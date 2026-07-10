Le cours du brut Brent se stabilise à 76,57 dollars le baril malgré un trafic maritime réduit dans le détroit d'Ormuz.

L' action SK Hynix lève 26,5 milliards de dollars pour ses débuts au Nasdaq via des certificats de dépôt.

40 milliards de wons, soit 26,5 milliards de dollars. L'action SK Hynix signe aujourd'hui une introduction en bourse historique sur le marché américain. Cette opération relance l'ensemble du secteur de l'intelligence artificielle sur le Nasdaq, pendant que le cours du yen profite des nouvelles orientations du gouvernement japonais. Les investisseurs positionnés sur les actions asiatiques observent également un net rebond des indices régionaux.

L'action SK Hynix donne le rythme, l'Asie suit la cadence

Le secteur des semi-conducteurs s'envole au Nasdaq

L'action SK Hynix entre sur le Nasdaq ce vendredi au prix de 149 dollars par certificat de dépôt (ADR). L'entreprise sud-coréenne lève ainsi 26,5 milliards de dollars, confirmant l'appétit du marché pour les infrastructures d'intelligence artificielle. Cette opération permet à l'entreprise de se négocier à 4,8 fois ses bénéfices anticipés, contre une médiane sectorielle de 29,84 fois.

Cet événement a porté les indices américains en séance à Wall Street ce jeudi. L'indice technologique américain a gagné 1,3%, le S&P 500 s'est apprécié de 0,8%, et le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,3%. Selon les futures avant ouverture ce vendredi, les contrats américains affichent un léger repli de 0,1% pour le S&P et le Nasdaq, tandis que le Dow reste à l'équilibre.

Au-delà de l'action SK Hynix, les opérateurs surveillent la publication des résultats trimestriels de Delta Air Lines prévue ce vendredi matin. Cette annonce testera la santé du secteur aérien américain après une période estivale dense. L'engouement autour des puces profite également aux autres acteurs technologiques mondiaux.

Les marchés asiatiques portés par l'intelligence artificielle

La dynamique s'est rapidement propagée aux places boursières asiatiques ce vendredi matin. L'indice Kospi a bondi de plus de 4%, soutenu par la progression de 5,9% du Kosdaq. Au Japon, le Nikkei 225 a gagné entre 1,5% et 2%, tandis que le Topix s'est octroyé jusqu'à 0,75%.

Les actions chinoises affichent également des progressions, avec une hausse comprise entre 0,45% et 1,86% pour le Hang Seng. L'indice CSI 300 progresse de 0,33% à 0,4%. La banque américaine Morgan Stanley note que la Chine et Hong Kong surperforment nettement les autres marchés régionaux depuis quelques séances.

Malgré ce rebond de fin de semaine, le KOSPI coréen se dirige vers une troisième semaine consécutive de pertes. Les entreprises du secteur des semi-conducteurs ont mené la hausse, SoftBank Group gagnant plus de 11% et Samsung Electronics s'adjugeant 4,3%. L'attention reste focalisée sur l'impact de l'action SK Hynix sur l'ensemble du marché technologique asiatique.

Le Japon ajuste sa stratégie, les devises réagissent

Le cours du yen s'apprécie face aux annonces du gouvernement

L'indice des prix à la production au Japon a progressé de 7,1% en glissement annuel en juin. Ce chiffre dépasse les attentes fixées à 6,8% et marque une accélération par rapport aux 6,3% enregistrés en mai. Ces données maintiennent la Banque du Japon sur la voie de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

La ministre des Finances, Satsuki Katayama, a annoncé des mesures pour inciter le fonds de pension GPIF à investir davantage dans les actifs financiers nationaux. Cette déclaration dissipe les craintes concernant l'indépendance de la banque centrale après la récente vente massive d'obligations d'État japonaises. De son côté, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans se maintient à 4,541%.

Suite à ces propos, le cours du yen s'est nettement raffermi. Le rééquilibrage du fonds GPIF, qui détient actuellement 50% de ses actifs à l'étranger, pourrait offrir un soutien plus durable à la devise que de simples interventions sur le marché des changes. Pendant ce temps, le zloty polonais atteint son niveau le plus bas depuis un an face à l'euro et au dollar.

L'or noir se stabilise au milieu des tensions géopolitiques

Les relations entre les États-Unis et l'Iran monopolisent l'attention, bien que les marchés considèrent la situation comme contrôlée. Des pourparlers techniques se poursuivent avec Téhéran, après que le président américain a annulé un cessez-le-feu avant de confirmer une prise de contact iranienne. Le trafic des pétroliers dans le détroit d'Ormuz a chuté à 13 navires par jour, contre une moyenne de 33 la semaine précédente.

Le cours du pétrole brut Brent s'échange dans une fourchette étroite entre 76,40 et 76,57 dollars le baril, tandis que le WTI cote entre 72,22 et 72,34 dollars. La banque américaine Citi maintient sa prévision à 75 dollars pour le Brent au troisième trimestre, anticipant un accord bilatéral. Sur le marché des métaux, l'or recule de 0,21% à 4 114 dollars l'once, et l'argent progresse de 0,58% à 60,24 dollars.

Dans ce climat d'attentisme, le marché des cryptomonnaies reste bien orienté. Le cours du bitcoin progresse de 1,14% pour se négocier entre 63 851 et 64 041 dollars. Les investisseurs ont désormais les yeux tournés vers les débuts de l'action SK Hynix et l'évolution des flux de capitaux japonais pour guider la séance européenne.

Source: xStation

❓ FAQ

Quels facteurs influencent actuellement le cours de l'action SK Hynix ? L'action SK Hynix est principalement portée par la forte demande en infrastructures pour l'intelligence artificielle et la levée de 26,5 milliards de dollars lors de son entrée sur le marché américain. L'engouement global pour le secteur des semi-conducteurs soutient directement sa valorisation.

Pourquoi le cours du yen rebondit-il face au dollar ? Le cours du yen s'apprécie suite aux déclarations du ministre japonais des Finances. Le gouvernement souhaite que le fonds de pension national (GPIF) investisse massivement dans des actifs japonais, ce qui entraînerait un flux de capitaux structurel favorable à la monnaie locale.

Comment le contexte géopolitique pèse-t-il sur le cours du pétrole ? Les tensions dans le détroit d'Ormuz réduisent le trafic de navires marchands de 33 à 13 pétroliers par jour. Toutefois, les marchés anticipent une poursuite des négociations diplomatiques avec l'Iran, ce qui permet au cours du pétrole brut de se stabiliser autour de 76 dollars le baril sans accélération haussière immédiate.