'argent franchissent leur ligne de tendance à la hausse.

Graphique 2. Comparaison des rendements hebdomadaires d'une sélection d'actifs par rapport au dollar américain.

Source: XTB Research, Yahoo Finance data

La guerre en Iran et les flux de capitaux vers le dollar qui l’ont accompagnée ont temporairement éclipsé le rôle de l’or en tant que valeur refuge classique. Aujourd’hui, l’or et l’argent tentent d’amorcer une nouvelle tendance haussière, portés par un appétit pour le risque en hausse (également observable sur le Bitcoin et les actions).

Toutefois, l’amélioration du sentiment des investisseurs et la demande spéculative ne sont pas les seuls facteurs fondamentaux qui poussent les métaux précieux à la hausse. La semaine dernière, les rendements des bons du Trésor américain à 30 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007, les investisseurs se débarrassant de leurs titres de dette par crainte d’une inflation persistante et d’une réaction trop lente de la Fed. Des inquiétudes similaires sont suscitées par l’implication sans précédent des États-Unis dans des interventions sur le marché des changes visant à soutenir le yen japonais (le Japon détient environ 1 140 milliards de dollars de bons du Trésor américain).

Graphique 3. Rendements des obligations à 10 ans au Japon, en Allemagne et aux États-Unis.

Source: XTB Research, Bloomberg and Macrobond data