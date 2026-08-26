Avant l'ouverture : Le prix du pétrole s'effondre à 85 dollars, les marchés attendent les résultats de Nvidia

Les indices boursiers américains ont récupéré hier une petite partie de leurs récentes pertes, dans un contexte de baisse des cours du pétrole et des rendements obligataires, ce qui a légèrement renforcé l’appétit pour le risque avant la publication des résultats de Nvidia après la clôture des marchés américains, un événement clé pour la reprise générale liée à l’IA. Le Nasdaq 100 a surperformé, tandis que les valeurs des semi-conducteurs ont rebondi après plusieurs séances moroses. Aujourd’hui, les contrats à terme de Wall Street sont en légère baisse, l’attention se portant non seulement sur les résultats de Nvidia, mais aussi sur les données PCE américaines à 13 h 30 GMT et sur le marché pétrolier, où les prix ont fortement chuté pour s’établir autour de 85 dollars le baril. Les contrats à terme sur le Brent (OIL) ont chuté à environ 85 dollars le baril, portés par l’espoir d’une reprise des livraisons de pétrole via le détroit d’Ormuz et par des signes indiquant que le risque d’une nouvelle escalade du conflit pourrait s’atténuer. La baisse des prix de l’énergie a apaisé les craintes inflationnistes et soutenu les obligations d’État.

L’or recule d’environ 0,3% aujourd’hui, revenant à 4 650 dollars l’once, tandis que le Bitcoin se maintient dans une fourchette comprise entre 78 000 et 79 000 dollars. L’indice MSCI Asie-Pacifique a progressé d’environ 1%, soutenu par des hausses de près de 3% chez Samsung et SK Hynix, ainsi que par une vigueur générale du secteur des semi-conducteurs. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a baissé d’environ 7 points de base, dans le sillage de la baisse des cours du pétrole. Le dollar canadien s’est affaibli à la suite d’une escalade du différend commercial entre le Canada et les États-Unis.

La paire AUD/USD progresse après la publication de données sur l’inflation australienne supérieures aux prévisions. L’IPC global a augmenté de 3,5% en glissement annuel, contre 3,3% attendus et 3,8% précédemment, tandis que l’inflation moyenne tronquée s’est établie à 3,6% en glissement annuel, contre 3,5% attendus et 3,6% précédemment. La banque ANZ s’attend à ce que la Banque de réserve d’Australie relève ses taux d’intérêt de 25 points de base en novembre.

Les données macroéconomiques publiées hier ont été mitigées. La confiance des consommateurs américains a chuté à son plus bas niveau depuis le début de l’année, en raison de la détérioration des perceptions concernant la conjoncture économique et les perspectives du marché du travail. Les investisseurs restent relativement prudents avant la publication, aujourd’hui, de l’indicateur d’inflation privilégié par la Réserve fédérale.

Selon des informations non confirmées relayées par les médias, les États-Unis et l’Iran auraient conclu un accord de cessez-le-feu, une annonce officielle pouvant intervenir dans les prochains jours. L’agence russe RIA Novosti a été parmi les premières à relayer cette information, ce que les marchés ont interprété comme conférant une certaine crédibilité à un tel scénario.

Cet accord potentiel inclurait la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz et la reprise des négociations dans le cadre du mémorandum d’Islamabad. Auparavant, Axios avait rapporté que Marco Rubio avait laissé entendre que les attaques contre l’Iran seraient suspendues, au moins temporairement.

Washington et Téhéran n’ont confirmé aucun accord , bien qu’Oman et l’Iran aient proposé séparément un mécanisme provisoire visant à rétablir le trafic dans le détroit. Des sources iraniennes laissent entendre que les négociateurs exigent toujours que les États-Unis reviennent au mémorandum initial et appliquent la clause 5, que Téhéran interprète comme lui accordant le droit de déterminer les règles de transit dans le détroit d’Ormuz.

, bien qu’Oman et l’Iran aient proposé séparément un mécanisme provisoire visant à rétablir le trafic dans le détroit. Des sources iraniennes laissent entendre que les négociateurs exigent toujours que les États-Unis reviennent au mémorandum initial et appliquent la clause 5, que Téhéran interprète comme lui accordant le droit de déterminer les règles de transit dans le détroit d’Ormuz. Les positions des deux parties semblent donc relativement inchangées, ce qui laisse penser que les progrès restent limités. Hier, cinq navires transportant des matières premières ont traversé le détroit d’Ormuz, un chiffre bien inférieur à la moyenne sur 10 jours, qui est de 15 navires.

Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, a déclaré que l’économie européenne semblait évoluer à un rythme de plus en plus soutenu et qu’une économie plus forte nécessitait des taux d’intérêt plus élevés. Dans le même temps, elle a souligné que la situation sur les marchés de l’énergie et du gaz restait préoccupante.

Intuit et Zoom Communications ont publié leurs résultats hier après la clôture des marchés américains. Malgré des résultats relativement solides, leurs actions ont reculé respectivement d’environ 10% et 5%. Graphique du pétrole (OIL, intervalle D1) Les contrats à terme sur le pétrole ont atteint la moyenne mobile exponentielle à 200 séances (EMA200) pour la première fois depuis mi-juin et se sont jusqu’à présent stabilisés autour de ce niveau, comme l’indiquent les mèches inférieures des bougies. La configuration technique semble toujours favoriser les baissiers, avec un double sommet visible près de 93,5-94 $. Si le niveau de 85 $ ne parvient pas à tenir comme support, la prochaine zone clé se situe entre 78 et 80 $ le baril, d’après l’évolution des cours. Source: xStation5

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 77% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."