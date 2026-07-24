Avant l'ouverture : Le marché va-t-il rebondir après la chute de jeudi❓

Géopolitique : l’escalade au Moyen-Orient alimente les risques. L’Iran a rejeté une proposition de cessez-le-feu avancée par le Premier ministre irakien, avertissant qu’une frappe américaine sur Téhéran entraînerait des attaques contre Tel-Aviv et la fermeture du détroit de Bab al-Mandeb par les Houthis. Le Centcom américain a déjà confirmé la 13e nuit consécutive de frappes aériennes contre des cibles militaires iraniennes, tandis que le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a estimé à 37,5 milliards de dollars le coût d’une guerre avec l’Iran pour les États-Unis. Par ailleurs, les Houthis ont attaqué deux pétroliers saoudiens en mer Rouge, créant ainsi un deuxième point d’étranglement critique pour les voies d’approvisionnement, en plus du détroit d’Ormuz.

Commerce : Trump lance une nouvelle vague de droits de douane contre 60 partenaires commerciaux. À compter de vendredi, l’administration Trump a imposé des droits de douane de 10 à 12,5 % à 60 économies sous prétexte d’efforts insuffisants pour lutter contre le travail forcé, remplaçant ainsi le droit de douane mondial de 10 % prévu par la section 122 qui arrivait à expiration. Cette décision a suscité des critiques de la part des partenaires commerciaux : le Brésil a qualifié ces droits de douane d’« arbitraires », l’Australie d’« injustifiés » et le Japon de « regrettables » ; toutefois, aucun de ces pays n’a annoncé de mesures de rétorsion.

Réaction des marchés américains : vague de ventes provoquée par le pétrole et la technologie. Wall Street a clôturé la séance de jeudi en forte baisse : le Dow Jones a chuté de plus de 500 points (environ 1 %), enregistrant ainsi sa cinquième journée de baisse sur six, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont connu leur pire journée depuis le 23 juin, perdant respectivement 1,2 % et 2,2 %. Le marché a été plombé par la performance de Tesla (-15 %, sa pire séance depuis mars 2025) et d’Alphabet (-7 %, sa plus forte baisse depuis mai 2025) à la suite d’une révision à la hausse de leurs prévisions de dépenses d’investissement dans l’IA, qui ont ensemble fait perdre environ 500 milliards de dollars à la capitalisation boursière. Les contrats à terme affichent des résultats mitigés ce vendredi : le S&P 500 recule de 0,13 %, le Nasdaq-100 de 0,44 % et le Dow Jones reste stable.

Asie : une séance dans le rouge sur l’ensemble des marchés, avec une suspension des échanges en Corée du Sud. Le Nikkei 225 a reculé d’environ 2,7 à 2,8 %, le Topix de 1 %, et le Kospi a plongé de plus de 5 %, ce qui a entraîné le déclenchement du mécanisme « sidecar » de la Bourse coréenne (KOSPI et KOSDAQ), qui a temporairement suspendu le trading algorithmique. Le Hang Seng a perdu 1,33 %, le CSI 300 1,4 % et l’ASX 200 0,95 %, le tout dans un contexte de hausse des cours du pétrole, de tensions au Moyen-Orient et des nouveaux droits de douane imposés par Trump. Le secteur technologique de la région a subi des pressions supplémentaires en raison des baisses enregistrées par SK Hynix (-3,5 % après avoir atteint sa limite de conversion des ADR), Samsung (-4 %) et SoftBank (-7,5 %).

Devises : le yen à son plus bas niveau depuis 40 ans, le dollar stable. L’inflation de l’IPC de base au Japon a atteint 1,6 % en glissement annuel en juin (conformément aux attentes), sa première hausse depuis mars, sous l’effet de la hausse des cours du pétrole, tandis que le yen reste proche de ses plus bas niveaux depuis plusieurs années face au dollar (163,7–163,8). Le Trésor américain fait pression sur la Banque du Japon pour qu’elle accélère ses hausses de taux, tandis que le ministre japonais des Finances, M. Katayama, s’est dit prêt à intervenir de manière décisive sur le marché des changes. Sur le front des taux de change, les fluctuations matinales sont modestes : EUR/USD +0,17 %, GBP/USD +0,18 %, USD/JPY -0,01 %, USD/PLN -0,24 %, EUR/PLN -0,02 %.

Matières premières : le pétrole dépasse les 100 dollars, les rendements en hausse. Le Brent a franchi la barre psychologique des 100 dollars le baril pour la première fois depuis mai, gagnant environ 7 % jeudi pour atteindre 100,69 dollars, avant de corriger légèrement vendredi matin (-2,14 % sur le contrat WTI selon le tableau des cours) en réaction à l’attaque des Houthis contre des pétroliers saoudiens. Le rendement des obligations américaines à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis janvier 2025 (4,705 %), et les analystes soulignent que le marché est entré dans cette escalade «mal positionné», ce qui amplifie la réaction des cours à toute nouvelle négative liée à l’offre. L’or reste stable près du niveau de soutien de 4 040 $ (-0,05 % dans le tableau), tandis que l’argent progresse de 1,14 %.

Entreprises : Volkswagen revoit ses prévisions à la baisse, tandis qu’Intel et Oracle publient des résultats supérieurs aux attentes. Volkswagen a annoncé une baisse de son résultat d’exploitation de près de 10 % en glissement annuel, à 3,5 milliards d’euros (en deçà de l’estimation consensuelle de 4,3 milliards d’euros) et, pour la première fois, prévoit une baisse de son chiffre d’affaires pouvant atteindre 3 % en 2026, peu après avoir confirmé son intention de supprimer jusqu’à 100 000 emplois. En revanche, Intel a enregistré sa plus forte croissance de chiffre d’affaires depuis 15 ans (25 % en glissement annuel, à 16,1 milliards de dollars ; son action a progressé de 9 % après la clôture), tandis qu’Oracle a gagné 3 % après avoir signé un contrat de logiciels de 10 ans avec le Pentagone d’une valeur pouvant atteindre 7 milliards de dollars. SAP progresse de 3 % dans les échanges avant l’ouverture, après une hausse de 27 % en glissement annuel de son carnet de commandes dans le cloud, à 22,9 milliards d’euros, malgré une révision à la baisse de ses prévisions de bénéfices pour 2026 en raison des coûts liés à l’acquisition de données pour l’IA.

Les cryptomonnaies et la séance de négociation d’aujourd’hui. Le bitcoin est en légère hausse (+0,85 %) malgré un sentiment général d’aversion au risque sur les marchés. L’ouverture des marchés européens s’annonce mitigée : le FTSE 100 devrait ouvrir en légère baisse (-0,17 %), tandis que le DAX et le CAC 40 devraient progresser (respectivement de +0,19 % et +0,22 %). Les thèmes clés de la journée resteront l’évolution de la situation en Iran, les cours du pétrole supérieurs à 100 dollars et les nouvelles réactions des marchés à la nouvelle vague de droits de douane imposée par Trump.