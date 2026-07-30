Résumé quotidien : rebond des actions grâce à une Fed moins « belliciste » et à la reprise des échanges liés à l'IA ; le yen domine le marché des changes ; le pétrole recule (30.07.2026)

📈 Actions et aperçu du marché Wall Street rebondit : les contrats à terme sur les actions américaines ont fortement rebondi, portés par les résultats exceptionnels de Microsoft et Lam Research, ainsi que par une position moins restrictive de la Réserve fédérale. Les contrats à terme sur le S&P 500 (US500) ont progressé de 1,6 %, tandis que ceux sur le Dow Jones (US30) ont gagné 1,1 %. L'attention se tourne désormais vers les résultats d'Amazon, d'Apple et de Chevron après la clôture du marché.

les contrats à terme sur les actions américaines ont fortement rebondi, portés par les résultats exceptionnels de Microsoft et Lam Research, ainsi que par une position moins restrictive de la Réserve fédérale. Les contrats à terme sur le S&P 500 (US500) ont progressé de 1,6 %, tandis que ceux sur le Dow Jones (US30) ont gagné 1,1 %. L'attention se tourne désormais vers les résultats d'Amazon, d'Apple et de Chevron après la clôture du marché. Essor de la technologie et de l'IA : les contrats à terme sur le Nasdaq 100 (US100) ont bondi de 3,4 %, les capitaux s'étant massivement détournés des valeurs de rendement et défensives (Apple, Walmart, Chevron, PepsiCo) au profit des technologies et des semi-conducteurs (gain sectoriel de +5,5 %). L'engouement pour l'IA a été ravivé par les résultats exceptionnels de Microsoft (+17 %, portés par une croissance de 43 % d'Azure) et de Lam Research (+30 % de chiffre d'affaires), ce qui a stimulé l'ensemble de l'écosystème du SaaS et des fabricants de puces.

les contrats à terme sur le Nasdaq 100 (US100) ont bondi de 3,4 %, les capitaux s'étant massivement détournés des valeurs de rendement et défensives (Apple, Walmart, Chevron, PepsiCo) au profit des technologies et des semi-conducteurs (gain sectoriel de +5,5 %). L'engouement pour l'IA a été ravivé par les résultats exceptionnels de Microsoft (+17 %, portés par une croissance de 43 % d'Azure) et de Lam Research (+30 % de chiffre d'affaires), ce qui a stimulé l'ensemble de l'écosystème du SaaS et des fabricants de puces. Reprise européenne : Les marchés européens ont clôturé en nette hausse dans l'ensemble, emmenés par l'IBEX 35 espagnol (SPA35 : +2,0 %), le FTSE MIB italien (ITA40 : +1,9 %), l’AEX néerlandais (+1,65 %), le WIG20 polonais (W20 : +1,2 %), le DAX allemand (DE40 : +1,1 %), le CAC 40 français (FRA40 : +1,1 %) et le FTSE 100 britannique (UK100 : +0,7 %). 📊 Faits marquants macroéconomiques PIB américain : Au deuxième trimestre 2026, la croissance du PIB a ralenti pour s’établir à 1,5 % en rythme annualisé (contre une prévision et un résultat antérieur de 2,1 %), pénalisée par la baisse des exportations, des dépenses publiques et des investissements des entreprises dans un contexte d’incertitude liée à la guerre.

Au deuxième trimestre 2026, la croissance du PIB a ralenti pour s’établir à 1,5 % en rythme annualisé (contre une prévision et un résultat antérieur de 2,1 %), pénalisée par la baisse des exportations, des dépenses publiques et des investissements des entreprises dans un contexte d’incertitude liée à la guerre. PCE américain : La consommation des ménages s’est établie à 0,3 % (contre 0,4 % attendu). L’inflation PCE sous-jacente a légèrement manqué les prévisions mensuelles à 0,1 % en glissement mensuel (contre 0,2 % attendu ; 3,3 % en glissement annuel, conforme aux prévisions), signalant des pressions sur les prix plus modérées à court terme.

La consommation des ménages s’est établie à 0,3 % (contre 0,4 % attendu). L’inflation PCE sous-jacente a légèrement manqué les prévisions mensuelles à 0,1 % en glissement mensuel (contre 0,2 % attendu ; 3,3 % en glissement annuel, conforme aux prévisions), signalant des pressions sur les prix plus modérées à court terme. Chômage dans la zone euro : Le taux de chômage de la zone euro est resté stable à 6,3 % en juin, à l’instar du mois de mai. 🏦 Banques centrales et devises B Banque d’Angleterre (BoE) : B La BoE a maintenu son taux directeur à 3,75 % à l’issue d’un vote plus serré que prévu (6 voix contre 3 ; Pill, Greene et Mann ont voté en faveur d’une hausse de 25 points de base). Le gouverneur Bailey a soutenu cette pause, et le ton légèrement moins belliciste de son message rend incertaine une hausse des taux en septembre. La paire GBP/USD a progressé de 0,8 %.

B La BoE a maintenu son taux directeur à 3,75 % à l’issue d’un vote plus serré que prévu (6 voix contre 3 ; Pill, Greene et Mann ont voté en faveur d’une hausse de 25 points de base). Le gouverneur Bailey a soutenu cette pause, et le ton légèrement moins belliciste de son message rend incertaine une hausse des taux en septembre. La paire GBP/USD a progressé de 0,8 %. Marché des changes (FX) : Le dollar américain a prolongé sa chute amorcée après la réunion du FOMC (USDIDX : -0,9 %). Le yen japonais a surperformé toutes les autres devises du G10 dans un contexte d’intervention présumée des autorités japonaises sur le marché des changes (USDJPY : -2,7 %, EURJPY : -2,1 %). Les devises à risque se sont redressées (AUDUSD : +1,2 %, NZDUSD : +1,6 %), tandis que l’EURUSD a gagné 0,6 % à 1,1530. 🛢️ Matières premières et métaux précieux Énergie : Les cours du pétrole brut ont reculé, les contrats à terme sur le Brent perdant 1,1 % à 87,20 $/baril et ceux sur le WTI reculant de 0,5 % à 84,30 $/baril. Les contrats à terme sur le gaz naturel européen ont chuté de 4,0 %, tandis que le gaz naturel sur le NYMEX a progressé de 0,9 %.

Les cours du pétrole brut ont reculé, les contrats à terme sur le Brent perdant 1,1 % à 87,20 $/baril et ceux sur le WTI reculant de 0,5 % à 84,30 $/baril. Les contrats à terme sur le gaz naturel européen ont chuté de 4,0 %, tandis que le gaz naturel sur le NYMEX a progressé de 0,9 %. Métaux précieux : L’or et l’argent ont rebondi dans le sillage d’un dollar plus faible et de perspectives de baisse des taux d’intérêt. L’or a progressé de 1,0 % à 4 105 $ l’once, tandis que l’argent a gagné 2,05 % à 58,84 $ l’once.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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