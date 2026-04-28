Le S&P 500 marque une pause après plusieurs records, mais reste proche de ses sommets avant la décision de la Fed demain soir à 20h00, heure de Paris. Les regards se portent aussi sur les indices américains, avec Microsoft, Alphabet et Meta attendus également demain après la clôture de Wall Street.

S&P 500 : la Fed et les résultats tech dominent la séance

La Fed devrait laisser ses taux inchangés

La Réserve fédérale américaine doit annoncer sa décision à 20h00 le mercredi 29 avril. Le scénario central reste celui d’un statu quo sur les taux. Le message de Jerome Powell comptera davantage que la décision elle-même.

Le conflit iranien complique la lecture macroéconomique. Une hausse prolongée du pétrole peut raviver les tensions sur les prix, au moment où la Fed cherche encore à ramener l’inflation vers sa cible.

Le S&P 500 conserve une tendance haussière malgré l’essoufflement du jour. L’indice reste en ligne pour signer sa meilleure clôture mensuelle depuis 2020.

Microsoft, Alphabet et Meta concentrent l’attention

Microsoft, Alphabet et Meta Platforms publient leurs résultats après la clôture américaine demain soir. La capitalisation cumulée des géants du secteur de la technologie américaine dépasse 16 000 milliards de dollars, soit près de 25% de la capitalisation boursière du S&P 500.

Ces publications pèseront sur le Nasdaq et sur les actions américaines. Les investisseurs attendent des chiffres sur les revenus cloud, la publicité numérique et les dépenses liées à l’intelligence artificielle.

Les grands groupes technologiques restent le principal moteur de la hausse américaine. MarketWatch indiquait cette semaine que les grands noms de la tech prévoyaient plusieurs centaines de milliards de dollars de dépenses d’investissement en 2026, principalement liées à l’IA.

Pétrole, Iran et Japon : trois risques pour Wall Street

Le pétrole dépasse 103 dollars

Le pétrole brut dépasse 103 dollars le baril, son plus haut niveau depuis trois semaines. Le mouvement intervient après le franchissement du retracement de Fibonacci de 71,8% de la baisse observée début avril.

La fermeture du détroit d’Ormuz reste le point de tension. Ce passage concentre une part élevée du commerce mondial d’hydrocarbures, ce qui explique la réaction rapide des prix de l’énergie.

La hausse du pétrole freine les actions. Elle augmente les coûts pour les entreprises, réduit le pouvoir d’achat des ménages et complique le travail des banques centrales.

L’Asie recule malgré le statu quo de la BoJ

La Banque du Japon a laissé son taux directeur à 0,75%, conformément aux attentes. Cette décision intervient alors que la hausse du pétrole accroît la sensibilité du Japon aux importations d’énergie.

Le Nikkei a perdu plus de 1,5%, malgré une hausse de 0,7% du Topix. À Hong Kong, le Hang Seng a reculé de plus de 1% et affiche une baisse proche de 3% depuis le début de l’année.

Le dossier iranien reste le principal risque géopolitique. Donald Trump a réuni son équipe de sécurité nationale pour examiner la proposition iranienne, qui prévoit une réouverture temporaire du détroit d’Ormuz contre une levée du blocus maritime américain.

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi le S&P 500 ralentit-il aujourd’hui ?

Le S&P 500 ralentit après ses records récents, avec la Fed, les résultats de Microsoft, Alphabet et Meta, puis la hausse du pétrole brut en toile de fond.

Pourquoi la Fed compte-t-elle autant pour Wall Street ?

La Fed fixe le coût de l’argent aux États-Unis. Un ton plus ferme de Jerome Powell peut peser sur les valorisations, surtout dans la tech.

Pourquoi le pétrole brut pèse-t-il sur les indices américains ?

Un pétrole brut plus cher peut alimenter l’inflation et réduire les marges des entreprises. Cela rend les baisses de taux moins probables à court terme.

Quel rôle jouent Microsoft, Alphabet et Meta dans le S&P 500 ?

Ces trois groupes représentent une part élevée du S&P 500. Leurs résultats peuvent donc déplacer l’indice, même si le reste du marché évolue peu.