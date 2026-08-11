⬆️Le pétrole repasse au-dessus des 88 dollars

La volatilité sur le marché pétrolier est assez élevée lors de la séance d'aujourd'hui, ce qui s'explique par l'apparition constante de nouvelles informations contradictoires. Les cours du Brent sont revenus aux alentours de 88 dollars le baril, et la perspective d’une hausse vers les 100 dollars devient de plus en plus réelle, compte tenu des fondamentaux tendus et du test du seuil des 90 dollars effectué aujourd’hui. Des informations diplomatiques contradictoires, de nouveaux actes d’agression au Moyen-Orient et des goulets d’étranglement logistiques en Europe alimentent à nouveau la volatilité, même s’il est clair que, fondamentalement, personne ne souhaite une escalade définitive de la situation à partir du point où nous en sommes actuellement. Impasse diplomatique autour du détroit d’Ormuz Malgré les déclarations optimistes du ministère pakistanais des Affaires étrangères concernant un accord prétendument imminent, la situation autour de ce goulet d’étranglement stratégique se durcit. Donald Trump a exigé de Téhéran une compensation pour des décennies de conflit. En réponse, les conseillers du Guide suprême iranien ont déclaré que le détroit d’Ormuz resterait fermé jusqu’à ce que les États-Unis lèvent le blocus maritime, débloquent les avoirs et mettent fin aux actions militaires dans la région. Quelles en sont les conséquences ? Au cours des dix premiers jours du mois d’août, pas un seul superpétrolier VLCC n’a quitté le port iranien de Kharg. Il convient également de mentionner que des informations parues dans les médias indiquent que l’Iran aurait laissé entendre qu’il pourrait attendre jusqu’en 2029 pour entamer des négociations visant à rouvrir le détroit d’Ormuz, soit jusqu’à la fin du mandat de Donald Trump. Intensification des combats et paralysie logistique Les bombardements des infrastructures et des voies commerciales font de plus en plus de victimes : Yémen et mer Rouge : les Houthis ont paralysé la raffinerie d’Aramco à Jazan (400 000 b/j), la rendant hors service jusqu’en septembre, et ont frappé d’autres navires marchands, causant des pertes humaines parmi les équipages des pétroliers.

les Houthis ont paralysé la raffinerie d’Aramco à Jazan (400 000 b/j), la rendant hors service jusqu’en septembre, et ont frappé d’autres navires marchands, causant des pertes humaines parmi les équipages des pétroliers. Libye et paralysie des raffineries : La NOC libyenne a invoqué la force majeure après une attaque de drone contre la raffinerie de Zawiya. Baisse des stocks en Asie et réaction de l’OPEP Malgré les blocus, la production de l’OPEP a augmenté en juillet de 1,17 million de barils par jour pour atteindre 19,9 millions de barils par jour (principalement grâce à l’Irak et au Koweït). Dans le même temps, les stocks de pétrole de la province chinoise du Shandong ont diminué de pas moins de 35 millions de barils en juillet (soit une baisse de 1,1 million de barils par jour). Les raffineries indépendantes chinoises (« teapots ») se préparent à effectuer des achats massifs de brut en provenance d’Iran et de Russie dès que les voies d’approvisionnement seront dégagées. Les cours du pétrole poursuivent actuellement leur tendance haussière, même si l'on a également observé une tentative de baisse au cours de la journée. Une clôture au-dessus ou en dessous du niveau de retracement de 61,8 % de l'ensemble de la récente impulsion haussière liée à la guerre pourrait donner de l'élan au mouvement lors des prochaines séances. Source : xStation5





Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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