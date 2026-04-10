Les marchés financiers mondiaux évoluent dans une phase d’attentisme, malgré un rebond récent des actifs risqués. Entre signaux contradictoires en provenance de l’Iran et pressions inflationnistes liées à l’énergie, les investisseurs attendent des preuves concrètes de désescalade avant de s’engager davantage.

🌍 Géopolitique : une incertitude persistante

Des signaux contradictoires de Téhéran

Les autorités iraniennes ont démenti les informations concernant des discussions avec les États-Unis à Islamabad, jetant un doute sur les perspectives diplomatiques.

En conditionnant toute négociation à un cessez-le-feu au Liban, Téhéran maintient une pression élevée sur le climat géopolitique, malgré la trêve en cours.

Un cessez-le-feu encore fragile

Ces déclarations confirment que le cessez-le-feu actuel reste précaire. Les marchés continuent d’intégrer un scénario incertain, où une escalade reste possible à court terme.

📊 Marchés financiers : un mode “wait-and-see”

Des actifs bloqués dans des ranges étroits

Malgré une dynamique positive récente, les principaux actifs évoluent dans des fourchettes de prix étroites. Les investisseurs privilégient une approche prudente, attendant des signaux clairs.

L’EUR/USD reste proche de 1.17, tandis que l’or se stabilise autour de 4761$/once.

Un optimisme mesuré à Wall Street

Les contrats à terme américains prolongent leur progression après deux séances solides. Le US500 gagne 0.03% et le Nasdaq 100 (US100) progresse de 0.11%.

Cette hausse reste toutefois modérée, reflétant une confiance encore fragile.

🛢️ Pétrole : une stabilité sous tension

Des prix résistants malgré les espoirs

Le Brent se maintient autour de 96$/baril, malgré un repli récent lié à des espoirs de désescalade au Liban.

Cependant, le marché refuse de baisser davantage en l’absence de progrès diplomatiques concrets.

Des inquiétudes persistantes sur l’offre

Les craintes liées à l’approvisionnement, notamment via le détroit d’Ormuz, continuent de soutenir les prix.

Cette situation alimente les anticipations inflationnistes à l’échelle mondiale.

Le prix du pétrole brut a fortement chuté hier lors de l'ouverture de Wall Street, à la suite d'informations selon lesquelles Israël s'apprêterait à mettre fin à ses bombardements au Liban. Les cours restent néanmoins à des niveaux élevés, sans pour autant remonter vers les 100 dollars le baril, malgré l'annonce selon laquelle l'Iran n'a pas l'intention de se rendre au Pakistan pour des négociations. Source : xStation5

🌏 Asie : dynamique positive mais prudente

Des marchés asiatiques en hausse

Les marchés asiatiques ont progressé dans le sillage de Wall Street. L’indice chinois CH50 gagne près de 1%, tandis que le Nikkei 225 avance de 0.65%.

Cette performance reflète un regain de confiance, bien que mesuré.

Des signaux économiques contrastés en Chine

Les données chinoises montrent une divergence notable. L’indice des prix à la production (PPI) progresse de 0.5% sur un an, mettant fin à une période de déflation.

En revanche, l’inflation à la consommation (CPI) reste faible à 1.0%, confirmant une demande intérieure encore fragile.

🏛️ Banques centrales : entre inflation et croissance

Pressions croissantes au Japon

Au Japon, l’inflation des prix de gros (PPI) atteint 2.6% sur un an, dépassant les attentes. Cette hausse, alimentée par les coûts énergétiques, pourrait pousser la Banque du Japon à relever ses taux dès avril.

Par ailleurs, le ministre des Finances Katayama a intensifié son discours, évoquant des interventions possibles sur le Forex et le pétrole.

Risque de stagflation en Asie

Les banques centrales asiatiques font face à un dilemme croissant. La BoJ met en garde contre un scénario de stagflation, tandis que la Corée du Sud maintient ses taux pour équilibrer inflation et ralentissement économique.

💱 Forex et dollar : stabilité relative

Un dollar légèrement soutenu

Le marché des changes reste stable, sans direction claire. Le dollar conserve une certaine fermeté, sans mouvement marqué.

Cette stabilité reflète un manque de conviction des investisseurs.

Un marché en attente de catalyseurs

L’absence de tendance sur le Forex confirme un positionnement neutre des acteurs de marché, dans l’attente de nouvelles données ou évolutions géopolitiques.

⚠️ Perspectives : une phase charnière

Des marchés suspendus aux développements géopolitiques

Les prochaines évolutions dépendront largement des avancées diplomatiques au Moyen-Orient.

Sans progrès concret, les marchés pourraient rester bloqués dans une phase de consolidation.

Un équilibre fragile entre optimisme et prudence

Le sentiment actuel oscille entre espoir de stabilisation et crainte d’un retour des tensions.

Cette dualité rend les perspectives à court terme particulièrement incertaines.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés sont-ils en attente ?

Les investisseurs attendent des preuves concrètes de désescalade au Moyen-Orient avant de prendre position.

Pourquoi le pétrole reste-t-il élevé ?

Les inquiétudes sur l’offre mondiale persistent, notamment autour du détroit d’Ormuz.

Que signifient les données chinoises récentes ?

Elles montrent une reprise partielle côté production, mais une demande intérieure encore faible.

La Banque du Japon va-t-elle relever ses taux ?

La hausse de l’inflation renforce cette possibilité, mais la décision dépendra de l’évolution économique globale.

Les marchés peuvent-ils repartir à la hausse ?

Oui, mais cela nécessitera des avancées concrètes sur le plan géopolitique.