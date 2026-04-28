- Le S&P 500 reste proche de ses records avant la Fed.
- Microsoft, Alphabet et Meta publient mercredi 29 avril après Wall Street.
- Le pétrole dépasse 103 dollars avec la crise iranienne.
- Le S&P 500 reste proche de ses records avant la Fed.
- Microsoft, Alphabet et Meta publient mercredi 29 avril après Wall Street.
- Le pétrole dépasse 103 dollars avec la crise iranienne.
Le S&P 500 marque une pause après plusieurs records, mais reste proche de ses sommets avant la décision de la Fed demain soir à 20h00, heure de Paris. Les regards se portent aussi sur les indices américains, avec Microsoft, Alphabet et Meta attendus également demain après la clôture de Wall Street.
S&P 500 : la Fed et les résultats tech dominent la séance
La Fed devrait laisser ses taux inchangés
La Réserve fédérale américaine doit annoncer sa décision à 20h00 le mercredi 29 avril. Le scénario central reste celui d’un statu quo sur les taux. Le message de Jerome Powell comptera davantage que la décision elle-même.
Le conflit iranien complique la lecture macroéconomique. Une hausse prolongée du pétrole peut raviver les tensions sur les prix, au moment où la Fed cherche encore à ramener l’inflation vers sa cible.
Le S&P 500 conserve une tendance haussière malgré l’essoufflement du jour. L’indice reste en ligne pour signer sa meilleure clôture mensuelle depuis 2020.
Microsoft, Alphabet et Meta concentrent l’attention
Microsoft, Alphabet et Meta Platforms publient leurs résultats après la clôture américaine demain soir. La capitalisation cumulée des géants du secteur de la technologie américaine dépasse 16 000 milliards de dollars, soit près de 25% de la capitalisation boursière du S&P 500.
Ces publications pèseront sur le Nasdaq et sur les actions américaines. Les investisseurs attendent des chiffres sur les revenus cloud, la publicité numérique et les dépenses liées à l’intelligence artificielle.
Les grands groupes technologiques restent le principal moteur de la hausse américaine. MarketWatch indiquait cette semaine que les grands noms de la tech prévoyaient plusieurs centaines de milliards de dollars de dépenses d’investissement en 2026, principalement liées à l’IA.
Pétrole, Iran et Japon : trois risques pour Wall Street
Le pétrole dépasse 103 dollars
Le pétrole brut dépasse 103 dollars le baril, son plus haut niveau depuis trois semaines. Le mouvement intervient après le franchissement du retracement de Fibonacci de 71,8% de la baisse observée début avril.
La fermeture du détroit d’Ormuz reste le point de tension. Ce passage concentre une part élevée du commerce mondial d’hydrocarbures, ce qui explique la réaction rapide des prix de l’énergie.
La hausse du pétrole freine les actions. Elle augmente les coûts pour les entreprises, réduit le pouvoir d’achat des ménages et complique le travail des banques centrales.
L’Asie recule malgré le statu quo de la BoJ
La Banque du Japon a laissé son taux directeur à 0,75%, conformément aux attentes. Cette décision intervient alors que la hausse du pétrole accroît la sensibilité du Japon aux importations d’énergie.
Le Nikkei a perdu plus de 1,5%, malgré une hausse de 0,7% du Topix. À Hong Kong, le Hang Seng a reculé de plus de 1% et affiche une baisse proche de 3% depuis le début de l’année.
Le dossier iranien reste le principal risque géopolitique. Donald Trump a réuni son équipe de sécurité nationale pour examiner la proposition iranienne, qui prévoit une réouverture temporaire du détroit d’Ormuz contre une levée du blocus maritime américain.
Source: xStation5
❓ FAQ
Pourquoi le S&P 500 ralentit-il aujourd’hui ?
Le S&P 500 ralentit après ses records récents, avec la Fed, les résultats de Microsoft, Alphabet et Meta, puis la hausse du pétrole brut en toile de fond.
Pourquoi la Fed compte-t-elle autant pour Wall Street ?
La Fed fixe le coût de l’argent aux États-Unis. Un ton plus ferme de Jerome Powell peut peser sur les valorisations, surtout dans la tech.
Pourquoi le pétrole brut pèse-t-il sur les indices américains ?
Un pétrole brut plus cher peut alimenter l’inflation et réduire les marges des entreprises. Cela rend les baisses de taux moins probables à court terme.
Quel rôle jouent Microsoft, Alphabet et Meta dans le S&P 500 ?
Ces trois groupes représentent une part élevée du S&P 500. Leurs résultats peuvent donc déplacer l’indice, même si le reste du marché évolue peu.
Calendrier économique : le rapport sur la confiance des consommateurs du Conference Board américain à l'honneur
Résumé quotidien : L'Iran cherche à conclure une trêve alors que les marchés se préparent pour mercredi
Actu Cryptos | ⚡ Le Bitcoin sous pression : va-t-il encore baisser ?
Wall Street perd-elle de son élan ? 🚩 Les points forts de la saison des résultats du S&P 500
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."