Avant l'ouverture : l'IA alimente le rebond. Le secteur technologique fait un retour en force

📈 Bourse – Wall Street et résultats des entreprises La séance à Wall Street s'est terminée sur une excellente note , le rebond ayant concerné tous les principaux indices américains.

, le rebond ayant concerné tous les principaux indices américains. Le Dow Jones a gagné 1,2 % , tandis que l'indice de référence S&P 500 a progressé d'environ 1,7 % .

, tandis que l'indice de référence . Le grand gagnant et moteur de la croissance a été le Nasdaq, qui a progressé de près de 2,8 % .

. Les indices américains ont été principalement portés par les entreprises technologiques .

. Microsoft a occupé le devant de la scène , après avoir affiché des résultats très solides la veille et clôturé la séance en hausse d’environ 15 % .

, après avoir affiché des résultats très solides la veille et . Micron a gagné 18 % , AMD a progressé de 15 % , tandis que Sandisk a bondi d’environ 25 % .

, , tandis que . Après la clôture du marché, Amazon a publié des résultats très solides : le chiffre d’affaires de l’entreprise a augmenté de 20 % en glissement annuel pour atteindre 200,6 milliards de dollars .

: le chiffre d’affaires de l’entreprise . Le point fort du rapport d’Amazon a été le segment AWS, dont le chiffre d’affaires a augmenté de 37 % en glissement annuel pour atteindre 42,2 milliards de dollars , enregistrant ainsi son taux de croissance le plus rapide depuis 18 trimestres .

, enregistrant ainsi son . L’expansion dynamique de l’activité cloud montre que les investissements massifs d’Amazon dans les infrastructures et l’intelligence artificielle commencent à porter leurs fruits de manière de plus en plus évidente .

. Dans le même temps, le niveau élevé des dépenses d’investissement reste un sujet important pour le marché .

. Le bénéfice par action (BPA) d’Amazon s’est établi à 5,75 dollars , bien que ce résultat ait été largement soutenu par un gain exceptionnel lié à son investissement dans Anthropic .

, bien que ce résultat ait été largement soutenu par . Amazon a annoncé de nouvelles hausses de ses dépenses d’investissement , soulignant l’ampleur des ambitions de l’entreprise en matière de développement d’infrastructures d’IA et de services cloud .

, soulignant l’ampleur des ambitions de l’entreprise en matière de . Après la séance, Apple a également présenté ses résultats , publiant un rapport solide, voire très solide par moments .

, publiant . Le chiffre d’affaires d’Apple a progressé de 16 % en glissement annuel pour atteindre 109,4 milliards de dollars , tandis que le bénéfice par action (BPA) s’est établi à 2,02 dollars .

, tandis que . Les ventes d’iPhone ont été très soutenues, avec une hausse de plus de 20 % en glissement annuel , et le segment des services a établi un nouveau record pour le trimestre clos en juin .

, et le . Bien que les résultats aient clairement dépassé les attentes, le marché n’a pas trouvé d’élément particulièrement marquant dans ce rapport .

. Les investisseurs ont souligné des résultats inférieurs aux prévisions dans le segment des services et un bilan mitigé pour les ventes en Chine .

et . En conséquence, ces bons résultats n’ont pas suffi à maintenir l’optimisme initial, ce qui a entraîné une pression sur l’action Apple en séance prolongée. 🌏 Marchés asiatiques Le rebond qui a suivi les récentes baisses s’est également manifesté sur les marchés asiatiques , où les investisseurs ont réagi à la vague de ventes qui avait précédemment touché les valeurs technologiques et ont accueilli favorablement les bons résultats des géants américains liés à l’intelligence artificielle.

, où les investisseurs ont réagi à la vague de ventes qui avait précédemment touché les valeurs technologiques et ont accueilli favorablement les bons résultats des géants américains liés à l’intelligence artificielle. C’est surtout l’indice sud-coréen KOSPI qui s’est le plus démarqué, avec une hausse d’environ 1,7 % , porté par un rebond marqué du secteur des semi-conducteurs , notamment les actions de Samsung Electronics et SK Hynix .

, porté par , notamment les actions de . Au Japon, le Nikkei 225 a enregistré une forte remontée, progressant de plus de 5 % , soutenu par l’amélioration du sentiment à l’égard du secteur technologique et les gains des entreprises du secteur des semi-conducteurs et liées à l’IA .

, soutenu par et . Les investisseurs se sont principalement concentrés sur les signes indiquant que les dépenses importantes des grandes entreprises américaines dans les infrastructures d’IA commencent à se traduire par des résultats concrets, ce qui a une nouvelle fois stimulé l’appétit pour le risque dans la région. 🏛️ Macroéconomie et banques centrales Le fort rebond de Wall Street ne s’est pas accompagné de données macroéconomiques tout aussi solides, puisque la croissance du PIB américain au deuxième trimestre s’est établie à 1,5 %, bien en deçà des prévisions de 2,1 % .

. Toutefois, les détails du rapport ont mis en évidence la bonne santé persistante des consommateurs américains .

. L’inflation mesurée par l’indice PCE s’est alignée sur les prévisions à 3,4 % .

. Le nombre de demandes initiales d’allocations chômage aux États-Unis a reculé à 197 000 , confirmant la résilience du marché du travail .

, confirmant . Ces données n’ont pas permis de donner une orientation claire au marché — la croissance économique plus faible a été partiellement compensée par une inflation stable et des chiffres solides du marché du travail .

. La Banque du Japon a maintenu ses taux d’intérêt inchangés, comme prévu , à l’issue d’un vote à 8 contre 1 .

, à l’issue d’un . L’absence de changement de politique monétaire n’a surpris personne ; par conséquent, l’attention du marché s’est principalement portée sur la communication de la banque et les perspectives de futures hausses de taux .

. Les données préliminaires ont montré que la production industrielle au Japon a progressé de 1,3 % en glissement mensuel en juin , dépassant nettement les prévisions de 0,7 % , ce qui témoigne d’une amélioration de l’activité du secteur et constitue un signal positif pour l’économie japonaise .

, , ce qui témoigne d’une amélioration de l’activité du secteur et constitue . L’inflation sous-jacente à Tokyo (hors produits frais) s’est établie à 1,9 % en glissement annuel , dépassant les prévisions de 1,7 % .

, dépassant . Ce chiffre supérieur aux prévisions à Tokyo pourrait accentuer la pression sur la Banque du Japon , même si, à lui seul, il ne constituera probablement pas un argument suffisant pour justifier un resserrement monétaire rapide .

, même si, à lui seul, il ne constituera probablement . L’indice PMI manufacturier chinois a chuté à 49,2 points en juillet (en dessous des prévisions de 50,0 points ), signalant une contraction persistante du secteur , des difficultés persistantes liées à la demande intérieure et des incertitudes quant aux perspectives économiques .

(en dessous des ), signalant , des . L’inflation des prix à la production en Australie a fortement surpris à la hausse au deuxième trimestre, signalant un regain des pressions sur les prix — l’indice des prix à la production (IPP) a progressé de 1,3 % en glissement trimestriel (bien au-dessus des prévisions de 0,5 %), tandis qu’en glissement annuel, il s’est accéléré à 3,6 %, contre 3,0 % précédemment. 💱 Devises La paire USD/JPY a poursuivi son rebond, repassant au-dessus du seuil des 160 , récupérant ainsi une partie de ses pertes suite aux précédentes interventions sur le marché des changes menées par les autorités japonaises et à la décision de la Banque du Japon.

, récupérant ainsi une partie de ses pertes suite aux précédentes interventions sur le marché des changes menées par les autorités japonaises et à la décision de la Banque du Japon. Malgré les efforts visant à soutenir le yen et le maintien des taux inchangés par la Banque du Japon, la pression sur la devise japonaise reste forte. 🥇 Matières premières La situation sur le marché des métaux précieux semble quelque peu affaiblie , les actifs restant sous pression .

, les actifs . L'or recule d'environ 0,5 % , s'échangeant en dessous du seuil des 4 100 dollars l'once .

, s'échangeant . L'argent affiche également de légères pertes, en baisse d'environ 0,7 %. 🪙 Cryptomonnaies Le marché des cryptomonnaies ne démarre pas non plus la journée sous les meilleurs auspices .

. Le bitcoin recule d’environ 0,6 % , testant le seuil des 64 000 dollars .

, . L’ethereum oscille autour de 1 900 dollars.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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