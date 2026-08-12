Calendrier économique : l'inflation américaine, la publication de données la plus importante de la semaine

La séance de mercredi sur les marchés financiers sera marquée par la publication de données clés sur l’inflation à la consommation (IPC). Les investisseurs internationaux se concentreront principalement sur la publication, cet après-midi, de l’IPC américain du mois de juillet. Ces données auront un impact direct sur les anticipations concernant l’évolution des taux d’intérêt de la Réserve fédérale lors de ses prochaines réunions. Plus tôt dans la journée, les marchés analyseront les chiffres définitifs de l’inflation en Allemagne, qui permettront de mieux cerner les pressions sur les prix dans la plus grande économie de la zone euro. Compte tenu des publications d'aujourd'hui, on s'attend à une forte volatilité sur les marchés des changes, les indices boursiers et les rendements des obligations d'État. Calendrier macroéconomique 08h00 Allemagne – Inflation IPC définitive (en glissement annuel) pour juillet : 2,8 %. Consensus : 2,8 %. Précédent : 2,3 %.

08h00 Allemagne – Inflation IPCH définitive (en glissement annuel) pour juillet : 2,8 %. Consensus : 2,8 %. Précédent : 2,4 %.

08h00 Allemagne – Inflation définitive de l’IPC (en glissement mensuel) pour juillet : 0,8 %. Consensus : 0,8 %. Précédent : -0,3 %.

08h00 Roumanie – Inflation de l’IPC (en glissement annuel) pour juillet. Consensus : 7,9 %. Précédent : 10,4 %.

09h00 Pologne – Indicateur BIEC de l’inflation future pour août. Consensus : n.d. Précédent : 88,7.

10h00 Italie – Inflation définitive de l’IPC (en glissement annuel) pour juillet. Consensus : 2,8 %. Précédent : 3,0 %.

13h00 États-Unis – Demandes hebdomadaires de prêts immobiliers. Consensus : n.d. Précédent : -2,9 %.

14 h 30 États-Unis – Inflation IPC (en glissement annuel) pour juillet. Consensus : 3,4 %. Précédent : 3,5 %.

14 h 30 États-Unis – Inflation IPC sous-jacente (en glissement annuel) pour juillet. Consensus : 2,5 %. Précédent : 2,6 %.

14 h 30 États-Unis – Inflation IPC (en glissement mensuel) pour juillet. Consensus : 0,1 %. Précédent : -0,4 %.

14h30 États-Unis – Inflation de l'IPC sous-jacente (en glissement mensuel) pour juillet. Consensus : 0,2 %. Précédent : 0,0 %.

14h30 Canada – Permis de construire (en glissement mensuel) pour juin. Consensus : -1,0 %. Précédent : -1,7 %.

16h30 États-Unis – Stocks hebdomadaires de pétrole brut du DOE. Consensus : -0,5 million de barils. Précédent : +2,48 millions de barils.

16h30 États-Unis – Stocks hebdomadaires d’essence du DOE. Consensus : -1,6 million de barils. Précédent : -1,64 million de barils.

20h00 États-Unis – Solde budgétaire fédéral pour juillet. Consensus : -295 milliards USD. Précédent : -120,3 milliards USD. 3 marchés à surveiller EUR/USD – La publication de l’IPC américain à 14h30 sera le principal catalyseur de volatilité pour cette paire de devises. Un chiffre inférieur aux prévisions pourrait affaiblir le dollar américain et favoriser une progression vers les niveaux de résistance, tandis qu’une inflation plus élevée renforcerait probablement le billet vert. S&P 500 (US500) – Toute surprise dans les données sur l’inflation américaine affectera les anticipations concernant la trajectoire des taux d’intérêt de la Fed, avec un impact direct sur l’appétit pour le risque des investisseurs et les valorisations boursières. Pétrole brut (WTI / Brent) – Le rapport du DOE sur les stocks de carburant, prévu à 16h30, fera le point sur la demande américaine en pleine saison estivale. Les stocks de brut devant baisser de 0,5 million de barils, ces données pourraient servir de catalyseur à de nouveaux mouvements des cours du pétrole.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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