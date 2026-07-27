Avant l'ouverture : la chute des cours du pétrole observée ce week-end s'accélère 💥 (27.07.2026)

Les États-Unis et l’Iran ont annoncé une trêve mutuelle dans les attaques militaires après deux semaines de campagne de bombardements américains : Washington a suspendu ses frappes aériennes après que ses conseillers l’ont averti que les cibles et les stocks d’armes s’épuisaient, tandis que Téhéran a déclaré qu’il s’abstiendrait de toute riposte « tant que les États-Unis maintiendraient cette trêve ». Il s’agit du deuxième dégel de ce type depuis juin (le premier protocole d’accord avait échoué au bout d’un mois) ; le détroit d’Ormuz reste de facto fermé (1 à 3 navires par jour contre plusieurs dizaines habituellement) et les parties sont encore loin de parvenir à un accord sur l’enrichissement de l’uranium. Une source supplémentaire de tension réside dans l’attaque par l’Ukraine d’un navire marchand iranien en mer Caspienne, que Téhéran a qualifiée d’« acte hostile » à l’encontre de Kiev.



Sur le plan économique, l’entrée en vigueur vendredi de la nouvelle vague de droits de douane de Trump (de 10 à 12,5 % sur 60 partenaires commerciaux, dont l’UE, la Chine, le Royaume-Uni et le Canada) en vertu de l’article 301 de la loi sur le commerce de 1974 a contourné les restrictions juridiques précédentes suite à l’arrêt rendu en février par la Cour suprême – le marché a réagi avec calme, cette mesure étant attendue, mais les stratèges avertissent qu’il s’agit désormais d’un facteur de risque structurel, et non plus temporaire, pour la croissance mondiale. L’événement clé de cette semaine est la réunion de la Fed (28-29 juillet) présidée par Kevin Warsh : le marché anticipe actuellement une probabilité d’environ 30 à 38 % d’une hausse des taux d’intérêt dès maintenant, malgré des anticipations antérieures de baisses en 2027, ce qui s’explique par le rebond des cours du pétrole et les déclarations bellicistes de certains membres du FOMC.



L’optimisme suscité par l’accalmie du conflit a provoqué de fortes fluctuations sur les marchés : le brut WTI a chuté de plus de 5 % pour s’établir à environ 84,5 dollars le baril, tandis que le Brent a reculé d’environ 4,9 à 5,8 % pour s’établir à environ 87,5 dollars. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont progressé d’environ 0,7 à 0,9 %, ceux sur le Nasdaq 100 jusqu’à 1,2 % et ceux sur le Dow Jones d’environ 0,6 %, rebondissant après deux semaines de pertes (le S&P et le Nasdaq avaient clôturé la semaine précédente en baisse de 0,6 % et 2,1 % respectivement).



Les rendements obligataires américains ont baissé : ceux à 10 ans ont reculé d’environ 4 à 5 points de base à 4,63 %, tandis que ceux à 30 ans ont baissé de 4 points de base à 5,12 %, ce qui, combiné à la baisse des prix de l’énergie, atténue les pressions inflationnistes, même si BMO Capital Markets souligne que les rendements restent proches de la limite supérieure de la fourchette dans un contexte d’inquiétudes quant à une politique restrictive de la Fed.



Les marchés asiatiques ont affiché des réactions mitigées : le Nikkei 225 japonais a reculé de 0,12 %, mais le Topix a progressé de 0,87 % ; le Kospi sud-coréen a gagné 0,44 %, tandis que le Kosdaq a progressé jusqu’à 1,71 %. L'indice australien ASX 200 a bondi de 1,17 %, le Hang Seng a gagné 0,81 % et l'indice chinois CSI 300 a progressé de 0,25 %.



Les bénéfices industriels chinois du mois de juin ont progressé de 15,1 % en glissement annuel, marquant un deuxième mois consécutif de ralentissement après une hausse de 21,1 % en mai ; pour l’ensemble du premier semestre, les bénéfices ont augmenté de 18,7 %, contre 18,8 % pour la période janvier-mai, ce qui témoigne toujours d’une forte expansion tirée par l’intelligence artificielle et la fabrication de puces électroniques.



Le dollar américain s’est affaibli dans un contexte d’appétit pour le risque en hausse : l’indice du dollar a reculé de 0,28 %, l’euro a gagné du terrain (l’EUR a dominé les devises du G10), tandis que la livre sterling et d’autres devises sensibles au risque se sont également appréciées face au dollar. Les paires USD/JPY et USD/CNH sont restées pratiquement inchangées, ce qui indique que l’évolution du dollar a été principalement déterminée par l’appétit pour le risque plutôt que par une modification des anticipations de taux d’intérêt.



L’or a enregistré une hausse significative (+1 %, à environ 4 090–4 110 USD l’once), soutenu par des informations faisant état d’une reprise des achats chinois (les importations d’or en Chine ont atteint 173 tonnes en juin, leur plus haut niveau depuis deux ans) et par l’espoir d’une désescalade – bien que l’incertitude entourant la décision de la Fed cette semaine limite la poursuite de la hausse. L’argent a connu une hausse encore plus marquée (+2,31 %), tandis que le gaz naturel a reculé de 2,83 % dans le sillage de la chute des cours du pétrole.



Du côté des entreprises, l’événement le plus marquant est l’entrée en bourse du fabricant chinois de mémoires CXMT sur le STAR Market de Shanghai : son action a bondi de plus de 500 % (entre 470 % et 531 % selon les sources), faisant de la société la plus valorisée de Chine continentale avec une capitalisation boursière d’environ 3 500 milliards de yuans, après avoir levé 8,6 milliards de dollars lors de son introduction en bourse. Par ailleurs, Nvidia négocie actuellement un contrat colossal d’approvisionnement en mémoire avec SK Hynix (d’une valeur pouvant atteindre 500 milliards de dollars), ce qui pourrait apaiser les craintes de pénurie sur le marché de l’IA ; l’entreprise est également en pourparlers pour apporter un soutien financier d’environ 250 milliards de dollars à OpenAI dans le cadre d’un projet de centre de données.



Les cryptomonnaies ont également profité du climat général d’appétit pour le risque : le Bitcoin a progressé de 0,79 % pour s’établir entre 65 200 et 65 400 dollars américains, même si cette hausse est nettement plus modeste que celle observée pour les métaux précieux ou les indices boursiers.



La séance de négociation d’aujourd’hui en Europe sera centrée sur l’indice Ifo allemand (prévision : 86,1, contre 85,6 précédemment) et, cet après-midi, sur les données américaines concernant les commandes de biens durables et l’indice de la Fed de Dallas. La question clé reste celle de la pérennité de l’accalmie dans le conflit entre l’Iran et les États-Unis, le marché anticipant un scénario optimiste alors même que la situation dans le détroit d’Ormuz et en mer Rouge n’a pas réellement changé. En arrière-plan, les investisseurs attendent la décision de la Fed prévue mercredi ainsi qu’une série de résultats de quatre entreprises du groupe Mag7.

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