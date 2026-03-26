Dans un environnement dominé par la géopolitique, les investisseurs adoptent un positionnement plus défensif. La remontée du pétrole, la baisse des grands indices actions et le renforcement du dollar américain traduisent une réévaluation rapide du risque, alors que l’hypothèse d’une désescalade proche au Moyen-Orient semble perdre en crédibilité.

Cette nervosité intervient aussi à quelques heures de nouvelles publications américaines sur le marché du travail, un rendez-vous susceptible d’influencer à la fois les anticipations de politique monétaire et les rendements obligataires. En parallèle, les déclarations de responsables politiques, militaires et économiques ajoutent une nouvelle couche d’incertitude pour les investisseurs mondiaux.

📊 Marchés financiers sous pression

Les actions corrigent face au regain d’aversion au risque

Le ton de marché se dégrade nettement. Les contrats à terme sur le US100 reculent de 0,3%, dans le sillage d’une séance déjà jugée faible en Asie, tandis que les places européennes sont attendues en territoire négatif à l’ouverture. Ce mouvement suggère une rotation partielle hors des actifs risqués, dans un contexte où les opérateurs cherchent à intégrer une dégradation potentielle du climat géopolitique.

La logique de marché reste classique : quand la probabilité d’un cessez-le-feu diminue, la prime de risque remonte. Les investisseurs réduisent alors leur exposition aux valeurs de croissance et aux indices les plus sensibles au sentiment global, en particulier dans le secteur technologique. La baisse des futures américains s’inscrit donc dans un mouvement plus large de prudence.

Le pétrole remonte, l’or corrige et le dollar se renforce

Le pétrole revient autour de 98 dollars, signe que les marchés commencent à intégrer un risque plus durable de perturbation de l’offre énergétique. Cette remontée s’explique par la crainte d’un élargissement du conflit, mais aussi par l’idée que les infrastructures ou flux régionaux pourraient être davantage affectés si les hostilités s’intensifient.

Dans le même temps, l’or recule de près de 1,5%, un mouvement qui peut surprendre dans un contexte de tension géopolitique, mais qui s’explique aussi par la fermeté du dollar et la hausse des taux américains. L’EUR/USD retombe à 1,158, tandis que le rendement du Treasury à 10 ans progresse de plus de 3 points de base pour dépasser 4,36%. Ce cocktail pénalise mécaniquement les actifs non rémunérateurs et soutient le billet vert.

🌍 Moyen-Orient : l’escalade redevient le scénario central

Les opérations militaires alimentent le risque régional

Les développements militaires récents renforcent la tension. Les forces américaines ont indiqué que le porte-avions USS Abraham Lincoln poursuivait ses opérations contre des positions iraniennes. Dans le même temps, l’Iran a signalé des attaques à Ispahan, au centre du pays, une zone hautement sensible puisqu’elle abrite l’une de ses installations nucléaires.

De son côté, l’armée israélienne a confirmé une nouvelle vague de frappes contre des cibles situées en Iran. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a en outre affirmé que l’objectif de l’opération militaire était la neutralisation complète des capacités de commandement du régime iranien. Pour les marchés, ce type de déclaration réduit la probabilité d’un apaisement rapide et augmente le risque d’un conflit plus long.

Le scénario de cessez-le-feu s’éloigne dans les prix

Le retour du baril vers 98 dollars montre que les opérateurs revalorisent un scénario plus conflictuel. Le marché avait jusqu’ici conservé une part d’espoir quant à une désescalade à court terme. Les commentaires de la hiérarchie militaire iranienne, relayés après la séance précédente, semblent toutefois avoir inversé cette perception.

Cette réévaluation est importante car elle ne concerne pas seulement l’énergie. Elle affecte aussi les devises, les taux, les actions et, plus largement, la capacité des investisseurs à conserver des positions directionnelles agressives. En d’autres termes, la géopolitique redevient un moteur central de la tarification financière.

🏦 Macro américaine et entreprises : les autres catalyseurs du jour

Les statistiques sur l’emploi et la Fed au centre de l’attention

Au-delà de la géopolitique, la séance reste marquée par un rendez-vous macroéconomique majeur : les demandes hebdomadaires d’allocations chômage aux États-Unis, attendues à 13h30 heure de Paris. Ce chiffre sera suivi de près car il peut affiner la lecture de la solidité du marché du travail américain, donc des marges de manœuvre de la Réserve fédérale.

Les interventions de Stephen Miran et Lisa Cook seront également surveillées. Dans un marché déjà sensible à la remontée des rendements, toute tonalité jugée ferme ou prudente sur l’inflation et la croissance pourrait accentuer la volatilité. Les investisseurs chercheront notamment à savoir si la Fed considère les tensions actuelles comme un risque inflationniste additionnel via l’énergie.

Exxon, Nvidia, USPS : des signaux sectoriels à ne pas négliger

Sur le front des entreprises, le directeur général d’Exxon, Ammann, a estimé que les marchés de l’énergie n’en étaient qu’aux premières étapes de la perturbation. Le groupe entend maximiser sa production afin de soutenir l’approvisionnement, avec l’objectif de doubler sa production issue du schiste américain. Ce message souligne que les grands acteurs du pétrole anticipent eux aussi un environnement plus instable.

Par ailleurs, selon le Wall Street Journal, l’US Postal Service appliquera une surtaxe de 8% sur les expéditions pour compenser la hausse des coûts du carburéacteur. Dans la technologie, la sénatrice Elizabeth Warren a déclaré vouloir geler les licences d’exportation de Nvidia tant que les préoccupations de sécurité nationale ne seront pas traitées sérieusement. Selon Axios, économistes et investisseurs poussent également Washington à encadrer davantage l’intelligence artificielle face aux destructions d’emplois qu’elle pourrait accélérer.

⚠️ Un marché dominé par l’incertitude globale

Russie, Iran et pétrole : un triangle de risque supplémentaire

Selon des sources occidentales citées par le Financial Times, la Russie fournirait des drones à l’Iran. Ces mêmes estimations avancent que les revenus pétroliers russes auraient triplé depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Cette dimension géoéconomique ajoute un facteur de complexité : certains producteurs ou partenaires stratégiques peuvent tirer profit d’un environnement de tension prolongée.

Pour les marchés, cela signifie que le choc énergétique potentiel ne doit pas être lu seulement à travers le prisme régional. Il pourrait aussi avoir des implications plus larges sur les flux commerciaux, les alliances géopolitiques et les équilibres sur le marché pétrolier mondial. Cette lecture contribue à maintenir la nervosité.

Les investisseurs cherchent désormais des repères clairs

Dans ce contexte, les opérateurs doivent arbitrer entre plusieurs forces contradictoires : une montée du risque géopolitique, un dollar plus fort, des taux longs orientés à la hausse et une visibilité réduite sur la trajectoire de court terme des banques centrales. Les déclarations de Donald Trump, selon lesquelles les frappes de bombardiers B-2 ont empêché l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire, participent elles aussi à l’intensité du climat politique.

Le marché manque donc de catalyseurs rassurants immédiats. À court terme, la combinaison entre données américaines, discours de la Fed et évolution du conflit pourrait continuer à dicter la direction des actifs globaux. Tant qu’aucun signal crédible d’apaisement n’émerge, la prudence devrait rester dominante.