Calendrier économique : publication des principaux indices des prix à la consommation (IPC) européens et résultats des géants pétroliers

Les marchés financiers mondiaux affichent une nette amélioration du sentiment et un appétit pour le risque, dans le sillage des solides progressions enregistrées à Wall Street et d’un rebond marqué sur les marchés boursiers asiatiques. Cette tendance a été soutenue par des prévisions optimistes et des résultats solides dans les secteurs de la technologie et des semi-conducteurs. Dans le même temps, les investisseurs restent vigilants face aux risques géopolitiques au Moyen-Orient. Les cours du pétrole s’orientent vers une solide clôture mensuelle, alors que les marchés continuent de suivre de près l’évolution de la situation autour du détroit d’Ormuz. Par ailleurs, les investisseurs analysent activement la décision de la Réserve fédérale de maintenir ses taux d’intérêt inchangés. La séance d’aujourd’hui sera marquée par la publication de données préliminaires clés sur l’inflation (IPC) et le PIB de la zone euro, l’indice PCE de base aux États-Unis, ainsi que les résultats financiers des grandes compagnies pétrolières, notamment ExxonMobil et Chevron. Principales publications de la séance asiatique Japon – Production industrielle (en glissement mensuel) pour juin : La production industrielle a reculé de 1,8 % en glissement mensuel, alors que les prévisions tablaient sur une baisse de 1,2 % et que le chiffre précédent s’établissait à +3,6 %. Japon – Ventes au détail (en glissement annuel) pour juin : Le chiffre s’est établi à 1,7 % en glissement annuel, contre une prévision consensuelle de 2,1 % et un chiffre précédent de 2,8 %. Chine – PMI manufacturier du NBS pour juillet : L’indice s’est établi à 49,4 points, contre des prévisions du marché à 49,3 points et un chiffre précédent de 49,5 points. Chine – PMI non manufacturier du NBS pour juillet : L’indice s’est établi à 50,2 points, contre 50,5 points le mois précédent. Australie – Ventes au détail (en glissement mensuel) pour juin : Les ventes au détail ont progressé de 0,5 % en glissement mensuel, dépassant la prévision consensuelle de 0,2 %, après une hausse de 0,6 % le mois précédent. Fort rebond des marchés boursiers asiatiques : Le Kospi sud-coréen a enregistré de solides gains, tandis que le Nikkei 225 japonais a progressé grâce à un climat de confiance favorable dans le secteur technologique. L’or se stabilise autour de 4 100 USD l’once après la décision de la Réserve fédérale de maintenir ses taux inchangés, tandis que le Brent se maintient autour de 85 USD le baril. Calendrier macroéconomique 08h30 Suisse – Ventes au détail corrigées des variations saisonnières (en glissement annuel) (juin). Consensus : 3,1 %. Chiffre précédent : 3,5 %.

Consensus : 3,1 %. Chiffre précédent : 3,5 %. 08h45 France – Inflation préliminaire de l’IPC (en glissement annuel) (juillet). Consensus : 1,8 %. Chiffre précédent : 1,8 %.

Consensus : 1,8 %. Chiffre précédent : 1,8 %. 08h45 France – Inflation préliminaire de l’IPCH (en glissement annuel) (juillet). Consensus : 2,1 %. Chiffre précédent : 2,0 %.

Consensus : 2,1 %. Chiffre précédent : 2,0 %. 09h30 Pologne – Inflation préliminaire de l'IPC (en glissement annuel) (juillet). Consensus : 3,0 %. Chiffre précédent : 2,5 %.

Consensus : 3,0 %. Chiffre précédent : 2,5 %. 09h55 Allemagne – Taux de chômage corrigé des variations saisonnières (juillet). Consensus : 6,3 %. Chiffre précédent : 6,3 %.

Consensus : 6,3 %. Chiffre précédent : 6,3 %. 11 h 00 Zone euro – Inflation IPCH préliminaire (en glissement annuel) (juillet). Consensus : 2,9 %. Chiffre précédent : 2,8 %.

Consensus : 2,9 %. Chiffre précédent : 2,8 %. 11 h 00 Zone euro – Inflation IPCH sous-jacente préliminaire (en glissement annuel) (juillet). Consensus : 2,4 %. Chiffre précédent : 2,4 %.

Consensus : 2,4 %. Chiffre précédent : 2,4 %. 14h30 Canada – PIB mensuel (mo/mo) (mai). Consensus : 0,2 %. Donnée précédente : 0,5 %.

Consensus : 0,2 %. Donnée précédente : 0,5 %. 15h45 États-Unis – Indice PMI de Chicago (juillet). Consensus : 56,7. Donnée précédente : 56,7.

Consensus : 56,7. Donnée précédente : 56,7. 19h00 États-Unis – Nombre d’appareils de forage pétroliers (hebdomadaire). Consensus : 451. Donnée précédente : 450. Résultats des entreprises (Wall Street / Europe) Avant l’ouverture des marchés : Exxon Mobil Corporation (Wall Street)

Chevron Corporation (Wall Street)

AbbVie Inc. (Wall Street)

Colgate-Palmolive Company (Wall Street)

Enbridge Inc. (Wall Street / Canada)

NatWest Group plc (Europe)

Engie S.A. (Europe) Trois marchés à surveiller EUR/USD – en raison de la série concentrée de publications macroéconomiques clés de la zone euro, notamment l’inflation de l’IPC et les données du PIB, parallèlement à l’indice PCE de base américain.

– en raison de la série concentrée de publications macroéconomiques clés de la zone euro, notamment l’inflation de l’IPC et les données du PIB, parallèlement à l’indice PCE de base américain. Pétrole brut (WTI / Brent) – en raison des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et de la publication aujourd’hui des résultats des grandes compagnies pétrolières, notamment ExxonMobil et Chevron.

– en raison des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et de la publication aujourd’hui des résultats des grandes compagnies pétrolières, notamment ExxonMobil et Chevron. Secteur technologique / Indices boursiers américains (Nasdaq / S&P 500) – alors que les investisseurs évaluent l’orientation du marché à la suite d’une série de publications de résultats des grandes entreprises technologiques et du redressement général du sentiment de risque à l’échelle mondiale.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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