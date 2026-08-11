Résumé quotidien : Le pétrole en hausse en raison des incertitudes ; le marché attend les chiffres de l'inflation

🌍 Macroéconomie et politique monétaire Le directeur de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee , a souligné que l’inflation restait actuellement le principal défi pour l’économie américaine. Il a toutefois noté que la situation stable des consommateurs devrait protéger le marché d’un ralentissement plus marqué, même s’il a qualifié le marché du travail lui-même de stable mais loin d’être très bon.

, a souligné que l’inflation restait actuellement le principal défi pour l’économie américaine. Il a toutefois noté que la situation stable des consommateurs devrait protéger le marché d’un ralentissement plus marqué, même s’il a qualifié le marché du travail lui-même de stable mais loin d’être très bon. Les ventes de logements existants aux États-Unis ont atteint en juillet 4,06 millions en rythme annualisé, soit un chiffre légèrement supérieur aux 4,05 millions attendus. Bien qu’elles aient dépassé les prévisions, le marché immobilier reste atone en raison des taux d’intérêt élevés sur les prêts immobiliers, et les prix ont augmenté de 2,0 % en glissement annuel.

en rythme annualisé, soit un chiffre légèrement supérieur aux 4,05 millions attendus. Bien qu’elles aient dépassé les prévisions, le marché immobilier reste atone en raison des taux d’intérêt élevés sur les prêts immobiliers, et les prix ont augmenté de en glissement annuel. Les représentants commerciaux des États-Unis et du Canada sont en train de finaliser les détails d’un éventuel accord économique qu’ils prévoient de présenter la semaine prochaine. Cette initiative vise à préserver les relations commerciales face à d'éventuels changements politiques après l'élection présidentielle.

L'agence de notation Fitch Ratings a averti que la compétitivité économique croissante de la Chine constituait un défi de plus en plus important pour la croissance économique de l'Union européenne.

a averti que la compétitivité économique croissante de la Chine constituait un défi de plus en plus important pour la croissance économique de l'Union européenne. La banque centrale australienne (RBA) a décidé de maintenir ses taux d'intérêt à leur niveau actuel, ce qui correspond aux attentes du marché. Les investisseurs australiens se concentrent désormais sur les impulsions mondiales, dans l'attente des données clés sur l'inflation aux États-Unis.

Après 19 h, le rendement des obligations américaines à 10 ans s’établit à 4,68 %, celui des obligations allemandes à 10 ans atteint 3,16 % et celui des titres de dette britanniques s’élève à 4,96 %. Il convient de noter que, malgré la faiblesse des données du marché du travail américain et les prévisions de baisse de l’inflation, les rendements aux États-Unis restent élevés, ce qui ne justifie pas les cours élevés de l’or. 📈 Bourse et résultats des entreprises Les marchés boursiers européens ont terminé la journée sur une note mitigée, mais le DAX allemand et l’ Ibex espagnol ont réussi à atteindre de nouveaux records historiques. L’indice allemand a gagné 0,26 % , clôturant à 26 391,43 points, tandis que l’indice de référence espagnol a progressé de 0,20 % , soutenu par une solide saison des résultats d’entreprises et par l’espoir d’une désescalade du conflit au Moyen-Orient. Du côté des contrats à terme, le DE40 progresse actuellement de 0,14 % et le SPA35 de 0,32 %

allemand et l’ espagnol ont réussi à atteindre de nouveaux records historiques. L’indice allemand a gagné , clôturant à 26 391,43 points, tandis que l’indice de référence espagnol a progressé de , soutenu par une solide saison des résultats d’entreprises et par l’espoir d’une désescalade du conflit au Moyen-Orient. Du côté des contrats à terme, le DE40 progresse actuellement de 0,14 % et le SPA35 de 0,32 % La saison des résultats trimestriels à Wall Street touche à sa fin, et l’attention des investisseurs se concentre sur la capacité des gains actuels à maintenir leur élan. Les surprises positives concernant les résultats des entreprises technologiques ont amélioré le sentiment, mais les valorisations élevées incitent les marchés à la prudence avant la publication des données sur l’inflation (IPC).

Le géant américain Nvidia prévoit de lancer un programme de financement visant à soutenir la prochaine vague de développement de l’intelligence artificielle à Wall Street. L’entreprise cherche à lever des capitaux pour le développement d’infrastructures matérielles, dans le but de renforcer sa position dominante sur le marché. Par ailleurs, l’entreprise travaille sur un nouveau modèle Nemotron 4 doté d’un trillion de paramètres, qui devrait concurrencer directement les solutions d’OpenAI.

prévoit de lancer un programme de financement visant à soutenir la prochaine vague de développement de l’intelligence artificielle à Wall Street. L’entreprise cherche à lever des capitaux pour le développement d’infrastructures matérielles, dans le but de renforcer sa position dominante sur le marché. Par ailleurs, l’entreprise travaille sur un nouveau modèle doté d’un trillion de paramètres, qui devrait concurrencer directement les solutions d’OpenAI. Intel a annoncé son intention d’allouer 20 milliards de dollars à des investissements destinés à permettre à l’entreprise de retrouver sa position de leader technologique. Parallèlement, des informations ont circulé sur le marché selon lesquelles environ 33 % des ordres des investisseurs lors de la récente offre publique n’ont reçu aucune attribution d’actions.

a annoncé son intention d’allouer à des investissements destinés à permettre à l’entreprise de retrouver sa position de leader technologique. Parallèlement, des informations ont circulé sur le marché selon lesquelles environ des ordres des investisseurs lors de la récente offre publique n’ont reçu aucune attribution d’actions. Le secteur des fabricants de vêtements de sport a subi une forte pression après les résultats financiers décevants de la marque On Holding au deuxième trimestre, qui a également décidé de revoir à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel. Cela s’est traduit par une baisse des valorisations d’autres géants du secteur, tels que Nike , Puma et Adidas .

au deuxième trimestre, qui a également décidé de revoir à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel. Cela s’est traduit par une baisse des valorisations d’autres géants du secteur, tels que , et . SpaceXAI a annoncé le lancement de la version bêta de son logiciel Grok Bot , conçu pour fonctionner comme une équipe d’assistants virtuels effectuant des tâches professionnelles. Cet outil est désormais accessible aux abonnés à l’offre premium sur ordinateur et sur mobile.

a annoncé le lancement de la version bêta de son logiciel , conçu pour fonctionner comme une équipe d’assistants virtuels effectuant des tâches professionnelles. Cet outil est désormais accessible aux abonnés à l’offre premium sur ordinateur et sur mobile. Anthropic a finalisé un accord de 9,1 milliards de dollars avec Riot Platforms , une société spécialisée dans le minage de bitcoins qui a récemment mis ses centres de données à disposition pour des calculs d’IA.

a finalisé un accord de avec , une société spécialisée dans le minage de bitcoins qui a récemment mis ses centres de données à disposition pour des calculs d’IA. Le calendrier des publications des prochains jours comprend les rapports financiers de géants européens tels que E.On , ABN Amro , Hannover Re et Sampo .

, , et . Après 19 h, le contrat à terme sur l'indice S&P 500 recule de 0,31 % , tandis que le Nasdaq 100 perd 0,54 % et que le Dow Jones est en baisse de 0,12 % .

, tandis que le Nasdaq 100 perd et que le Dow Jones est en baisse de . Dans le même temps, l'action Nvidia recule de 0,14 %, tandis que le titre TSMC progresse de 0,49 %. 💱 Marchés des devises Le dollar américain évolue dans une zone de consolidation, et les investisseurs s’abstiennent de mouvements plus importants dans l’attente de la publication des données sur l’inflation IPC . Ce chiffre constituera un facteur clé pour la Réserve fédérale lors de ses décisions concernant une éventuelle modification des taux d’intérêt en septembre. L’inflation devrait reculer légèrement mais rester nettement au-dessus de l’objectif.

. Ce chiffre constituera un facteur clé pour la Réserve fédérale lors de ses décisions concernant une éventuelle modification des taux d’intérêt en septembre. L’inflation devrait reculer légèrement mais rester nettement au-dessus de l’objectif. Le yen japonais affiche à nouveau une faiblesse face aux principales devises, ce qui indique que les précédentes interventions monétaires du gouvernement n’ont eu qu’un impact à court terme sur le marché. Les investisseurs attendent de plus en plus de la Banque du Japon qu’elle prenne des mesures décisives et procède à des hausses de taux.

japonais affiche à nouveau une faiblesse face aux principales devises, ce qui indique que les précédentes interventions monétaires du gouvernement n’ont eu qu’un impact à court terme sur le marché. Les investisseurs attendent de plus en plus de la Banque du Japon qu’elle prenne des mesures décisives et procède à des hausses de taux. Le real brésilien a été la devise des marchés émergents la plus faible, perdant près de 1 % face au dollar. L’affaiblissement de la devise résulte d’un risque politique croissant et de sondages préélectoraux favorables au président Lula, qui ont éclipsé les déclarations bellicistes de la banque centrale locale soulignant la nécessité de maintenir une politique monétaire restrictive.

face au dollar. L’affaiblissement de la devise résulte d’un risque politique croissant et de sondages préélectoraux favorables au président Lula, qui ont éclipsé les déclarations bellicistes de la banque centrale locale soulignant la nécessité de maintenir une politique monétaire restrictive. La paire de devises AUDUSD a retenu l’attention en tant qu’opération du jour, réagissant au maintien des taux d’intérêt par la RBA et au climat mondial lié au risque géopolitique.

a retenu l’attention en tant qu’opération du jour, réagissant au maintien des taux d’intérêt par la RBA et au climat mondial lié au risque géopolitique. À 19 h, l’indice du dollar progressait de 0,06 % 🛢️ Matières premières Les cours du pétrole ont été marqués par une énorme volatilité au cours de la séance, revenant près du niveau de 88 $ le baril de Brent. Les gains initiaux ont été temporairement effacés après des communiqués optimistes du Pakistan concernant un éventuel accord entre les États-Unis et l’Iran, mais les marchés sont rapidement revenus à la hausse suite à la rhétorique ferme de Téhéran concernant le maintien du blocus du détroit d’Ormuz. De plus, les tensions sont exacerbées par les déclarations de représentants de l’armée iranienne et les informations faisant état d’incidents dans d’autres régions de production. En fin de compte, les investisseurs font preuve d’une grande retenue, sachant que chaque nouvelle déclaration diplomatique peut modifier radicalement l’équilibre des forces sur les graphiques.

le baril de Brent. Les gains initiaux ont été temporairement effacés après des communiqués optimistes du Pakistan concernant un éventuel accord entre les États-Unis et l’Iran, mais les marchés sont rapidement revenus à la hausse suite à la rhétorique ferme de Téhéran concernant le maintien du blocus du détroit d’Ormuz. De plus, les tensions sont exacerbées par les déclarations de représentants de l’armée iranienne et les informations faisant état d’incidents dans d’autres régions de production. En fin de compte, les investisseurs font preuve d’une grande retenue, sachant que chaque nouvelle déclaration diplomatique peut modifier radicalement l’équilibre des forces sur les graphiques. Le Corps des gardiens de la révolution islamique ( IRGC ) a menacé de mettre en danger l’infrastructure mondiale d’Internet, les centrales électriques et des milliers de kilomètres de gazoducs et d’oléoducs en cas d’agression de la part des États-Unis. Dans le même temps, des représentants iraniens ont souligné que d’éventuelles négociations avec Oman concernant la navigation étaient indépendantes de la question de la fermeture totale de ce détroit stratégique.

) a menacé de mettre en danger l’infrastructure mondiale d’Internet, les centrales électriques et des milliers de kilomètres de gazoducs et d’oléoducs en cas d’agression de la part des États-Unis. Dans le même temps, des représentants iraniens ont souligné que d’éventuelles négociations avec Oman concernant la navigation étaient indépendantes de la question de la fermeture totale de ce détroit stratégique. L’agence gouvernementale américaine EIA a publié le rapport STEO, dans lequel elle a revu à la hausse ses prévisions concernant la production américaine de pétrole en 2026 à 13,8 millions de barils par jour et celle de gaz naturel pour 2027 à 116 milliards de pieds cubes par jour. L’agence prévoit également que les perturbations des exportations de pétrole en provenance du Moyen-Orient, à hauteur d’environ 600 000 barils par jour, dureront au moins jusqu’à la fin de 2027.

a publié le rapport STEO, dans lequel elle a revu à la hausse ses prévisions concernant la production américaine de pétrole en 2026 à de barils par jour et celle de gaz naturel pour 2027 à de pieds cubes par jour. L’agence prévoit également que les perturbations des exportations de pétrole en provenance du Moyen-Orient, à hauteur d’environ barils par jour, dureront au moins jusqu’à la fin de 2027. Les cours du cacao ont chuté aujourd’hui de pas moins de 6 % après l’annonce d’une amélioration des perspectives de production et des exportations du Ghana, ce qui a apaisé les craintes concernant un déficit mondial de cette matière première.

après l’annonce d’une amélioration des perspectives de production et des exportations du Ghana, ce qui a apaisé les craintes concernant un déficit mondial de cette matière première. En Libye, une attaque de drone a visé un réservoir de gazole à la raffinerie de Zawiya , ce qui constitue une source supplémentaire de tension sur le marché des carburants.

, ce qui constitue une source supplémentaire de tension sur le marché des carburants. Le Chili a revu à la baisse ses prévisions de production de cuivre pour la deuxième fois consécutive en raison de problèmes opérationnels et géologiques persistants dans les principales mines du pays.

Après 19 h, l’or perd 0,15 %, l’argent perd 1,23 %, tandis que le pétrole brut WTI gagne 1,02 %, le Brent progresse de 0,95 %, le gaz naturel recule de 0,69 %, le cuivre progresse de 0,08 % et le maïs recule de 0,31 % 🪙 Cryptomonnaies Les marchés des cryptomonnaies ont enregistré des baisses mardi, et le leader du marché, le Bitcoin , a subi une correction sous le seuil des 64 000 dollars en raison d’une détérioration générale du sentiment des investisseurs à l’approche de la publication des données sur l’inflation aux États-Unis.

, a subi une correction sous le seuil des 64 000 dollars en raison d’une détérioration générale du sentiment des investisseurs à l’approche de la publication des données sur l’inflation aux États-Unis. Après 19 h, le Bitcoin perd 0,79 %, soit une baisse de 0,79 % sur l’ensemble de la semaine, tandis que l’Ethereum perd 0,60 %, soit une baisse de 0,60 % sur la semaine.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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