Les chiffres de l'emploi ADP aux États-Unis sont inférieurs aux prévisions ! L'EUR/USD poursuit sa hausse 📈

Évolution de l'emploi aux États-Unis selon ADP : chiffre réel 44 000 (prévision 65 000, précédent 98 000, révisé 95 000) Le rapport d'ADP sur l'emploi dans le secteur privé pour le mois de juillet s'est révélé bien inférieur aux estimations, indiquant la plus faible création d'emplois aux États-Unis depuis février, mois marqué par le début de la guerre en Iran. Les secteurs de l’éducation et de la santé restent le pilier du rapport, avec la création de 36 000 nouveaux emplois. À l’inverse, on observe une baisse significative dans les services d’accueil (-11 000), probablement due à la normalisation post-World Cap et à la fin implicite des contrats temporaires. Le commerce et les transports sont également en recul en raison de la hausse des coûts du carburant. Évolution de l’emploi ADP dans certains secteurs liés aux biens. Source: ADP Évolution de l'emploi selon l'ADP dans certains secteurs des services. Source: ADP Réaction de l'EURUSD L'EURUSD a prolongé ses gains enregistrés en début de séance, visant son plus haut niveau depuis deux mois, proche de 1,1560. La faiblesse du dollar est en outre soutenue par les dernières déclarations du président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, qui a indiqué qu'il était temps de commencer à relever progressivement les taux d'intérêt, sans pour autant préconiser de hausses drastiques. M. Kashkari faisait partie des trois membres dissidents qui s'étaient prononcés en faveur d'une hausse de 25 points de base lors de la dernière réunion du FOMC. Son « appel modéré » est en deçà des anticipations précédemment « hawkish » (favorables à un resserrement monétaire) du marché et pourrait donner l'impression que la Fed risque de prendre du retard dans son resserrement monétaire. Source: xStation5

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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